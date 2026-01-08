WhatsApp
Thursday, January 8, 2026
கனடாவில் ஒரே வீட்டை குறிவைத்து மீண்டும் துப்பாக்கிச் சூடு – கனடா பொலிஸார் தீவிர விசாரணை!

written by இளவரசி
கனடாவில் ஒரே வீட்டை குறிவைத்து மீண்டும் துப்பாக்கிச் சூடு – கனடா பொலிஸார் தீவிர விசாரணை!

கனடாவின் யார்க் பிராந்தியத்திற்குட்பட்ட ரிச்ச்மண்ட் ஹில் நகரில் உள்ள ஒரு வீட்டின் மீது இரண்டாவது முறையாக துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதே வீடு கடந்த நவம்பர் மாதத்திலும் இதேபோன்ற தாக்குதலுக்கு இலக்காகியிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பொலிஸாரின் தகவலின்படி, சமீபத்திய இந்த துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்தில் எவருக்கும் உயிரிழப்போ அல்லது உடல் காயமோ ஏற்படவில்லை. சம்பவம் நடந்த நேரத்தில் வீட்டில் யாரும் இல்லாததால் பெரும் அனர்த்தம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், வீட்டிற்கு குறிப்பிடத்தக்க அளவில் சொத்து சேதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, யார்க் பிராந்திய பொலிஸார் விரிவான விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளனர். முதற்கட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில், சாம்பல் நிற ஹோண்டா SUV வாகனத்தில் பயணித்த குறைந்தது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சந்தேகநபர்கள் இந்தத் தாக்குதலில் ஈடுபட்டிருக்கலாம் என பொலிஸார் சந்தேகம் தெரிவித்துள்ளனர்.

சந்தேகநபர்களை அடையாளம் காணவும், தாக்குதலின் பின்னணி மற்றும் நோக்கம் குறித்து விளக்கம் பெறவும், அப்பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கமெரா காட்சிகள் மற்றும் சாட்சியங்களின் அடிப்படையில் விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் எவருக்கும் தகவல் கிடைத்தால் உடனடியாக பொலிஸாருக்கு தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

இளவரசி

