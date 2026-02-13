சேலத்தில் த.வெ.க. நிர்வாகிகள் கூட்டம்: அரசியல் மற்றும் தேர்தல் குறித்து விஜய் கடும் விமர்சனம்

சேலம் மாவட்ட த.வெ.க. நிர்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டம், சீலநாயக்கன்பட்டி புறவழிச்சாலையில் உள்ள தாளமுத்து நடராஜன் திடலில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் 11 சட்டசபை தொகுதிகளில் இருந்து சுமார் 5 ஆயிரம் நிர்வாகிகள் கலந்துகொண்டனர். கூட்டத்தில் பிரசார வேனில் நின்றபடி கட்சித் தலைவர் விஜய் உரையாற்றினார்.
உரையின்போது, அரசியலில் துணிச்சல் முக்கியமானது என்றும், விமர்சனங்களையும் கேலிகளையும் நேர்மறையாக மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். தன்னை விமர்சிப்பவர்களுக்கு பதிலளித்த அவர், தமிழ்நாடு முழுவதும் தான் தனது குடும்பம் என்றும் மக்களுடன் இணைந்து செயல்படுவேன் என்றும் கூறினார். தாம் வெறும் வாக்குகள் கேட்க மட்டும் அல்லாமல் நீதிக்காக அரசியலுக்கு வந்துள்ளதாகவும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
மற்ற கட்சிகளுக்கு மாநாடு நடத்த இடம் வழங்கப்பட்டாலும் தங்கள் கட்சிக்கு மறுக்கப்படுவதாகவும், தங்களுக்கு எதிராக அரசியல் சூழ்ச்சிகள் நடைபெறுவதாகவும் அவர் குற்றஞ்சாட்டினார். பணம் கொடுத்து வாக்குகளை பெறும் அரசியல் கலாசாரத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்றும், மக்கள் பணம் பெற்றாலும் தங்கள் விருப்பப்படி வாக்களிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார். இளைஞர்கள் அரசியல் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் உறுதிமொழி எடுக்க வேண்டுமெனவும் அவர் அழைப்பு விடுத்தார்.
தாம் எந்தக் கட்சியையும் அழிக்க அல்ல, மக்களுக்கு நல்லாட்சி வழங்க அரசியலுக்கு வந்ததாக விஜய் கூறினார். தன்னிடம் அரசியல் அனுபவம் இல்லை என்று விமர்சிப்பவர்களை குறித்தும் அவர் பதிலளித்தார். தனது கட்சி தொடங்கிய குறுகிய காலத்திலேயே குறிப்பிடத்தக்க வாக்கு ஆதரவை பெற்றுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
மேலும், மாநில அரசின் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு நிலை, பெண்கள் பாதுகாப்பு, வேலைவாய்ப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்து அவர் விமர்சனம் முன்வைத்தார். மக்களின் அடிப்படை தேவைகளை தீர்ப்பதே தங்களது அரசியல் நோக்கம் என்றும், நடைமுறைக்கு சாத்தியமான தேர்தல் அறிக்கையை விரைவில் வெளியிடுவோம் என்றும் தெரிவித்தார். வரவிருக்கும் தேர்தலில் முக்கிய போட்டி தங்களது கட்சி மற்றும் தி.மு.க. இடையே தான் இருக்கும் என்றும் அவர் கூறினார்.
இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்பு, கல்வி மற்றும் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்தும் நோக்கில் செயல்படுவோம் என்றும், மக்களின் ஆதரவுடன் வெற்றி பெறுவோம் என்றும் விஜய் தனது உரையில் தெரிவித்தார்.