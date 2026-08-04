ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கை தேவை: எல்லையைப் பலப்படுத்த ஐரோப்பிய ஒன்றியம் அழைப்பு!

ஸ்பெயினின் சியூட்டா (Ceuta) பகுதிக்குள் மொராக்கோவிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான புலம்பெயர்ந்தோர் சட்டவிரோதமாக நுழைந்ததை அடுத்து, எல்லையைப் பாதுகாப்பதில் ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கை தேவை என்று ஐரோப்பிய ஆணையத்தின் தலைவர் உர்சுலா வான் டெர் லேயன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
கடந்த வாரம் மொராக்கோவிலிருந்து பல்லாயிரக்கணக்கான புலம்பெயர்ந்தோர் ஸ்பெயின் எல்லைக்குள் நுழைந்ததால் பெரும் குழப்பம் ஏற்பட்டது.
தற்போது வரை சுமார் 69,500 புலம்பெயர்ந்தோர் மீண்டும் மொராக்கோவுக்குத் திரும்பியுள்ளனர் என்று ஸ்பெயின் மதிப்பிட்டுள்ளது. இந்தச் சம்பவங்களில் ஸ்பெயின் தரப்பில் 72 பேரும், மொராக்கோ தரப்பில் 11 பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர்.
இந்த விவகாரம் குறித்து விவாதிக்க ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் உள்துறை அமைச்சர்கள் செவ்வாய்க்கிழமை அவசர வீடியோ காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்த உள்ளனர். இந்தச் சம்பவம் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் 27 உறுப்பு நாடுகளுக்கிடையேயான உறவில் விரிசலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஸ்பெயினுடனான எல்லை சோதனையற்ற ‘ஷெங்கன்’ ஒப்பந்தத்தை இத்தாலி தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்துள்ளது. இத்தாலியின் இந்த நடவடிக்கைக்கு பின்லாந்து மற்றும் டென்மார்க் ஆகிய நாடுகள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன.
ஸ்பெயினின் ஷெங்கன் உறுப்பினர் அந்தஸ்தையே தற்காலிகமாக நீக்க வேண்டும் என்று அந்நாட்டுப் பிரதமர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
ஸ்பெயின் பிரதமர் பெட்ரோ சான்செஸ், ஏனைய ஐரோப்பிய நாடுகளின் இந்த அணுகுமுறை குறித்துத் தனது கடுமையான கவலையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
சியூட்டா பகுதி ஷெங்கன் எல்லைக்குள் வரவில்லை என்பதைச் சுட்டிக்காட்டிய அவர், தவறான எண்ணங்கள் மற்றும் தவறான செய்திகளால் தூண்டப்பட்டுச் சில நாடுகள் ஸ்பெயினைத் தாக்குவதாகக் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
எல்லைகளைப் பாதுகாப்பது என்பது ஐரோப்பாவின் கூட்டுப் பொறுப்பு என்று வான் டெர் லேயன் குறிப்பிட்டுள்ளார். சட்டவிரோதக் குடியேற்றத்தைத் தடுக்க ஐந்து முக்கிய அம்சங்களில் கவனம் செலுத்த அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
1. அண்டை நாடுகளுடன் ஒத்துழைத்து இடப்பெயர்ச்சியைத் தடுத்தல்.
2. எல்லைப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துதல்.
3. முன்கூட்டியே எச்சரிக்கும் அமைப்புகளை செயல்படுத்துதல்.
4. கடத்தல் கும்பல்களை ஒழித்தல்.
5. புலம்பெயர்ந்தோரை மீண்டும் அவர்களின் நாடுகளுக்குத் திருப்பி அனுப்புவதை உறுதி செய்தல்.
தற்போது சியூட்டாவில் நிலைமை ஓரளவுக்கு இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பியுள்ளதாகவும், கடல் வழியாக ஊடுருவலைத் தடுக்க மிதக்கும் தடைகளை அமைக்கும் பணியில் ஸ்பெயின் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் அந்நாட்டு உள்துறை அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.