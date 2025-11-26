WhatsApp
Wednesday, November 26, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

பொலிஸாரின் முதல் AI மெய்நிகர் உதவியாளர் ‘பாபி’ அறிமுகம்
by இளவரசி
கிழக்கு இலண்டன் கத்திக் குத்து சம்பவம்: மூன்று பேர் கைது
by இளவரசி
10 மணி நேரப் போராட்டத்திற்குப் பிறகு கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்ட தீ
by இளவரசி
இவர் போலொரு | நதுநசி
by பூங்குன்றன்
விஜய் சேதுபதி – பூரி ஜெகன்நாத் கூட்டணியின் படப்பிடிப்பு நிறைவு
by பூங்குன்றன்
ரிச்சர்ட் ரிஷி நடிக்கும் ‘திரௌபதி 2’ பட அப்டேட்ஸ்
by பூங்குன்றன்
தொல்பொருள் திணைக்களத்துக்கு ஆலோசனைக் குழு | சம உரிமை இயக்கம்...
by பூங்குன்றன்
பெண்களை அவதூறாக வர்ணித்த அமைச்சர்களை கட்சியில் இருந்து நீக்க ஜனாதிபதியிடம்...
by பூங்குன்றன்

பொலிஸாரின் முதல் AI மெய்நிகர் உதவியாளர் ‘பாபி’ அறிமுகம்

written by இளவரசி
AI மெய்நிகர் உதவியாளர்

இங்கிலாந்தில் முதன்முறையாக, பொலிஸாரின் ‘பாபி’ (Bobbi) என்ற பெயரிடப்பட்ட செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மெய்நிகர் உதவியாளர் இரண்டு காவல் படைகளால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

பொதுமக்கள் பொலிஸாரை தொடர்புகொள்வதற்கான புதிய வழியை வழங்குவதற்கான ஒரு சோதனை முயற்சியாக இது தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

Hampshire and Isle of Wight Constabulary மற்றும் Thames Valley Police ஆகிய இரண்டும் இணைந்து இந்த மெய்நிகர் உதவியாளரை உருவாக்கியுள்ளன.

Thames Valley Police இலண்டனுக்கு வெளியே உள்ள Slough, Windsor மற்றும் Maindenhead போன்ற பகுதிகளையும் உள்ளடக்கியது.

பாபி, அடிக்கடி கேட்கப்படும், ஆனால் அவசரம் அல்லாத கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு மனிதனைப் போலவே உங்களோடு உரையாடும் திறன் கொண்டது என்றாலும், இது முழுவதுமாகத் தானியங்கி முறையில் இயங்குகிறது. இங்கிலாந்து பொலிஸாரால் இந்தத் தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுவது இதுவே முதல் முறை ஆகும்.

இணைய படிவங்கள், தொலைபேசி இணைப்புகள் மற்றும் முன் கவுண்டர்களுக்கு கூடுதலாக ஒரு சேவையாக பாபி செயல்படும். பாபி, மனித அழைப்புக் கையாளுபவர்களுக்குக் கிடைக்கும் அதே வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் தகவல்களைப் பயன்படுத்திப் பரிந்துரைகளை வழங்கும்.

எனினும், குற்றத்தைப் புகாரளிக்கவோ அல்லது அவசர 999 உதவிக்கு மாற்று வழியாகவோ இந்தத் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்த முடியாது.

பாபியால் உங்கள் கேள்விக்குப் பதிலளிக்க முடியாமல் போகும் பட்சத்திலோ அல்லது ஒரு நபருடன் பேச வேண்டும் என்று நீங்கள் குறிப்பிட்டாலோ, உங்கள் செய்தி உண்மையான மனித அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாபி உருவாக்கத்தின் போது, பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவும் குழுக்கள் உட்பட 200க்கும் மேற்பட்ட நபர்களால் சோதிக்கப்பட்டது. இந்தத் தொழில்நுட்பம் தொடர்ந்து ஒரு மேம்படுத்தப்படும் பணியாக இருக்கும் என்றும், அனுபவம் வாய்ந்த ஊழியர்கள் பிழைகளைச் சரிசெய்யவும், கொள்கைகளுடன் புதுப்பித்துக்கொள்ளவும் இதற்குத் தொடர்ந்து பயிற்சி அளிப்பார்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது

இளவரசி

