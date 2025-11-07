எலான் மஸ்கின் 1 டிரில்லியன் டொலர் ஊதியத் திட்டத்திற்கு பங்குதாரர்கள் ஒப்புதல்

WhatsApp
Friday, November 7, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

எலான் மஸ்கின் 1 டிரில்லியன் டொலர் ஊதியத் திட்டத்திற்கு பங்குதாரர்கள்...
by இளவரசி
டியூப் நிலையத்திற்கு வெளியே கத்திக் குத்து: 47 வயது நபர்...
by இளவரசி
மேற்கு இலண்டனில் ரோலக்ஸ் விற்பனையாளரைக் கத்தியால் குத்திய கொள்ளையனுக்கு 8...
by இளவரசி
நடிகர் வெற்றி நடிக்கும் ‘லஷ்மி காந்தன் கொலை வழக்கு’ படத்...
by பூங்குன்றன்
லைவ்போய் கிண்ண கால்பந்தாட்ட அரை இறுதிகளில் ஸாஹிரா, கேட்வே, றோயல்,...
by பூங்குன்றன்
விடுதியில் சுற்றுலாப் பயணி சடலமாக மீட்பு
by பூங்குன்றன்
செம்மணியில் மீட்கப்பட்ட பிற பொருட்கள் தொடர்பில் CID விசாரணை அறிக்கையும்...
by பூங்குன்றன்
புங்குடுதீவு வித்யா படுகொலை வழக்கு | பிரதிவாதிகளின் மேன்முறையீட்டு மனு...
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்அமெரிக்கா எலான் மஸ்கின் 1 டிரில்லியன் டொலர் ஊதியத் திட்டத்திற்கு பங்குதாரர்கள் ஒப்புதல்

எலான் மஸ்கின் 1 டிரில்லியன் டொலர் ஊதியத் திட்டத்திற்கு பங்குதாரர்கள் ஒப்புதல்

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
எலான் மஸ்கின்

டெஸ்லா நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி எலான் மஸ்க்கின் வரலாற்றிலேயே மிகப் பெரிய நிறுவன ஊதியத் திட்டத்திற்கு வியாழக்கிழமை அன்று பங்குதாரர்கள் ஒப்புதல் அளித்துள்ளனர்.

இந்த ஒப்புதல் மூலம், முதலீட்டாளர்கள் மின்சார வாகன தயாரிப்பாளரான டெஸ்லாவை ஒரு செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் ரோபாட்டிக்ஸ் ஜாம்பவானாக மாற்றுவதற்கான மஸ்கின் தொலைநோக்கு பார்வையை ஆதரித்துள்ளனர்.

இந்த முன்மொழிவு 75% க்கும் அதிகமான ஆதரவுடன் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. ஆஸ்டின், டெக்சாஸில் உள்ள நிறுவனத்தின் வருடாந்திர கூட்டத்தில், மஸ்க் நடனமாடும் ரோபோட்களுடன் மேடையில் மகிழ்ச்சியுடன் தோன்றினார்.

உலகின் மிகப் பெரிய பணக்காரராக ஏற்கனவே இருக்கும் எலான் மஸ்க், இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் அடுத்த பத்தாண்டுகளில் 1டிரில்லியன்வரையிலான பங்குகளைப் பெறவாய்ப்புள்ளது.

இருப்பினும்,கட்டாயமாகச் செலுத்தவேண்டிய கொடுப்பனவுகளுக்குப்பிறகு இந்தத் தொகுப்பின் மதிப்பு 878 பில்லியனாக குறையும்.

இந்த வாக்கெடுப்பு டெஸ்லாவின் எதிர்காலத்திற்கும் அதன் மதிப்பீட்டிற்கும் மிக முக்கியமானது. டெஸ்லாவின் நிர்வாகக் குழு, மஸ்க் இந்த ஊதியத் திட்டத்தைப் பெறவில்லை என்றால் அவர் நிறுவனத்தை விட்டு வெளியேறக்கூடும் என்று எச்சரித்திருந்தது.

சில முதலீட்டாளர்கள் இந்தத் தொகுப்பு நம்பமுடியாத அளவிற்கு விலை உயர்ந்தது மற்றும் தேவையற்றது என்று கருதினாலும், பல முதலீட்டாளர்கள் இது மஸ்க்கைத் தக்கவைத்துக் கொள்வதற்கான ஒரு வழி என்றும் நம்புகின்றனர்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

டியூப் நிலையத்திற்கு வெளியே கத்திக் குத்து: 47 வயது நபர்...

மேற்கு இலண்டனில் ரோலக்ஸ் விற்பனையாளரைக் கத்தியால் குத்திய கொள்ளையனுக்கு 8...

லைவ்போய் கிண்ண கால்பந்தாட்ட அரை இறுதிகளில் ஸாஹிரா, கேட்வே, றோயல்,...

விடுதியில் சுற்றுலாப் பயணி சடலமாக மீட்பு

செம்மணியில் மீட்கப்பட்ட பிற பொருட்கள் தொடர்பில் CID விசாரணை அறிக்கையும்...

புங்குடுதீவு வித்யா படுகொலை வழக்கு | பிரதிவாதிகளின் மேன்முறையீட்டு மனு...

பிரபலமானவை

இறந்தவர்கள் நம் கனவில் வந்தால் என்ன அர்த்தம்?
சிறையில் இருந்து தவறுதலாக விடுவிக்கப்பட்ட இரண்டு கைதிகளைத் தேடி வேட்டை
பட்டுப் புடவையை அடையாளம் காண்பது எப்படி?
போரில் பெண்கள் எதிர்கொண்ட அவலங்களைப் பேசும் ‘தீதும் நன்றும்’ | அகல்யா நித்தியலிங்கம்

ஆன்மீகம்

சில ராசிகாரர்களுக்கு வருமானம் உயரும், செலவுகள் குறையும்!
by இளவரசி
கை ஜோதிடம் கூறுவது என்ன? ✋
by இளவரசி
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் கிடைக்கும் பலன்கள்
by இளவரசி
ஆன்மீகத்திற்கும் யோகாவுக்கும் உள்ள தொடர்பு 🧘‍
by இளவரசி
கந்த சஷ்டி விரதத்தின் முழு பலனையும் பெற…
by இளவரசி

மகளிர்

குழந்தைகளுக்கு உடல் பருமன் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள்
by இளவரசி
கண்களுக்கு மஸ்காரா பயன்படுத்துவதால் ஆபத்தா?
by இளவரசி
மார்பகப் புற்றுநோய் குறித்து முன்னெச்சரிக்கையாக இருங்கள்! 💔
by இளவரசி
இரவில் பிரா 👙 அணியலாமா.. கூடாதா? 
by இளவரசி
மன உளைச்சலைத் தவிர்க்கும் சில நெறிமுறைகள் 🤝🏻
by இளவரசி

சமையல்

சத்தான, பாரம்பரிய கடலை கறி 🍛
by இளவரசி
உடல் எடையைக் குறைக்க உதவும் உணவு பட்டியல்!
by இளவரசி
🌿 கீரை வகை உணவுகள் சமைக்கும் போது இவற்றைக் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள்
by இளவரசி
🍯 குலாப் ஜாமூன் டேஸ்டா வர சில டிப்ஸ்!
by இளவரசி
சுவையான கத்திரிக்காய் வறுவல்!
by இளவரசி

மருத்துவம்

பக்கவாதம் தொடர்பில் பரவும் தவறான தகவல்கள்!
by இளவரசி
ஓட்ஸ் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்! 🥣
by இளவரசி
உங்கள் வயதுக்கு எவ்வளவு நேரம் தூக்கம் தேவை?
by இளவரசி
35 வயதிற்குப் பிறகு கர்ப்பம் தரிக்க திட்டமா?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் ஆரஞ் பழம் சாப்பிட்டலாமா?
by இளவரசி

சினிமா

நடிகர் வெற்றி நடிக்கும் ‘லஷ்மி காந்தன் கொலை வழக்கு’ படத் தொடக்க விழா

by பூங்குன்றன்
நடிகர் ரவி மோகன் வெளியிட்ட ‘ மிடில் கிளாஸ்’ படத்தின் டீசர்
by பூங்குன்றன்
சேரன் – விக்னேஷ் சிவன் இணைந்து வெளியிட்ட ‘ரோஜா மல்லி கனகாம்பரம் ‘பட...
by பூங்குன்றன்
யோகிபாபுவுடன் கூட்டணி அமைத்த சுரேஷ் ரவி
by பூங்குன்றன்
தடை அதை உடை | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

தடை அதை உடை | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
டீசல் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கம்பி கட்ன கதை | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தண்டகாரண்யம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
குற்றம் புதிது | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சங்க இலக்கியப் பதிவு -52 | சங்க காலத்தில் நாழிகைக் கணக்கர் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

by பூங்குன்றன்
பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்
by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More