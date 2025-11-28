WhatsApp
Friday, November 28, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

வரலாறு காணாத வெள்ளப்பெருக்கு; கொழும்பிலும் சில பகுதி மக்களை வெளியேற்ற...
by இளவரசி
உலகிலேயே முதல் முறையாக டெங்கு நோய்க்கான தடுப்பூசி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது
by இளவரசி
ஹாங்காங் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு தீ விபத்தில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை 75ஆக...
by இளவரசி
‘டிட்வா’ புயலை எதிர்கொள்ள முதலமைச்சர் தலைமையில் தமிழகத்தில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்!
by இளவரசி
இலங்கையில் மோசமாகும் வானிலை; 56 பேர் உயிரிழப்பு; 21 பேரை...
by இளவரசி
இலங்கையில் சீரற்ற காலநிலையால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 47 ஆக உயர்வு!
by இளவரசி
ஏற்றப்பட்டது பொதுச் சுடர்! விழிநீரால் நனைந்த கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும்...
by பூங்குன்றன்
உயிர்த்திடுவோம்! | மகானுபவன்
by பூங்குன்றன்

Home உலகம்இலங்கை வரலாறு காணாத வெள்ளப்பெருக்கு; கொழும்பிலும் சில பகுதி மக்களை வெளியேற்ற பணிப்பு! இலங்கை நிலவரம்

வரலாறு காணாத வெள்ளப்பெருக்கு; கொழும்பிலும் சில பகுதி மக்களை வெளியேற்ற பணிப்பு! இலங்கை நிலவரம்

written by இளவரசி
வரலாறு காணாத வெள்ளப்பெருக்கு; கொழும்பிலும் சில பகுதி மக்களை வெளியேற்ற பணிப்பு

இலங்கை முழுவதும் பெய்துவரும் கனமழை காரணமாக களனி ஆற்றின் மேல் படுகையிலுள்ள நீர்த்தேக்கங்களில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் நீர் மட்டம் பெருமளவு அதிகரித்து வருகிறது.

இதனால் அண்மைய வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு அதிக ஆபத்துள்ள வெள்ள நிலைமை தற்போது ஏற்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்குள் களனி ஆற்றுப் படுகையின் தாழ்வான பகுதிகளில் இந்த வெள்ள நிலைமை ஏற்படக்கூடும் என்று நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் எச்சரித்துள்ளது.

எனவே, அப்பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் அங்கிருந்து உடனடியாக வெளியேறுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

10:10:05
பொலிஸாரும் முப்படையினரும் களத்தில்

பொலிஸாரும் முப்படையினரும் களத்தில்தற்போது நிலவும் மோசமான வானிலை காரணமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களை மீட்பதற்காகப் பொலிஸாரும் முப்படையினரும் களத்தில் இறக்கப்பட்டுள்ளனர்.

பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு ஏற்கனவே இராணுவத்தினர் சென்று கொண்டிருப்பதாக பாதுகாப்புச் செயலாளர், ஓய்வுபெற்ற எயார் வைஸ் மார்ஷல் சம்பத் துய்யகொந்தா தெரிவித்தார்.

பாதிக்கப்பட்டவர்களை மீட்பதற்காக விமானப்படை விமானங்கள், கடற்படைப் படகுகள் மற்றும் இராணுவ வீரர்கள் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும், சில இடங்களில் வானிலை அதற்குத் தடையாக இருப்பதாகவும், நிலைமையைச் சமாளிக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

பாதிக்கப்பட்டவர்களை மீட்க 20,500 இராணுவ வீரர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். பாதிக்கப்பட்ட அனைத்து மக்களுக்கும் உணவு வழங்கும் பொறுப்பை ஜனாதிபதி, முப்படையினரிடம் ஒப்படைத்துள்ளதாக இராணுவத் தளபதி தெரிவித்தார்.

இதுவரை 4,766 பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும், சில இடங்களில் பிரதேச செயலாளர்களைத் தொடர்புகொள்வது கடினமாக இருப்பதாகவும் இராணுவத் தளபதி கூறினார்.

10:04:18
44,192 குடும்பங்கள் பாதிப்பு

25 மாவட்டங்களில் உள்ள 285 பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளில் 44,192 குடும்பங்கள் இதுவரை பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் தெரிவித்துள்ளது.

அத்துடன், 42 வீடுகள் முழுமையாகவும், 2,810 வீடுகள் பகுதியளவிலும் சேதமடைந்துள்ளதாகவும் அந்நிலையம் தெரிவித்துள்ளது.

10:03:53
பிரதான ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு

பிரதான ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்குநீரேந்துப் பகுதிகளில் தொடர்ச்சியாகப் பெய்து வரும் பலத்த மழையின் காரணமாக, இலங்கையின் 6 முக்கிய ஆறுகளின் தாழ்நிலப் பகுதிகளில் 'அபாயகர வெள்ள நிலைமை' உருவாகியுள்ளதாக நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

மகாவலி கங்கை, தெதுறு ஓயா, மஹா ஓயா, கலா ஓயா, மாணிக்க கங்கை மற்றும் மல்வத்து ஓயா ஆகிய ஆறுகளின் நீர்மட்டம் மேலும் உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

எனவே, இந்த ஆறுகளுக்கு அண்மையில் வசிக்கும் பொதுமக்கள், தற்போது நிலவும் அதி தீவிர வெள்ள நிலைமையிலிருந்து தம்மைப் பாதுகாத்துக்கொள்ள மிகவும் விழிப்புடன் இருக்குமாறு கோரப்பட்டுள்ளனர்.

குறிப்பாக, இந்த ஆறுகளின் இரு மருங்கிலும் உள்ள தாழ்நிலப் பகுதிகளில் வசிக்கும் குடியிருப்பாளர்கள் தாமதமின்றி, உடனடியாகப் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு இடம்பெயருமாறு நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் அறிவுறுத்தி உள்ளது.

இளவரசி

