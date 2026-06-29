ஹாரியின் இங்கிலாந்து பயணம் மறுபரிசீலனை: பாதுகாப்பு மறுக்கப்பட்டதால் குடும்பத்தை அழைத்து வருவதில் சிக்கல்!

இளவரசர் ஹாரி, தனது மனைவி மேகன் மற்றும் குழந்தைகளை அடுத்த மாதம் இங்கிலாந்துக்கு அழைத்து வரும் திட்டத்தை மறுபரிசீலனை செய்து வருகிறார். அவர்களுக்கான முறையான பொலிஸ் பாதுகாப்பை வழங்க இங்கிலாந்து அரசு மறுப்புத் தெரிவித்துள்ளதே, இதற்கு முக்கிய காரணமாகும்.
நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதன்முறையாக தனது முழுக் குடும்பத்துடன் இங்கிலாந்து வர ஹாரி திட்டமிட்டிருந்தார். இதற்காக அவர் பாதுகாப்பு கோரியிருந்த நிலையில், வரி செலுத்துவோரின் பணத்தில் இயங்கும் பொலிஸ் பாதுகாப்பை அவர்களுக்கு வழங்க முடியாது என்று கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரச குடும்பத்தின் முக்கிய நபர்களுக்கான பாதுகாப்பை முடிவு செய்யும் ‘Ravec’ குழு இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது. இங்கிலாந்து அரசாங்கத்தின் பாதுகாப்பு அமைப்பு “நேர்த்தியானது மற்றும் விகிதாசாரமானது” என்று அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஹாரியும் மேகனும் மன்னர் சார்லஸின் அழைப்பை ஏற்று, ஓர் அரச மாளிகையில் தங்க சம்மதித்துள்ளதாகத் தெரிகிறது. அரச மாளிகையில் தங்கியிருக்கும் வரை அவர்களுக்கு பொலிஸ் பாதுகாப்புக் கிடைக்கும். ஆனால், அங்கிருந்து வெளியே செல்லும்போது, அவர்கள் கலிபோர்னியாவிலிருந்து அழைத்து வரும் தங்களது சொந்த பாதுகாப்புப் படையினரையே நம்பியிருக்க வேண்டும்.
அடுத்த ஆண்டு பர்மிங்காமில் நடைபெறவுள்ள ‘இன்விக்டஸ் கேம்ஸ்’ (Invictus Games) விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கான ஓராண்டு காலத் தொடக்க விழாவில் பங்கேற்பதே இந்தப் பயணத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும். மேலும், ஹாரி தான் ஆதரவளிக்கும் சில தொண்டு நிறுவனங்களைப் பார்வையிடவும் திட்டமிட்டிருந்தார்.
தனது குடும்பத்தை இங்கிலாந்துக்கு அழைத்து வருவது பாதுகாப்பானது அல்ல என்று ஹாரி ஏற்கெனவே தனது கவலையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். தனது நாட்டை நேசிப்பதாகவும் ஆனால், பாதுகாப்பு இல்லாத சூழலில் மனைவி மற்றும் குழந்தைகளை அழைத்து வர முடியாது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
இந்தச் சூழலில், மேகன் மற்றும் குழந்தைகள் இந்தப் பயணத்தில் பங்கேற்பார்களா என்பது குறித்த இறுதி முடிவு இன்னும் சில நாட்களில் எடுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.