WhatsApp
Tuesday, November 3, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
தெரியாமல் பல்லியை கொன்றால் ஏற்படும் தோஷம்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
தெரியாமல் பல்லியை கொன்றால் ஏற்படும் தோஷம்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...

செய்திகள்

எழுத்துச் சுதந்திரத்தின் மீதான அரச அடக்குமுறை: நவீனன்
by பூங்குன்றன்
ஷாருக்கானின் ‘கிங்’ படத்தின் முதல் பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
இந்தியா – பாகிஸ்தான் உலகக் கிண்ணப் போட்டிக்கு 84 இலட்சம்...
by பூங்குன்றன்
பொருளாதார நடவடிக்கைகளுக்காக ‘TIN’ இலக்கம் கட்டாயம்
by பூங்குன்றன்
சட்டவிரோத காடழிப்பிற்கு வனவளத் திணைக்களம் மௌனம்: ரவிகரன் குற்றச்சாட்டு
by பூங்குன்றன்
பயங்கரவாதத்திலிருந்து அரசைப் பாதுகாக்கும் சட்ட மூலத்திற்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம்
by பூங்குன்றன்
ஜெர்மனியில் ஹாலோவீன் இனிப்புகளில் ஆணிகள் மற்றும் ஊசிகள் மீட்பு: பொலிஸார்...
by இளவரசி
இந்த ஆண்டின் நத்தார் விசேட முத்திரைகளை வெளியிட்ட ரோயல் மெயில்!
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை நிவேதா பேதுராஜ்ஜின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆஷா பட் அவர்களின் புகைப் படத்தொகுப்பு

நடிகை அம்ரிதா ஐயறின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மீனாக்க்ஷி சௌத்திரியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலண்டன் இந்த ஆண்டின் நத்தார் விசேட முத்திரைகளை வெளியிட்ட ரோயல் மெயில்!

இந்த ஆண்டின் நத்தார் விசேட முத்திரைகளை வெளியிட்ட ரோயல் மெயில்!

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இந்த ஆண்டின் நத்தார் விசேட முத்திரைகளை வெளியிட்ட ரோயல் மெயில்!

இங்கிலாந்தின் ரோயல் மெயில் தபால் சேவை, இந்த ஆண்டின் நத்தார் பண்டிகையை முன்னிட்டு, இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்புக் காட்சிகளைச் சித்தரிக்கும் விசேட முத்திரைத் தொகுப்பை உத்தியோகபூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ஐந்து முத்திரைகளைக் கொண்ட இந்தத் தொகுப்பு, வரைகலை வடிவமைப்பாளர் கெரெத் ஹோவாட் மற்றும் சித்திரக் கலைஞர் ரெபேக்கா சதர்லேண்ட் ஆகியோரின் கூட்டு முயற்சியில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

குறித்த முத்திரைகளில் அன்னை மரியாளும் யோசேப்பும் மேற்கொள்ளும் பயணம், குழந்தை இயேசு, தேவதூதன், இடையர்கள் மற்றும் மூன்று ஞானிகள் அடங்கிய நத்தார் திருக்கதை சார்ந்த காட்சிகளைப் பிரதிபலிக்கும் சித்திரங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. ரோயல் மெயில் தபால் சேவையினால் நத்தார் பண்டிகைக்கான முதலாவது விசேட முத்திரை வெளியிடப்பட்டதன் அறுபதாவது ஆண்டு நிறைவை இந்த ஆண்டின் முத்திரைத் தொகுப்பு குறிக்கின்றது.

ரோயல் மெயில் சேவைக்காக நத்தார் முத்திரைகளை வரையும் வாய்ப்புக் கிடைத்தமை தமக்குக் கிடைத்த பெரும் கௌரவம் என சித்திரக் கலைஞர் ரெபேக்கா சதர்லேண்ட் தெரிவித்துள்ளார். சிறுவயது முதலே முத்திரைகள் மீது தமக்கு அலாதி பிரியம் இருந்ததாகவும், முத்திரைகளைச் சேகரிக்கும் வழக்கம் கொண்டிருந்த தமக்கு இந்த முழுத் தொகுப்பையும் உருவாக்கும் பொறுப்புக் கிடைத்தமை அளப்பரிய மகிழ்ச்சியளிப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அண்மைய ஆண்டுகளில் வெளியிடப்பட்ட நத்தார் முத்திரைகளில் இங்கிலாந்தின் புகழ்பெற்ற பேராலயங்களின் பனிப்பொழிவு காட்சிகள் அல்லது பிரபல நத்தார் கீதங்களின் வரிகள் இடம்பெற்றிருந்த போதிலும், கடந்த 2025ஆம் ஆண்டிலும் இயேசுவின் பிறப்புக் காட்சிகள் முத்திரைகளாகக் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தன. இங்கிலாந்தின் முதலாவது நத்தார் விசேட முத்திரையானது, அப்போதைய தபால் துறை அமைச்சர் டோனி பென் அறிவித்த சிறுவர்களுக்கான சித்திரப் போட்டியைத் தொடர்ந்து 1966ஆம் ஆண்டு டிசெம்பர் மாதம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

உள்நாட்டிலும் உலகெங்கிலும் உள்ள குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுக்குப் பரிமாறப்படும் கோடிக்கணக்கான நத்தார் வாழ்த்துகளுக்கு இந்த ஆண்டின் புதிய முத்திரைகள் மெருகூட்டும் என ரோயல் மெயில் நிறுவனத்தின் பிரதிநிதி டேவிட் கோல்ட் நம்பிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

எழுத்துச் சுதந்திரத்தின் மீதான அரச அடக்குமுறை: நவீனன்

ஷாருக்கானின் ‘கிங்’ படத்தின் முதல் பாடல் வெளியீடு

இந்தியா – பாகிஸ்தான் உலகக் கிண்ணப் போட்டிக்கு 84 இலட்சம்...

பொருளாதார நடவடிக்கைகளுக்காக ‘TIN’ இலக்கம் கட்டாயம்

சட்டவிரோத காடழிப்பிற்கு வனவளத் திணைக்களம் மௌனம்: ரவிகரன் குற்றச்சாட்டு

பயங்கரவாதத்திலிருந்து அரசைப் பாதுகாக்கும் சட்ட மூலத்திற்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம்

பிரபலமானவை

சுயதொழில் முயற்சி; பண்ணை அமைத்து சாதனைப் பயணம் தொடங்கிய பட்டதாரி
முதலமைச்சர் விஜய் டைட்டில் கார்டால் அதிர்ந்த திரையரங்கம்!
நவம்பர் 2026: தொழில் வாழ்க்கையில் உச்சத்தைத் தொடப்போகும் 5 ராசிகள் – உங்கள் ராசி இதில் இருக்கிறதா?
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் (ஒக்டோபர் 30, 2026): சவால்களும் சாதனைகளும் நிறைந்த நாள்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (ஒக். 26, 2026): குடும்பத்தில் பிரச்சினைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ள...
by இளவரசி
வார ராசிபலன் (ஒக்டோபர் 25–31, 2026): பண விஷயத்தில் மிகவும் கவனமாக...
by இளவரசி
ஒக்டோபர் 23, 2026 ராசிபலன்: இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு டபுள்...
by இளவரசி
ஒக்டோபர் 22 ராசிபலன்: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கைகொடுக்குமாம்!
by இளவரசி

மகளிர்

நம் வாழ்க்கையை மாற்றிய ஆசிரியர்களை நினைவுகூரும் நாள்!
by இளவரசி
வீட்டில் நுளம்புகளின் தொல்லையா? இந்த செடிகளை வளர்த்து பாருங்கள்!
by இளவரசி
கோடைக்காலத்தில் சருமத்தை பளிச்சென வைத்திருக்க பப்பாளி ஃபேஸ் பேக்குகள்!
by இளவரசி
நடுத்தர வர்க்கத்தினர் ஏன் நடுத்தர வர்க்கத்தினராகவே உள்ளனர்?
by இளவரசி
வங்கியில் வீட்டுக் கடன் எடுக்கும் போது கவனிக்க வேண்டியவை!
by இளவரசி

சமையல்

காரசாரமான பன்னீர் தேங்காய் மசாலா செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
சுவையான சிக்கன் ரசம் ஒரு முறை இப்படி செய்து பாருங்கள்!
by இளவரசி
அவித்த முட்டையில் இப்படி ஒரு ஆம்லெட் செய்து பாருங்க!
by இளவரசி
ஹோட்டல் சுவையில் வீட்டிலேயே உருளைக்கிழங்குடன் சிக்கன் குருமா!
by இளவரசி
கல்யாண வீட்டு பூரி மசாலா – ஹோட்டல் சுவையில் வீட்டிலேயே செய்து...
by இளவரசி

மருத்துவம்

வெள்ளி ஆபரணம் அணிந்தால் உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லதா? இதன் பின்னணியில் உள்ள...
by இளவரசி
லென்ஸ் போட்டிருக்கீங்களா? இந்தத் தவறுகளைச் செய்யாதீங்க… பார்வைக்கே ஆபத்தாகிவிடும்!
by இளவரசி
பெண்களிடையே அதிகரிக்கும் மார்பகப் புற்றுநோய்! அறிந்திருக்க வேண்டிய முக்கிய விடயங்கள்!
by இளவரசி
சிகரெட்டை விட்டாச்சா? உங்கள் நுரையீரலுக்காக இனி இதை செய்யுங்கள்!
by இளவரசி
தினமும் ஒரு கைப்பிடி வேர்க்கடலை… உடலுக்கு கிடைக்கும் பல ஆரோக்கிய நன்மைகள்!
by இளவரசி

சினிமா

ஷாருக்கானின் ‘கிங்’ படத்தின் முதல் பாடல் வெளியீடு

by பூங்குன்றன்
இயக்குநர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணனுக்கு iPhone பரிசளித்த சிவகார்த்திகேயன்
by பூங்குன்றன்
ஜீவா நடிக்கும் ‘தகப்பன்’ படத்தின் முதல் பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெறும் விஜய் சேதுபதியின் ‘ட்ரெயின்’ பட டீசர்
by பூங்குன்றன்
முதலமைச்சர் விஜய் டைட்டில் கார்டால் அதிர்ந்த திரையரங்கம்!
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

சட்டமும் நீதியும் 2 | இணையத்தொடர் விமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
418 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ரணபாலி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கிட்டி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
டோரத்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

எழுத்துச் சுதந்திரத்தின் மீதான அரச அடக்குமுறை: நவீனன்

by பூங்குன்றன்
சுயதொழில் முயற்சி; பண்ணை அமைத்து சாதனைப் பயணம் தொடங்கிய பட்டதாரி
by பூங்குன்றன்
திருக்கோவில் கிரிக்கெட் போட்டி உணர்த்திய பாடம் என்ன? | அமலன் 
by பூங்குன்றன்
கிரிக்கெட் போட்டி ஒத்திவைப்பும் கனிம வளங்களைப் பெறுவதற்கான மூலோபாயமும் | அ. நிக்ஸன் 
by பூங்குன்றன்
கடல் திருப்பித் தந்த உடல்களும் விற்கப்படாத நீதிக்கான கேள்விகளும்: மட்டு. வலம்புரிப் படுகொலைகள்...
by பூங்குன்றன்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.