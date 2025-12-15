WhatsApp
Monday, December 15, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

முகநூல் காதலின் விபரீதத்தை விவரிக்கும் ‘ரகசிய சினேகிதனே’
by பூங்குன்றன்
சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும்’ பராசக்தி ‘ படத்தின் மூன்றாவது பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
மன்னாரில் 1,292 கிலோ பீடி இலைகள் கடற்படையினரால் கைப்பற்றல்!
by பூங்குன்றன்
குழந்தைகள் பற்றிய தகவல்களை கோருபவர்கள் தொடர்பில் எச்சரிக்கை!
by பூங்குன்றன்
அனர்த்தத்தின் பின்னர் டெங்கு நோய் பரவும் வாய்ப்பு அதிகரிப்பு!
by பூங்குன்றன்
சிட்னி துப்பாக்கிச் சூடு: மன்னர் சார்லஸ் அதிர்ச்சி, பிரதமர் ஸ்டார்மர்...
by இளவரசி
பொண்டி தாக்குதலில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு இங்கிலாந்தில் அஞ்சலி; பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு!
by இளவரசி
ஜெர்மனியில் கிறிஸ்துமஸ் சந்தையில் தாக்குதல் திட்டம்: ஐந்து பேர் கைது
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலங்கை குழந்தைகள் பற்றிய தகவல்களை கோருபவர்கள் தொடர்பில் எச்சரிக்கை!

குழந்தைகள் பற்றிய தகவல்களை கோருபவர்கள் தொடர்பில் எச்சரிக்கை!

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

நாட்டில் ஏற்பட்ட அனர்த்தத்தில் பெற்றோரை இழந்து  பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் குழந்தைகளை பராமரிப்பில் எடுத்து, அவர்களின் வாழ்க்கையின் எதிர்காலத்தை உறுதி செய்வதற்காக, குழந்தைகள் பற்றிய தகவல்களை வழங்க வேண்டும் எனக் கோரி பல்வேறு நபர்கள் சமூக ஊடகங்களில் பல்வேறு தொலைபேசி எண்களை பதிவிடுபவர்கள் தொடர்பில் பொலிஸ் ஊடகப் பிரிவு அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.

இந்த அறிக்கையில் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது,

சில அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் சமூக ஊடகங்களில் தொலைபேசி எண்களை பதிவிட்டு, பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் குழந்தைகளின் தகவல்களை பெற்று பின்னர்  நிவாரணம் வழங்குவதாகக் கூறியும்,  குழந்தைகளின் பாதுகாவலர்களாகக் காட்டிக் கொண்டும் அவர்களை பல்வேறு சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபடுத்தும் போக்கு காணப்படுகிறது.

மேலும், இந்த குழந்தைகள் பாலியல் துஷ்பிரயோகம், அடிமைத்தனம் மற்றும் குழந்தைகளை கொடுமைப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட குற்ற செயல்களுக்கு ஆளாக நேரிடும்.

மேலும், ஒரு நபருக்கு குழந்தைகளை முறையான காவலில் எடுத்து பாதுகாப்பாக வளர்க்க அல்லது தத்தெடுக்க உண்மையான தேவை இருந்தால், இலங்கையில் நடைமுறையில் உள்ள பொதுச் சட்டத்தின் கீழ் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்த பிறகு அத்தகைய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படலாம்.

அதேநேரம் சமூக ஊடகங்களில் தொலைபேசி எண்களை பதிவிடும்  தெரியாத நபர்களுக்கு குழந்தைகள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குவதையும், பாதிக்கப்படக்கூடிய குழந்தைகளைப் பற்றி விசாரிப்பதையும் தவிர்க்குமாறு பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

பெற்றோரை இழந்து பாதிக்கப்படக்கூடியவர்களாக மாறிய குழந்தைகள் குறித்து யாராவது நிவாரணம் பெற வேண்டியிருந்தால், தேசிய குழந்தைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் அல்லது குழந்தைகள் மற்றும் பெண்கள் துஷ்பிரயோகம் தடுப்பு மற்றும் புலனாய்வுப் பணியகத்திற்குத் தெரிவிக்குமாறு பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

மன்னாரில் 1,292 கிலோ பீடி இலைகள் கடற்படையினரால் கைப்பற்றல்!

அனர்த்தத்தின் பின்னர் டெங்கு நோய் பரவும் வாய்ப்பு அதிகரிப்பு!

சிட்னி துப்பாக்கிச் சூடு: மன்னர் சார்லஸ் அதிர்ச்சி, பிரதமர் ஸ்டார்மர்...

பொண்டி தாக்குதலில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு இங்கிலாந்தில் அஞ்சலி; பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு!

ஜெர்மனியில் கிறிஸ்துமஸ் சந்தையில் தாக்குதல் திட்டம்: ஐந்து பேர் கைது

Brown பல்கலைக்கழகத்தில் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திய சந்தேகநபர் கைது!

பிரபலமானவை

2026-இல் 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்; பாபா வாங்காவின் கணிப்பு
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் | ஜூட் பிரகாஷ்
12 ராசிகளுக்கான 2026ஆம் ஆண்டு பலன்கள்
இலங்கை இளைஞன் மீது லண்டனில் 7 குற்றச்சாட்டுகள்; நீதிமன்றத்தில் மறுத்தார்

ஆன்மீகம்

12 ராசிகளுக்கான 2026ஆம் ஆண்டு பலன்கள்
by இளவரசி
எண் கணித கணிப்பு: 2026 உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்?
by இளவரசி
மச்சங்களின் நிறங்களும் இடங்களும் கூறும் பலன்கள்
by இளவரசி
பிறந்த தேதி சொல்லும் பலன்கள்
by இளவரசி
பெண்கள் குங்குமம் வைப்பதன் ஆன்மிக காரணங்கள்
by இளவரசி

மகளிர்

மழைக்காலத்தில் துணிகளில் துர்நாற்றம் வருகிறதா?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் ஃப்ரிட்ஜைப் பயன்படுத்தும்போது…
by இளவரசி
பெண்களுக்கு வழங்க வேண்டிய நிவாரணப் பொருட்கள்!
by இளவரசி
வெள்ளத்தில் அள்ளுண்டு வரும் விஷ ஜந்துகளிடமிருந்து பாதுகாப்பாக இருப்பது எப்படி?
by இளவரசி
கர்ப்பிணிகளுக்கு ஏன் இடுப்பு வலி ஏற்படுகிறது?
by இளவரசி

சமையல்

வீட்டிலேயே அசத்தலான இறால் தம் பிரியாணி!
by இளவரசி
பச்சை மிளகாய் சாப்பிடுவதன் நன்மைகள்!
by இளவரசி
சூப் vs வடிச்சாறு – ஜீரணத்துக்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி
வீட்டிலேயே பக்காவான பாய் வீட்டு பிரியாணி செய்யலாம்!
by இளவரசி
பாண், உருளைக்கிழங்குடன் வீட்டிலேயே சூப்பர் ஸ்நாக்!
by இளவரசி

மருத்துவம்

வாய் துர்நாற்றத்தைப் போக்கும் வீட்டு வைத்தியங்கள்
by இளவரசி
நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு தினமும் ஒரு கொய்யா!
by இளவரசி
எடையைக் குறைக்கும் மருந்துகளின் புதிய வழிகாட்டல்
by இளவரசி
எலிக் காய்ச்சலிலிருந்து எவ்வாறு பாதுகாப்பாக இருப்பது?
by இளவரசி
வெள்ளத்தால் பரவும் நோய்களைத் தடுக்க – சுகாதார அமைச்சின் விசேட அறிவுறுத்தல்கள்
by இளவரசி

சினிமா

முகநூல் காதலின் விபரீதத்தை விவரிக்கும் ‘ரகசிய சினேகிதனே’

by பூங்குன்றன்
சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும்’ பராசக்தி ‘ படத்தின் மூன்றாவது பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
அருண் விஜய் நடிக்கும் ‘ரெட்ட தல’ படத்தின் புதிய பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
டிஜிட்டல் தளத்தில் நேரடியாக வெளியாகும் பார்வதி நாயரின்’ உன் பார்வையில்’
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
மாஸ்க் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தீயவர் குலை நடுங்க | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கும்கி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அதர்ஸ் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

JVP எனும் Pied Piper | ஜூட் பிரகாஷ்

by பூங்குன்றன்
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் | ஜூட்...
by பூங்குன்றன்
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிப்பது மனிதகுலத்தின் வாழ்வியல் காவல் | நடராசா கோபிராம்
by பூங்குன்றன்
சீறும் காலநிலையிலும் மாவீரர்களுக்காகத் துயிலும் இல்லத்தில் திரண்ட ஈழ மக்கள் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
மலையக மக்களின் குரல் சிட்னி மாநகரில் ஒலிக்கிறது! | – ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More