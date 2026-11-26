இலங்கை வர்த்தக நிறுவனங்கள் வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகித அபாயங்களைக் குறைப்பதற்கும், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மற்றும் உட்கட்டமைப்புத் துறைகளில் புதிய தனியார் முதலீடுகளை ஊக்குவிப்பதற்கும் நீண்டகால இலங்கை ரூபா நாணய நிதி வசதிகளை விரிவுபடுத்த உலக வங்கி குழுமம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
ஆசியாவில் இதுவரை முன்னெடுக்கப்படாத புதிய முயற்சியாக, உலக வங்கி குழுமத்தின் திறைசேரிப் பிரிவு (World Bank Group Treasury), உலக வங்கி குழுமத்தின் அங்கமான சர்வதேச நிதிக் கூட்டுத்தாபனத்திற்கும் (IFC), HSBC இலங்கைக்கும் இடையில் ஆறு வருட இலங்கை ரூபா கடன்பெறும் நிதி வசதியொன்றை ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
நிலையான வட்டி விகிதத்தைக் கொண்ட இந்த நிதி வசதி 5 மில்லியன் அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான பெறுமதியைக் கொண்டுள்ளது. இலங்கையில் IFC நிறுவனம் கடன்பெறும் வகையில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள முதலாவது நிதி ஏற்பாடு இதுவாகும்.
இந்த நிதி வசதியானது இலங்கையின் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் துறையில் நீண்டகால நிதியுதவியைத் திரட்டுவதற்கு ஏற்கனவே உதவி வருகிறது.
உலக வங்கி குழுமத்தின் திறைசேரிப் பிரிவினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட மேலதிக உள்ளூர் நாணய நிதியுதவியுடன் இணைந்து, இலங்கையின் மிகப்பெரிய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி நிறுவனங்களில் ஒன்றிற்கு IFC வழங்கும் 10 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் பெறுமதியான, 10 வருட கால இலங்கை ரூபா கடனுக்கு இந்த நிதி வசதி ஆதரவளிக்கிறது.
இந்த முதலீடானது IFC இதுவரை வழங்கியுள்ள ரூபா அடிப்படையிலான கடன்களில் மிக நீண்ட கால அவகாசத்தைக் கொண்டதாகும். அத்துடன், ரூபா அடிப்படையில் வழங்கப்படும் அதன் முதலாவது உட்கட்டமைப்புக் கடனாகவும், இலங்கையின் அண்மைய பொருளாதார நெருக்கடிக்குப் பின்னர் மேற்கொள்ளப்படும் அதன் முதலாவது உட்கட்டமைப்பு முதலீடாகவும் இது அமைந்துள்ளது.
இலங்கை ரூபாவில் நிதியைத் திரட்டுவதன் மூலம், வர்த்தக நிறுவனங்கள் வருமானம் ஈட்டும் அதே நாணயத்தில் உலக வங்கி குழுமத்தினால் கடன்களை வழங்க முடியும். இதன் மூலம் வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகித ஏற்ற இறக்கங்களால் ஏற்படக்கூடிய நிதி அபாயங்களைக் குறைக்க முடியும்.
இந்த ஆரம்பகட்ட நிதி வசதியை அடிப்படையாகக் கொண்டு, இலங்கையில் தனியார் முதலீடுகளையும் பொருளாதார வளர்ச்சியையும் ஊக்குவிக்கும் வகையில் நீண்டகால உள்ளூர் நாணய நிதியுதவியை மேலும் விரிவுபடுத்த உலக வங்கி குழுமம் எதிர்பார்க்கிறது.
“நிறுவனங்கள் தங்களால் நிர்வகிக்க முடியாத வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகித அபாயங்களை ஏற்காமல் முதலீடு செய்யவும், வளர்ச்சியடையவும், வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கவும் நீண்டகால உள்ளூர் நாணய நிதியுதவி உதவ முடியும்” என உலக வங்கி குழுமத்தின் திறைசேரி வாடிக்கையாளர் தீர்வுகள் மற்றும் கட்டமைப்புப் பிரிவின் பணிப்பாளர் கேஷவ் கௌர் (Keshav Gaur) தெரிவித்துள்ளார்.
ஆசியாவில் முன்னெடுக்கப்படும் முதலாவது இத்தகைய கடன் ஏற்பாடு, வளர்ந்து வரும் சந்தைகளுக்கு வழங்கக்கூடிய நிதியுதவித் தீர்வுகளை விரிவுபடுத்துவதுடன், பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் புதிய வாய்ப்புகளுக்கும் பங்களிக்கக்கூடிய துறைகளில் தனியார் முதலீடுகளை வழிநடத்த உதவும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த நிதி ஏற்பாடானது இலங்கையிலும் உலகளாவிய ரீதியிலும் HSBC மற்றும் உலக வங்கி குழுமத்திற்கு இடையில் நிலவும் விரிவான கூட்டாண்மையின் ஒரு பகுதியாகும்.
பொது மற்றும் தனியார் துறைகளுக்கு இடையிலான புதிய ஒத்துழைப்பு வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணவும், நிலையான அபிவிருத்திக்கான தனியார் முதலீடுகளைத் திரட்டவும் உலக வங்கி குழுமத்தின் தனியார் துறை முதலீட்டு ஆய்வகத்தில் (Private Sector Investment Lab) HSBC பங்கேற்று வருகிறது.
“நிறுவனங்களுக்கு நீண்டகால இலங்கை ரூபா நிதியுதவியைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பை விரிவுபடுத்துவதுடன், வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகித அபாயங்களை நிர்வகிக்க உதவும் IFC உடனான இந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கூட்டாண்மைக்கு ஆதரவளிப்பதில் நாம் பெருமையடைகிறோம்” என HSBC இலங்கையின் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி மார்க் சர்ஜனர் (Mark Surgenor) தெரிவித்துள்ளார்.
HSBC நிறுவனத்தின் உள்ளூர் நிபுணத்துவம் மற்றும் உலகளாவிய ஆற்றல்களை IFC நிறுவனத்தின் அபிவிருத்தி நோக்கத்துடன் இணைத்து, இலங்கை வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கும் நாட்டின் நீண்டகால முன்னுரிமைகளுக்கும் ஆதரவளிக்கும் நடைமுறைச் சாத்தியமான தீர்வுகளை மேலும் ஆராய எதிர்பார்ப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இலங்கையில் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த நிதி ஏற்பாடானது, 2024ஆம் ஆண்டு கென்யாவிலும், 2026ஆம் ஆண்டு தென்னாபிரிக்காவிலும் IFC மற்றும் Citi இணைந்து ஏற்படுத்திய கடன் வசதிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது.
கடந்த பத்து ஆண்டுகளில், 71 நாணயங்களில் 33 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களுக்கும் அதிகமான உள்ளூர் நாணய நிதியுதவியை IFC உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. நீண்டகால நிதியுதவி குறைவாகக் கிடைக்கும் சந்தைகளில் வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கு நிதி அணுகலை ஏற்படுத்துவதே இதன் நோக்கமாகும்.