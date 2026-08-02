செவுடா எல்லையில் சோகம்: 67 பேர் உயிரிழப்பு – பெரும்பாலானோர் மொராக்கோவுக்கு திரும்பினர்!

வட ஆப்பிரிக்காவில் அமைந்துள்ள ஸ்பெயினின் தன்னாட்சிப் பிரதேசமான செவுடா (Ceuta) எல்லை வழியாக தரை மற்றும் கடல் மார்க்கங்களில் நுழைந்த சுமார் 60,000 அகதிகளில் பெரும்பாலானோர் மீண்டும் தன்னார்வமாக மொராக்கோவுக்கு திரும்பியுள்ளனர் என்று ஸ்பெயின் அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இந்த நிலையில், செவுடா எல்லைக்குள் நுழைய முயன்றபோது உயிரிழந்த அகதிகளின் எண்ணிக்கை சனிக்கிழமை நிலவரப்படி 67ஆக உயர்ந்துள்ளதாக ஸ்பெயின் அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.
எல்லைச் சுவரின் கடலலைத் தடுப்புப் பகுதியில் ஏறிச் செல்ல முயன்றபோது ஏற்பட்ட நெரிசல் மற்றும் விபத்துகள் காரணமாக பலர் நசுங்கி உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும், கடல் வழியாக எல்லையை கடக்க முயன்ற பலர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அத்துடன், எல்லைக்கு அப்பால் உள்ள மொராக்கோ பகுதியில் மேலும் சில உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடும் என்ற அச்சமும் நிலவுகிறது.
இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக ஸ்பெயின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஹோசே மானுவல் அல்பாரெஸ் கருத்து தெரிவிக்கையில், “செவுடாவுக்குள் நுழைந்தவர்களில் பெரும்பாலானோர் தற்போது மொராக்கோவுக்கே திரும்பிச் சென்றுள்ளனர்” என்று கூறியுள்ளார்.
இந்த திடீர் அகதி ஊடுருவல் சம்பவம், ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளிடையே பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஐரோப்பிய ஒன்றியத் தலைவர் உர்சுலா வான் டெர் லேயன், இந்தச் சம்பவத்தை கடுமையாகக் கண்டித்ததுடன், இது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலை என தெரிவித்துள்ளார்.
இதனையடுத்து, பிரான்ஸ் மற்றும் இத்தாலி உள்ளிட்ட நாடுகள் தங்களது எல்லைப் பாதுகாப்பை மேலும் வலுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளன.