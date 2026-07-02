பர்மிங்காம் துப்பாக்கிச்சூடு: 16 வயது சிறுவன் படுகாயம்; கொலை முயற்சி வழக்கில் சிறுவன் கைது

பர்மிங்காம் நகரில் 16 வயது சிறுவன் ஒருவன் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்ட சம்பவத்தில், 17 வயது சிறுவனை பொலிஸார் கைது செய்துள்ளனர்.
இந்தத் துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் பர்மிங்காமின் அலூம் ராக் (Alum Rock) பகுதியில் உள்ள போயர் வீதியில் (Bowyer Road), கடந்த புதன்கிழமை மாலை 17:30 மணியளவில் நடைபெற்றுள்ளது. துப்பாக்கிச்சூட்டில் காயமடைந்த 16 வயது சிறுவன் தற்போது மருத்துவமனையில் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறான்.
இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக 17 வயது சிறுவன் ஒருவனைக் கொலை முயற்சி சந்தேகத்தின் பேரில் மேற்கு மிட்லாண்ட்ஸ் பொலிஸார் கைது செய்துள்ளனர். துப்பாக்கிச்சூடு ஒரு பள்ளிவாசலுக்கு அருகாமையில் நடந்திருந்தாலும், வழிபாட்டுத் தலத்துக்கும் இந்தச் சம்பவத்துக்கும் எந்தத் தொடர்பும் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை என்று பொலிஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அவசர மருத்துவக் குழுவினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்தபோது, அங்கிருந்த பொதுமக்கள் காயமடைந்த சிறுவனைப் பராமரித்து வந்ததைக் கண்டனர். அந்தச் சிறுவனுக்குத் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு, பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டான்.
பாதிக்கப்பட்ட சிறுவன் தனக்கு உறவினர் என்று பர்மிங்காம் மாநகர கவுன்சிலர் மஜித் மஹ்மூத் (Majid Mahmood) தெரிவித்துள்ளார். இந்தச் சம்பவம் சமூகத்தில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகக் குறிப்பிட்ட அவர், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினரின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க, சம்பவ இடத்தின் புகைப்படங்களையோ அல்லது வீடியோக்களையோ சமூக வலைதளங்களில் பகிர வேண்டாம் என்று மக்களைக் கேட்டுக்கொண்டார்.
துப்பறியும் ஆய்வாளர் பிரான்சிஸ் நாக் (Francis Nock), இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாகத் தகவல் தெரிந்தவர்கள் அல்லது சிசிடிவி (dashcam/doorbell) காட்சிகள் வைத்திருப்பவர்கள் உடனடியாக பொலிஸாரைத் தொடர்புகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். பொதுமக்களுக்குப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் பொலிஸார் அந்தப் பகுதியில் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபடுவார்கள் என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.