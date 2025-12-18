WhatsApp
Thursday, December 18, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
ஊடகவியலாளர் தேவராஜா காலமானார்

written by பூங்குன்றன் 0 minutes read
தினக்குரல் ,ஈழநாடு பத்திரிகைகளின் முன்னாள் விளையாட்டுத்துறை ஊடகவியலாளரும் புகைப்படப்பிடிப்பாளருமான அந்தோனிப்பிள்ளை தேவராஜா (85 வயது) புதன்கிழமை கனடாவில் காலமானார்.

சிறந்த உதைபந்தாட்ட வீரரும் நடுவருமான இவர் யாழ்.மாவட்ட அணியின் முன்னாள் உப தலைவர் என்பதுடன் யாழ்.மாவட்ட உதைபந்தாட்ட சபை மற்றும் யாழ்.மாவட்ட உதைபந்தாட்ட நடுவர்கள் சங்க  முன்னாள் தலைவருமாவார்.

மூன்று பிள்ளைகளின் தந்தையான,அன்னாரின் பூதவுடல் இன்று வெள்ளி மற்றும் நாளை சனிக்கிழமை  கனடா Chapel Ridge Funeral Home 8911 Woodbine Avenue வில்  அஞ்சலிக்கு வைக்கப்பட்டு சனிக்கிழமை பிற்பகல் 1 மணியளவில் Christ the King Catholic Cemetery 7770 Steeles Avenue EastMarkham, Ontario L6B 1A8  வில் நல்லடக்கம் இடம்பெறவுள்ளது.

