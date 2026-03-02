லெபனானில் இஸ்ரேலின் வான்வெளித் தாக்குதல் தீவிரம்: 31 பேர் உயிரிழப்பு

லெபனானில் இஸ்ரேல் மேற்கொண்டுள்ள புதிய வான்வெளித் தாக்குதல்களில் 31 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக லெபனான் சுகாதார அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது. மேலும், 149 பேர் காயமடைந்துள்ளதாகவும் அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
லெபனானில் செயல்பட்டு வரும் ஹிஸ்புல்லா (Hezbollah) கிளர்ச்சிக் குழு, இஸ்ரேலை குறிவைத்து தாக்குதல் நடத்தியதைத் தொடர்ந்து, இஸ்ரேல் தனது வான்வெளித் தாக்குதல்களை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
இஸ்ரேலிய இராணுவத்தின் வடக்கு தளபதி தலைவர் ராஃபி மிலோ (Rafi Milo), ஹிஸ்புல்லா லெபனானின் நலனை விட ஈரானிய ஆட்சியுடன் இணைவதையே தேர்ந்தெடுத்துள்ளதாக குற்றஞ்சாட்டினார். அந்தத் தீர்மானத்தின் விளைவுகளை ஹிஸ்புல்லா சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் என்றும் அவர் எச்சரித்தார்.
தொடர்ந்து நடைபெறும் தாக்குதல்களால் லெபனானில் நிலைமை மேலும் மோசமடைந்து வருகிறது. பலர் தங்கள் வீடுகளை விட்டு பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அவசரமாக பெயர்ந்து வருகின்றனர்.
