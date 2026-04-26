Sunday, April 26, 2026
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
வெள்ளை மாளிகை ஊடகவியலாளர் விருந்தில் துப்பாக்கிச் சத்தம் – டிரம்ப்...
நடிகர் அருள்நிதி நடிக்கும் 'அருள்வான்' படத்தின் அப்டேட்
மாணவர்களுக்கு முறையற்ற சிகை அலங்காரம் | மட்டக்களப்பில் அதிரடியாக மூடல்!
முல்லைத்தீவில் சுகாதார சீர்கேட்டுடன் இயங்கிய பிரபல உணவகத்திற்கு சீல்
தீபச்செல்வன் உள்ளிட்ட எழுத்தாளர்களின் நூல்களை விடுவிக்கக் கோரி கிளிநொச்சியில் ஆர்ப்பாட்டம்.
மானிப்பாயில் சர்ச்சைக்குரிய கட்டுமான விவகாரம் – ரஜீவன் ஆளுநருக்கு கடிதம்
திருக்கோணேஸ்வரர் ஆலய வளாகத்தில் விமானப்படையின் ரேடார் அமைக்க திட்டம் :...
சன் நெக்ஸ்ட் டிஜிட்டல் தளத்தில் ஏப்ரல் 30 முதல் வெளியாகும்...
வெள்ளை மாளிகை ஊடகவியலாளர் விருந்தில் துப்பாக்கிச் சத்தம் – டிரம்ப் வெளியேற்றம்; சந்தேகநபர் கைது!

வெள்ளை மாளிகை ஊடகவியலாளர் விருந்தில் துப்பாக்கிச் சத்தம் – டிரம்ப் வெளியேற்றம்; சந்தேகநபர் கைது!

written by இளவரசி
வெள்ளை மாளிகை ஊடகவியலாளர் சங்கம் ஏற்பாடு செய்திருந்த வருடாந்திர விருந்தில் திடீரெனத் துப்பாக்கிச் சத்தம் கேட்டதை அடுத்து, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் உடனடியாக இரகசியப் பாதுகாப்புப் பணியினரால் வெளியேற்றப்பட்டார்.

துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய நபர் சம்பவ இடத்திலேயே கைது செய்யப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

வாஷிங்டன், ஹில்டன் விடுதியில் நேற்றிரவு நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில், அதிபர் டிரம்ப் உரையாற்றிக் கொண்டிருந்த போது, சுமார் 7 முதல் 8 துப்பாக்கிச் சத்தங்கள் கேட்டன. உடனே இரகசிய சேவை அதிகாரிகள் மேடையைச் சுற்றி வளைத்து, அதிபரையும் அவரது மனைவி மெலனியா டிரம்ப்பையும் பாதுகாப்பான இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர்.

துணை ஜனாதிபதி ஜேடி வான்ஸ் மற்றும் மூத்த ஆலோசகர் ஸ்டீபன் மில்லர் ஆகியோரும் வெளியேற்றப்பட்டனர்.

சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து டிரம்ப் தனது ‘ட்ரூத் சோசியல்’ பக்கத்தில், “இரகசிய சேவை மற்றும் சட்ட அமலாக்கப் படையினர் அற்புதமான பணியைச் செய்தனர். அவர்கள் மிகவும் விரைவாகவும், துணிச்சலாகவும் செயல்பட்டனர். சந்தேகநபர் கைது செய்யப்பட்டுவிட்டார்” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

இந்தச் சம்பவத்தில் யாருக்கும் எந்தவிதக் காயமும் ஏற்படவில்லை என்று வெள்ளை மாளிகை செய்தித் தொடர்பாளர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். சந்தேகநபரின் அடையாளம் மற்றும் நோக்கம் குறித்து எஃப்பிஐ விசாரணை நடத்தி வருகிறது.

சம்பவத்தை அடுத்து, விருந்து சிறிது நேரம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. பின்னர், பாதுகாப்பு சோதனைகளை முடித்துவிட்டு, மீதமிருந்த நிகழ்ச்சி தொடர்ந்ததாகப் பங்கேற்றவர்கள் தெரிவித்தனர்.

முன்னதாக, 1981ஆம் ஆண்டு இதே விடுதியில் அப்போதைய அதிபர் ரொனால்ட் ரேகன் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

