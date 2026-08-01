மஹர சிறைச்சாலையில் பயங்கர கலவரம்! கட்டடங்களுக்கு கைதிகள் தீ வைப்பு – துப்பாக்கிச் சத்தத்தால் பரபரப்பு!

மஹர சிறைச்சாலை வளாகத்துக்குள் இன்று (01) மாலை கைதிகளுக்கும் சிறைச்சாலை அதிகாரிகளுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட கடும் மோதலைத் தொடர்ந்து அங்கு பெரும் பதற்றமான சூழ்நிலை நிலவுவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
சம்பவத்தின் போது சிறைச்சாலை வளாகத்தில் உள்ள கட்டடம் ஒன்றில் தீ பரவியுள்ளதாகவும், அந்த தீ விபத்தில் கைதிகள் மற்றும் சிறைச்சாலை அதிகாரிகள் உட்பட பலர் காயமடைந்திருக்கலாம் என ஆரம்பகட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. எனினும், காயமடைந்தவர்களின் சரியான எண்ணிக்கை தொடர்பான உத்தியோகபூர்வ தகவல் இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை.
சிறைச்சாலை வட்டாரங்கள் தெரிவிப்பதாவது, மோதல் தீவிரமடைந்த நிலையில் கைதிகள் பிரதான சிறை அதிகாரியின் அலுவலகம் மற்றும் ஒழுக்கக் கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவு அலுவலகம் ஆகியவற்றுக்கு தீ வைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் சிறைச்சாலை வளாகத்தின் சில பகுதிகளில் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
நிலைமையை உடனடியாகக் கட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்காக மேலதிக சிறைச்சாலை அதிகாரிகள் அவசரமாக அழைக்கப்பட்டுள்ளனர். அதேவேளை, சிறைச்சாலைக்கு வெளியே பாதுகாப்பை பலப்படுத்தும் வகையில் இலங்கை பொலிஸாரும், பொலிஸ் விசேட அதிரடிப்படையினரும் (STF) பெருமளவில் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும், சம்பவம் தொடர்பில் விசாரணைகளை மேற்கொள்ளவும், பாதுகாப்பு நிலைமையை மதிப்பீடு செய்யவும் பல விசேட பொலிஸ் குழுக்கள் மஹர சிறைச்சாலைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக பாதுகாப்பு வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
இதனிடையே, இன்று மதியம் கைதிகளைச் சந்திப்பதற்காக சிறைச்சாலைக்கு வந்திருந்த உறவினர்கள் எவரும் உள்ளே அனுமதிக்கப்படவில்லை. சிறைச்சாலைக்கு வெளியே காத்திருந்த சிலர், சிறைச்சாலை வளாகத்துக்குள் இருந்து தொடர்ச்சியாக பல துப்பாக்கிச் சத்தங்கள் கேட்டதாக ஊடகங்களிடம் தெரிவித்துள்ளனர். எனினும், அந்த துப்பாக்கிச் சூடு எதற்காக நடத்தப்பட்டது என்பது தொடர்பில் இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ விளக்கம் வெளியாகவில்லை.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சிறைச்சாலைத் திணைக்களம் இதுவரை உத்தியோகபூர்வ அறிக்கையொன்றையும் வெளியிடாத நிலையில், ஏற்பட்டுள்ள பதற்றமான சூழ்நிலையை கட்டுப்படுத்த தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சம்பவத்திற்கான காரணம், உயிரிழப்புகள் அல்லது சேதங்களின் முழுமையான விவரங்கள் குறித்து அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் வெளியாகும் வரை காத்திருக்க வேண்டியுள்ளதாக பாதுகாப்பு வட்டாரங்கள் குறிப்பிட்டுள்ளன.