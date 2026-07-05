இளவரசர் ஹாரியின் இங்கிலாந்து பயணத்தில் மேகன் மற்றும் குழந்தைகள் வரப்போவதில்லை!

அடுத்த வாரம் இங்கிலாந்துக்கு மேற்கொள்ளவிருக்கும் பயணத்தில் இளவரசர் ஹாரியுடன் அவரது மனைவி மேகன் மற்றும் அவர்களது இரு குழந்தைகள் வரமாட்டார்கள் என்பது தெரியவந்துள்ளது. முதலில் அவர்கள் அனைவரும் ஒன்றாக இலண்டன் வரத் திட்டமிட்டிருந்த போதிலும், தற்போது அந்தத் திட்டத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த மாற்றத்திற்கு முக்கிய காரணமாக, இளவரசர் ஹாரியின் குடும்பத்துக்கு வரி செலுத்துவோரின் நிதியிலான பொலிஸ் பாதுகாப்பு வழங்கப்படாது என்பது உறுதி செய்யப்பட்டதே ஆகும். ஹாரியின் தனிப்பட்ட பாதுகாப்புக் குழுவினர் பல நாட்களாகப் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை ஆய்வு செய்த பின்னர், தற்போதைய சூழல் குறித்து கவலை தெரிவித்துள்ளனர். தகுந்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் இன்றித் தனது குடும்பத்தை மீண்டும் இங்கிலாந்துக்கு அழைத்து வரப்போவதில்லை என்று ஹாரி ஏற்கெனவே குறிப்பிட்டிருந்தார்.
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ஹாரி புதன்கிழமை அன்று இலண்டனில் உள்ள ராயல் மருத்துவமனை செல்சியாவில் (Royal Hospital Chelsea) நடைபெறும் இன்விக்டஸ் கேம்ஸ் (Invictus Games) தொடர்பான கூட்டங்களில் தனியாகப் பங்கேற்பார்.
வியாழக்கிழமை அன்று அவர் பர்மிங்காம் நகருக்குச் சென்று, அங்குள்ள குழந்தைகள் மருத்துவமனையில் தான் நீண்டகாலமாக ஆதரித்து வரும் ‘வெல்சைல்ட்’ (WellChild) அறக்கட்டளையின் பணிகளைப் பார்வையிடுவார்.
ஒருவேளை மேகன் வாரத்தின் பிற்பகுதியில் இங்கிலாந்துக்கு வந்தால், பர்மிங்காமில் நடைபெறும் இன்விக்டஸ் கேம்ஸ் தொடர்பான ஒரு நிகழ்ச்சியில் தனது கணவருடன் இணைவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மன்னர் சார்லஸ் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாகத் தனது பேரக்குழந்தைகளை நேரில் சந்திக்கவில்லை. இலண்டனில் ஒரு அரச இல்லத்தில் தங்குவதற்கு ஹாரியும் மேகனும் ஒப்புக்கொண்டிருந்ததால், இந்த முறை ஒரு குடும்பச் சந்திப்பு நிகழும் என்று கருதப்பட்டது. ஆனால், தற்போது குடும்பத்தினர் வராத காரணத்தாலும், மன்னரின் பொதுப்பணி அட்டவணைகளாலும் இந்தச் சந்திப்பு நடைபெறுமா என்பது தெளிவாகத் தெரியவில்லை. இது தொடர்பாகப் பக்கிங்ஹாம் அரண்மனை எந்தக் கருத்தையும் தெரிவிக்கவில்லை.
2020ஆம் ஆண்டு அரச குடும்பப் பொறுப்புகளிலிருந்து விலகி அமெரிக்காவுக்குச் சென்றது முதலே, ஹாரிக்கும் இங்கிலாந்து அரசுக்கும் இடையே பாதுகாப்பு தொடர்பான சட்டப் போராட்டங்கள் நீடித்து வருகின்றன. இளவரசர் ஹாரி கடைசியாக 2022 இல் ராணி இரண்டாம் எலிசபெத்தின் இறுதிச் சடங்கின் போது தனது குடும்பத்துடன் இங்கிலாந்துக்கு வந்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.