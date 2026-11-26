இந்தியாவின் இளம் சதுரங்க வீரர்கள் உலக அரங்கில் நிகழ்த்திவரும் சாதனைகள், சர்வதேச சதுரங்க விளையாட்டில் புதிய வரலாற்றைப் படைத்து வருகின்றன. ஒருபுறம், 2026ஆம் ஆண்டில் அதிக பரிசுத்தொகை வென்ற வீரர்களின் பட்டியலில் இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆர். பிரக்ஞானந்தா முன்னிலை வகிக்கிறார். மறுபுறம், நடப்பு உலக சம்பியனான டி. குகேஷ், உஸ்பெகிஸ்தானின் ஜவோகிர் சிந்தரோவுக்கு எதிராக உலக சம்பியன் பட்டத்தைத் தக்கவைத்துக் கொள்வதற்கான கடும் போட்டியில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
இந்தியாவின் இரண்டு இளம் கிராண்ட்மாஸ்டர்களும் வெவ்வேறு களங்களில் சாதனை படைத்து வருவது, உலக சதுரங்கத்தில் இந்தியாவின் வளர்ந்து வரும் வலிமையை வெளிப்படுத்துகிறது.
நவம்பர் 19ஆம் திகதி வெளியிடப்பட்ட தரவுகளின்படி, பிரக்ஞானந்தா 13 தொடர்களில் பங்கேற்று 666,229 அமெரிக்க டொலர்களை வென்றிருந்தார். கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் இது 132 சதவீத அதிகரிப்பாகும். அமெரிக்காவின் ஃபேபியானோ கருவானாவை விட 1,903 டொலர்கள் அதிகமாகப் பெற்று அவர் முதலிடத்தில் இருந்தார். கிராண்ட் செஸ் டூர் இறுதிப் போட்டியில் பெற்ற 200,000 டொலர்களே அவரது மிகப்பெரிய தனிப்பட்ட பரிசுத்தொகையாகும்.
எனினும், நவம்பர் 25ஆம் திகதி புதுப்பிக்கப்பட்ட World Chess தரவுகளின்படி, கருவானா 709,326 டொலர்களுடன் முதலிடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார். பிரக்ஞானந்தா 679,229 டொலர்களுடன் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார். எனவே, பரிசுத்தொகைப் பட்டியலில் முதலிடம் தொடர்ந்து மாறிவரும் போட்டியாக உள்ளது. 
இந்தியாவின் மற்றொரு இளம் வீரரான லியோன் லூக் மென்டோன்கா 97,612 டொலர்களுடன் 26ஆவது இடத்தையும், இந்தியாவின் முன்னணி வீராங்கனைகளான திவ்யா தேஷ்முக் 78,186 டொலர்களுடன் 30ஆவது இடத்தையும், கோனேரு ஹம்பி 56,760 டொலர்களுடன் 38ஆவது இடத்தையும் பிடித்துள்ளனர். உலகின் அதிக வருமானம் ஈட்டும் முதல் 100 சதுரங்க வீரர்களில் 12 இந்தியர்கள் இடம்பெற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
ஜெனீவாவில் குகேஷ் – சிந்தரோவ் பலப்பரீட்சை
இதற்கிடையில், சுவிட்சர்லாந்தின் ஜெனீவாவில் நடைபெறும் 2026ஆம் ஆண்டுக்கான உலக சதுரங்க சம்பியன்ஷிப் போட்டி உலக ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
நடப்பு உலக சம்பியனான இந்தியாவின் டி. குகேஷும், உஸ்பெகிஸ்தானின் ஜவோகிர் சிந்தரோவும் மோதும் இந்தப் போட்டி நவம்பர் 24ஆம் திகதி ஆரம்பமாகி டிசம்பர் 12ஆம் திகதி வரை நடைபெறவுள்ளது. இருவருக்கும் 20 வயதே என்பதால், சதுரங்க உலக சம்பியன்ஷிப் வரலாற்றில் மிக இளம் வயதுடைய வீரர்கள் மோதும் போட்டியாகவும் இது அமைந்துள்ளது.
இதுவரை நடைபெற்ற முதல் இரண்டு ஆட்டங்களும் சமநிலையில் முடிவடைந்துள்ளன. முதலாவது ஆட்டம் 38 நகர்வுகளுக்குப் பின்னர் சமநிலையில் முடிந்தது. இரண்டாவது ஆட்டத்தில் குகேஷ் வெள்ளைக் காய்களுடன் லண்டன் சிஸ்டம் முறையைப் பயன்படுத்தியபோதும், சிந்தரோவின் தற்காப்பு ஆட்டத்தை முறியடிக்க முடியவில்லை. 20 நகர்வுகளிலேயே அந்த ஆட்டமும் சமநிலையில் முடிவடைந்தது.
இதனால் இரண்டு ஆட்டங்களின் முடிவில் இருவரும் தலா ஒரு புள்ளியைப் பெற்றுள்ளனர். மூன்றாவது ஆட்டம் இன்று நவம்பர் 26ஆம் திகதி நடைபெறவுள்ளது. இதில் சிந்தரோவ் வெள்ளைக் காய்களுடன் விளையாடவுள்ளார். 
2.5 மில்லியன் டொலர் பரிசுத்தொகை
இந்த உலக சம்பியன்ஷிப் போட்டியின் மொத்தப் பரிசுத்தொகை 2.5 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாகும். ஒவ்வொரு வெற்றிகரமான ஆட்டத்திற்கும் 200,000 டொலர்கள் வழங்கப்படுவதுடன், எஞ்சிய பரிசுத்தொகை இரு வீரர்களுக்கும் சமமாகப் பகிர்ந்தளிக்கப்படும். வெற்றியாளர் குறைந்தபட்சம் 1.25 மில்லியன் டொலர்களைப் பெறுவார். சமநிலை ஏற்பட்டால் தீர்மானிக்கும் டைபிரேக் ஆட்டங்களின் அடிப்படையில் பரிசுத்தொகை பகிரப்படும். 
இதன் காரணமாக, குகேஷ் இந்தப் போட்டியில் வெற்றி பெற்று அதிக பரிசுத்தொகையைப் பெற்றால், 2026ஆம் ஆண்டின் அதிக வருமானம் ஈட்டிய சதுரங்க வீரர்கள் பட்டியலில் முதலிடத்தைப் பிடிப்பதற்கான வாய்ப்புள்ளது. அதேவேளை, சிந்தரோவும் இந்தப் போட்டியில் வெற்றி பெற்றால் தனது வருமானப் பட்டியலில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தைப் பதிவு செய்யலாம்.
இந்தியாவின் சதுரங்கப் புரட்சி
ஒரு காலத்தில் உலக சதுரங்க அரங்கில் சில முன்னணி வீரர்களின் ஆதிக்கம் நிலவிய நிலையில், தற்போது இந்தியாவின் இளம் தலைமுறை வீரர்கள் சர்வதேசப் போட்டிகளில் தொடர்ச்சியாகத் தமது திறமையை நிரூபித்து வருகின்றனர்.
விஸ்வநாதன் ஆனந்த் உருவாக்கிய பாதையில் பிரக்ஞானந்தா, குகேஷ், அர்ஜுன் எரிகைசி, விதித் குஜ்ராத்தி உள்ளிட்ட வீரர்கள் இந்தியாவின் சதுரங்கப் பயணத்தை விரிவுபடுத்தியுள்ளனர்.
சதுரங்கம் என்பது வெறும் 64 கட்டங்களைக் கொண்ட விளையாட்டல்ல. அது திட்டமிடல், பொறுமை, கணிப்பு, மன உறுதி மற்றும் சரியான நேரத்தில் சரியான முடிவை எடுக்கும் திறன் ஆகியவற்றின் சங்கமமாகும்.
பிரக்ஞானந்தாவின் பரிசுத்தொகைச் சாதனையும், குகேஷின் உலக சம்பியன்ஷிப் போராட்டமும் இந்தியாவின் இளம் தலைமுறை விளையாட்டு வீரர்கள் உலக அரங்கில் எவ்வாறு புதிய அடையாளத்தை உருவாக்குகின்றனர் என்பதற்கான சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாகத் திகழ்கின்றன.