Saturday, February 21, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

Tiger Kingdom பூங்காவில் 72 புலிகள் கிருமித்தொற்றால் உயிரிழப்பு!
by இளவரசி
புகைபிடிக்கத் தடை விதித்ததால் கோபம்: பெட்ரோல் டேங்கில் லைட்டரை எறிந்த...
by இளவரசி
ஒரு நாள் இரு நாள் அல்ல, கிளிநொச்சியில் 3287 நாட்களாகத்...
by பூங்குன்றன்
இலங்கை சிறையில் உள்ள மீனவர்களை விடுதலை செய்ய வலியுறுத்தி தமிழக...
by பூங்குன்றன்
“மஹிந்த ராஜபக்ஷ கொலையாளி அல்ல” | பொன்சேகாவின் கருத்தை வரவேற்கும்...
by பூங்குன்றன்
உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு பின் புதிதாக 10% உலகளாவிய இறக்குமதி...
by இளவரசி
கோழி நல உறுதிமொழியில் இருந்து KFC உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் பின்வாங்கின
by இளவரசி
சுவடுகள் 59 | சித்திரமும் கைப்பழக்கம் | டாக்டர் ரி....
by பூங்குன்றன்

Tiger Kingdom பூங்காவில் 72 புலிகள் கிருமித்தொற்றால் உயிரிழப்பு!

Tiger Kingdom பூங்காவில் 72 புலிகள் கிருமித்தொற்றால் உயிரிழப்பு!

தாய்லாந்தில் செயல்பட்டு வரும் ‘Tiger Kingdom’ எனும் தனியார் விலங்குப் பூங்காவில் குறைந்தது 72 புலிகள் நோய்தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளன.

மரணங்களுக்கான காரணத்தை கண்டறிய மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனைகளில், ‘Canine Distemper’ எனப்படும் ஆபத்தான வைரஸ் தொற்று புலிகளுக்கு ஏற்பட்டிருந்தது உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. இந்த வைரஸ் பொதுவாக நாய்கள் உள்ளிட்ட சில விலங்குகளை பாதிப்பதுடன், காட்டுவிலங்குகளுக்கும் பரவக்கூடியதாகும்.

நுண்கிருமி தாக்கம் காரணமாக புலிகளின் சுவாசப் பாதையில் கடுமையான கோளாறுகள் ஏற்பட்டிருந்ததாகவும், அது அவற்றின் உடல்நிலையை வேகமாகக் குறைத்ததாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

தேசிய கால்நடைத் துறையின் தலைவர் கூறுகையில், பூனை அல்லது நாய் போன்ற இல்லப் பிராணிகளைப் போல புலிகளின் உடல்நலக்குறைவுகளை ஆரம்ப கட்டத்திலேயே கண்டறிவது சிரமமானது என்றார். நோயின் அறிகுறிகள் தெளிவாகத் தெரிய வரும் நேரத்திற்குள் சிகிச்சை அளிக்கும் வாய்ப்பு குறைந்து விடுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

இளவரசி

