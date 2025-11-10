புதிய பாடசாலை அறிக்கை அட்டை முறைமை அறிமுகம்: தலைமை ஆசிரியைின் மரணத்தை தொடர்ந்து சீர்திருத்தம்

கல்வித் துறையைக் கண்காணிக்கும் அமைப்பான ஆஃப்ஸ்டெட் (Ofsted) புதிய பாடசாலை அறிக்கை அட்டை அமைப்பை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
இந்தச் சீரமைப்பு, இந்த அமைப்பின் பல தசாப்தங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மிக முக்கியமான சீர்திருத்தங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது.
2023ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற ஆஃப்ஸ்டெட் ஆய்வு (inspection) ஒன்றைத் தொடர்ந்து, தலைமை ஆசிரியை ரூத் பெர்ரி (Ruth Perry) தற்கொலை செய்து கொண்டதாக அவரது குடும்பத்தினர் கூறியதையடுத்து, இந்த மாற்றங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
நீதி விசாரணைக்குப் பிறகு, அந்த ஆய்வு அவரது மரணத்திற்குப் பங்களித்தது எனத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது. இந்தத் துயரச் சம்பவம் தேசிய அளவில் கோபத்தையும், மேலும் இரக்கமான அணுகுமுறை தேவை என்ற கோரிக்கைகளையும் தூண்டியது.
புதிய கட்டமைப்பானது, பாடசாலைகள் பற்றிய ஒரு சில ஒற்றை வார்த்தைத் தீர்ப்புகளுக்குப் பதிலாக விரிவான அறிக்கை அட்டைகளைக் கொண்டிருக்கும். இந்த அட்டைகள் பல பிரிவுகளின் கீழ் பள்ளிகளை மதிப்பிடும்.
மதிப்பீடு செய்யப்படும் பகுதிகள் பின்வருமாறு:
• கல்வித் தரம் (quality of education)
• நடத்தை (behaviour)
• தலைமைப் பண்பு (leadership)
• தனிப்பட்ட மேம்பாடு (personal development)
எனினும், “சிறப்பானது” (exemplary) மற்றும் “பாதுகாப்பானது” (secure) போன்ற சில ஒற்றை வார்த்தைத் தீர்ப்புகள் புதிய முறையிலும் நீடிக்கின்றன. மேலும், குழந்தைப் பாதுகாப்பு (safeguarding) என்பது “பயனுள்ளது” (effective) அல்லது “பயனற்றது” (ineffective) என்றே தீர்ப்பளிக்கப்படும்.
ஆஃப்ஸ்டெட் தலைமை ஆய்வாளர் சர் மார்ட்டின் ஆலிவர் (Sir Martyn Oliver) கூறுகையில், இந்தச் புதிய அமைப்பு “அனைத்துக் குழந்தைகளுக்கான தரத்தை உயர்த்தும்” என்றும், இது தங்கள் குழந்தையின் பாடசாலை குறித்து மிகவும் பயனுள்ள தகவல்களை அளிப்பதன் மூலம் “பெற்றோர்களுக்குச் சிறந்தது” என்றும் தெரிவித்தார்.