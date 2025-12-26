WhatsApp
Friday, December 26, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
5 ஆண்டுகளுக்கு ஏவுகணைகளை தொடர்ந்து தயாரிக்க திட்டமிட்டுள்ள வடகொரியா
பேச்சுவார்த்தைகளுக்குப் பிறகு அமைதி குறித்த ‘புதிய யோசனைகளை’ பாராட்டிய ஜெலென்ஸ்கி
வடமேற்கு நைஜீரியாவில் IS குழுவிற்கு எதிராக அமெரிக்கா தாக்குதல்
கிறிஸ்துமஸ் நீச்சலுக்குப் பிறகு காணாமல் போன இரண்டு ஆண்கள்
ஆவண படமாக உருவாகியுள்ள ‘ஆர் எம் வி : தி...
சிறை | திரைவிமர்சனம்
பொலிஸார் துரத்தி சென்ற கார் கோர விபத்து – மூவர்...
முல்லையில் காணி அற்றோருக்கு விரைவில் காணி வழங்கப்படும் என பிரதேச...
பேச்சுவார்த்தைகளுக்குப் பிறகு அமைதி குறித்த ‘புதிய யோசனைகளை’ பாராட்டிய ஜெலென்ஸ்கி

ரஷ்யா-உக்ரைன் போரை எவ்வாறு முடிவுக்குக் கொண்டுவருவது என்பது குறித்து அமெரிக்க தூதர்களுடன் நடத்திய உரையாடல் குறித்து உக்ரைன் ஜனாதிபதி வோலோடிமிர் ஜெலென்ஸ்கி சாதகமான கருத்தினை வழங்கியுள்ளார்.

வியாழக்கிழமை ஸ்டீவ் விட்காஃப் மற்றும் ஜாரெட் குஷ்னருடனான சந்திப்பு, கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் நீடித்தது, “உண்மையான அமைதியை எவ்வாறு நெருக்கமாகக் கொண்டுவருவது என்பது குறித்த புதிய யோசனை” முன்வைக்கப்பட்டதாக ஜெலென்ஸ்கி கூறினார்.

புளோரிடாவில் அமெரிக்க மற்றும் உக்ரைன் தூதர்களால் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட புதுப்பிக்கப்பட்ட அமைதித் திட்டத்தின் விவரங்களை வழங்கிய ஒரு நாளுக்கு பின்னர் அவர் இதனைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப் “மற்றும் முழு டிரம்ப் குடும்பத்தினருக்கும்” கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்களை அனுப்புமாறுகேட்டுக் கொண்டதாக ஜெலென்ஸ்கி கூறினார்.

