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Home உலகம்இலண்டன் ஆங்கிலக் கால்வாயை கடக்கும் அகதிகளை கட்டுப்படுத்தும் Reform UK கட்சியின் திட்டத்துக்கு பிரான்ஸ் கண்டனம்!

ஆங்கிலக் கால்வாயை கடக்கும் அகதிகளை கட்டுப்படுத்தும் Reform UK கட்சியின் திட்டத்துக்கு பிரான்ஸ் கண்டனம்!

written by இளவரசி 1 minutes read
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ஆங்கிலக் கால்வாயை கடக்கும் அகதிகளை கட்டுப்படுத்தும் Reform UK கட்சியின் திட்டத்துக்கு பிரான்ஸ் கண்டனம்!

ஆங்கிலக் கால்வாயைக் கடந்து வரும் அகதிகளை ராயல் கடற்படையைப் பயன்படுத்தி, மீண்டும் பிரான்ஸுக்கே திருப்பி அனுப்பும் திட்டத்தை இங்கிலாந்தின் Reform UK கட்சி முன்மொழிந்துள்ளது.

இதற்கு பிரான்ஸ் அரசு தனது கடும் கண்டனத்தைத் தெரிவித்துள்ளது.

நைஜல் ஃபரேஜ் தலைமையிலான Reform UK கட்சி, தாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் 10 கடற்படைக் கப்பல்கள் மற்றும் இராணுவ வீரர்களைப் பயன்படுத்தி, அகதிப் படகுகளை இடைமறித்து, அவர்களை மீண்டும் பிரான்ஸ் அல்லது பெல்ஜியம் நாட்டுத் துறைமுகங்களில் இறக்கிவிடப் போவதாக அறிவித்துள்ளது. பிரான்ஸ் இதற்குச் சம்மதிக்காவிட்டாலும், அகதிகள் புறப்பட்ட அதே கடற்கரையிலேயே அவர்களை இறக்கிவிடுவோம் என்று அக்கட்சியின் செய்தித் தொடர்பாளர் ஜியா யூசுப் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தத் திட்டம் பிரான்ஸின் இறையாண்மையை மீறுவதாகும் என்றும், சர்வதேச கடல்சார் சட்டங்களுக்கு எதிரானது என்றும் பிரான்ஸ் உள்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது. பிரான்ஸுடன் ஏற்கெனவே மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தங்களின் மூலம் அகதிகள் வருகை குறைந்துள்ளதாகவும் அந்நாடு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

சர்வதேச கடல் சட்டத்தின்படி (UNCLOS), கடலில் ஆபத்தில் இருப்பவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டியது நாடுகளின் கடமை என்று Reform UK வாதிடுகிறது. இருப்பினும், ஒரு நாட்டின் அனுமதியின்றி அகதிகளை அந்த நாட்டு எல்லைக்குள் கொண்டு செல்வதற்குச் சர்வதேச சட்டத்தில் இடமில்லை என்று சட்ட நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

இங்கிலாந்து தொழிற்கட்சி (Labour) அரசாங்கம் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த முடியாதது என்றும், இது வெறும் விளம்பர உத்தி என்றும் விமர்சித்துள்ளது. இது பிரான்ஸுடன் தேவையற்ற வாக்குவாதங்களை உருவாக்குமே தவிர, உண்மையான தீர்வைத் தராது என்று எரிசக்தி துறை அமைச்சர் மியாட்டா ஃபான்புல்லே தெரிவித்துள்ளார்.

தற்போதைய பிரதமர் ஆண்டி பர்ன்ஹாம், அகதிகள் கடத்தலில் ஈடுபடும் கும்பல்களை ஒழிப்பதிலேயே தமது அரசு கவனம் செலுத்தி வருவதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு அகதிகள் வருகை 43% குறைந்துள்ளதாக புள்ளிவிவர தரவுகள் காட்டுகின்றன.

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இளவரசி

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