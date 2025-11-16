மேற்கு இலண்டனில் இடையூறாக நிறுத்தப்பட்ட 1,000 இ-பைக்குகள் கைப்பற்றப்பட்டன

இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்திலிருந்து மேற்கு இலண்டன் கவுன்சிலான கென்சிங்டன் மற்றும் செல்வியா கவுன்சில் 1,000 வாடகை இ-பைக்குகளை கைப்பற்றியுள்ளது.
குடிமக்கள் பாதையில் தடைகள் ஏற்படுத்துவதாகவும், வீதிகளையும் பாதைகளையும் அடைப்பதாக முறைப்பாடுகள் வந்ததால் ஜனவரியிலிருந்து பாதுகாப்பற்ற இடங்களில் நிறுத்தப்பட்ட பைக்குகளை அகற்றும் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக கவுன்சில் கூறியுள்ளது.
இந்த பைக்குகள் லைம், ஃபாரஸ்ட், போல்ட் மற்றும் வோய் போன்ற நிறுவனங்களின் பைக்குகள் ஆகும், மேலும் தற்போது சேமிப்பகங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இலண்டனில் பெரிய இ-பைக் வழங்குநர்களான லைம் மற்றும் ஃபாரஸ்ட், சேமிப்பு இடங்களில் தடைகளைத் தடுப்பதில் சேவையை மேம்படுத்த உறுதிபடுத்தியதாக முன்பு கூறியிருந்தன.
கவுன்சில் இதுவரை வழங்குநர்களிடமிருந்து கைப்பற்றுதல் மற்றும் சேமிப்பு கட்டணங்களாக £81,000 க்கும் மேல் வசூலித்துள்ளதாகவும், இந்த பணம் கலைத்துறை நடவடிக்கைகளை விரிவாக்குவதற்காக மீண்டும் முதலீடு செய்யப்படும் என்றும் கூறியது.
பிளானிங் மற்றும் சுற்றுப்புற சூழல் தொடர்பான முன்னணி கவுன்சிலர் ஜோனி தலாச்சிடீஸ், குடிமக்கள் “விதி மற்றும் பாதைகளை தடுக்கும் பைக்குகளைப் பார்த்து கடுமையாக கோபமடைவதாக தெரிவித்தார்.
“இ-பைக்குகள் விரைவாக வளர்ச்சி அடைந்துள்ளன, மக்களுக்கு பயணத்திற்கு எளிதான வழியாக இருக்கின்றன, ஆனால் சட்டமூலம் இன்னும் பின்னடைவாக உள்ளது. நீண்ட காலத்தில், தேவையும், வழங்குநர்களின் நடவடிக்கைகளும் எவ்வாறு நிர்வகிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்கு அரசு தீர்வை தர வேண்டும்.” என்று அவர் கூறியுள்ளார்.