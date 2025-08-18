வெங்காயம் இல்லாத பூசணி சாம்பார்!

உங்கள் வீட்டு சாம்பார் ஒவ்வொரு முறையும் ஒரே மாதிரியா இருக்கும்? சுவையில் கொஞ்சம் குறைவா இருக்குறதா? அப்படின்னா இந்த முறை வெண்பூசணி கொண்டு ஒரு வெங்காயம் இல்லாத ஸ்பெஷல் சாம்பார் செஞ்சு பாருங்க…
வெண்பூசணியோடு செய்யப்படும் இந்த சாம்பார், சாதம், இட்லி, தோசை, வடை – எதுடனும் பொருந்தும். அதுவும் வெங்காயம் இல்லாமலே ருசி மாறாத சாம்பார் செய்யலாமா? சொல்லிக்கிறேன், கண்டிப்பா செய்யலாம், அதுவும் அடிக்கடி செய்ய விருப்பம் வரும் அளவுக்கு!
இப்போ அந்த ருசியான வெண்பூசணி சாம்பாரை எப்படி செய்வதுன்னு பார்ப்போம்.
✅ தேவையான பொருட்கள்:
பருப்பு வேக வைக்க:
துவரம் பருப்பு – 1 கப்
தண்ணீர் – 2 கப்
மஞ்சள் தூள் – 1/4 டீஸ்பூன்
தாளிக்க:
எண்ணெய் – 1.5 டீஸ்பூன்
கடுகு – 1/2 டீஸ்பூன்
உளுத்தம் பருப்பு – 1/2 டீஸ்பூன்
வெந்தயம் – 1/4 டீஸ்பூன்
பச்சை மிளகாய் – 3
வரமிளகாய் – 2
கறிவேப்பிலை – சிறிது
ஏனைய தேவைகள்:
பெரிய தக்காளி – 1 (நறுக்கியது)
வெண்பூசணி – 200 கிராம் (தூளாக வெட்டியது)
பெருங்காயத் தூள் – 1/4 டீஸ்பூன்
மஞ்சள் தூள் – 1/4 டீஸ்பூன்
உப்பு – சுவைக்கேற்ப
தண்ணீர் – 3/4 லிட்டர்
சாம்பார் தூள் – 2 டேபிள்ஸ்பூன்
புளிச்சாறு – 1/2 கப் (நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளியை 1/2 கப் தண்ணீரில் கரைத்தது)
வெல்லம் – 3/4 டீஸ்பூன்
கொத்தமல்லி – சிறிது (நறுக்கியது)
🍲 செய்முறை:
பருப்பு வேகவைக்க:
துவரம் பருப்பை 2 முறை தண்ணீரில் கழுவி, 2 கப் தண்ணீர், மஞ்சள் தூள் சேர்த்து, குக்கரில் 4–5 விசில் விட்டு வேக வைக்கவும்.
தாளிப்பு செய்ய:
சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, வெந்தயம் போட்டு தாளிக்கவும். பின் பச்சை மிளகாய், வரமிளகாய், கறிவேப்பிலை சேர்த்து வாசனை வரும் வரை வதக்கவும்.
தக்காளி + வெண்பூசணி சேர்க்க:
நறுக்கிய தக்காளியைச் சேர்த்து நன்கு வதக்கவும். பின் வெண்பூசணியையும் சேர்த்து 2-3 நிமிடம் வதக்குங்கள்.
மசாலா சேர்க்க:
இப்போது பெருங்காயத் தூள், மஞ்சள் தூள், உப்பு சேர்த்து கிளறவும். தக்காளி மெலிந்து வரும் வரை வதக்க வேண்டும்.
கொதிக்க விடவும்:
அதில் 3/4 லிட்டர் தண்ணீர், சாம்பார் தூள் சேர்த்து கலந்து, 7–8 நிமிடம் கொதிக்க விடவும். காய்கறிகள் நன்றாக வெந்து வரும்.
பருப்பு சேர்க்க:
வேகவைத்த பருப்பை மசித்து சேர்க்கவும். புளிச்சாறு ஊற்றி 2 நிமிடம் கொதிக்க விடுங்கள்.
இறுதியில்:
வெல்லம் சேர்த்து ஒரு முறை கிளறவும். கொத்தமல்லியை தூவி, 2 நிமிடம் கொதிக்கவிட்டு அடுப்பை அணைக்கவும்.
🤤 வெங்காயமே இல்லாத சாம்பாரா இது!? என்று வீட்டு மக்கள் ஆச்சரியப்படுவார்கள். வெண்பூசணியின் இனிப்பும், தக்காளியின் மசியலோடு கலந்து, பருப்பு சுவையுடன் இந்த சாம்பார் ஒரு விருந்துக்கு ஏற்றது!
செய்து பாருங்க – ருசி ருசியாய்க் கட்டாயமா பேசுவீங்க! 😊