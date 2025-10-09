WhatsApp
Thursday, October 9, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
சோறு அல்லது சப்பாத்தி – எது உடல் நலனுக்கு சிறந்தது?

சோறு அல்லது சப்பாத்தி – எது உடல் நலனுக்கு சிறந்தது?

written by இளவரசி 1 minutes read
சோறு அல்லது சப்பாத்தி – எது உடல் நலனுக்கு சிறந்தது?

நம் தினசரி உணவில் கார்போஹைட்ரேட்டுகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. ஆனால், “சோறு சாப்பிடலாமா அல்லது சப்பாத்தி சாப்பிடலாமா?” என்ற கேள்வி பலருக்கும் அடிக்கடி தோன்றும். இரண்டுமே நம் உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலை அளிக்கும் உணவுகள் தான், ஆனால் அவற்றின் ஊட்டச்சத்து மதிப்பு, கலோரி அளவு மற்றும் உடல் நலனில் ஏற்படும் தாக்கம் மாறுபடும்.

இப்போது சோறும் சப்பாத்தியும் எது சிறந்தது என்பதைப் பார்க்கலாம்.

1. கலோரி அளவு

ஒரு கப் வெந்த வெள்ளை அரிசியில் சுமார் 200 கலோரி இருக்கும், அதே சமயம் ஒரு சப்பாத்தியில் சுமார் 80–100 கலோரி மட்டுமே இருக்கும். எனவே, உடல் எடையை கட்டுப்படுத்த விரும்புபவர்கள் சப்பாத்தி சாப்பிடுவது சிறந்தது.

2. நார்ச்சத்து

சப்பாத்தி கோதுமை மாவிலிருந்து தயாரிக்கப்படுவதால், அதில் நார்ச்சத்து (fiber) அதிகமாக இருக்கும். இது செரிமானத்தை மேம்படுத்தி, வயிறு நிரம்பிய உணர்வை நீண்ட நேரம் தருகிறது.
மாறாக, வெள்ளை அரிசி பொலிந்ததாக இருப்பதால் அதில் நார்ச்சத்து மிகக் குறைவு. எனவே, மலச்சிக்கல் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் சப்பாத்தி சாப்பிடுவது நல்லது.

3. சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்தல்

சப்பாத்தியின் கிளைகெமிக் இன்டெக்ஸ் (GI) குறைவாக இருப்பதால், இரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை மெதுவாகவே அதிகரிக்கும். ஆனால் அரிசி, குறிப்பாக வெள்ளை அரிசி, GI அதிகமாக இருப்பதால் சர்க்கரை அளவை விரைவாக உயர்த்தும்.
அதனால் மधுமேகம் (diabetes) உள்ளவர்கள் சப்பாத்தியைத் தேர்வு செய்வது சிறந்தது.

4. ஆற்றல் வழங்கும் தன்மை

அரிசி விரைவாக செரிமானமாகி உடனடி ஆற்றலை வழங்கும். எனவே, உடல் உழைப்பும் உடற்பயிற்சியும் அதிகமாக செய்யும் நபர்களுக்கு அரிசி சிறந்ததாகும்.
ஆனால் நீண்ட நேரம் பசி வராமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் சப்பாத்தி உதவும்.

5. ஊட்டச்சத்து மதிப்பு

சப்பாத்தியில் விட்டமின் B, இரும்புச் சத்து, மேக்னீசியம் போன்ற தாதுக்கள் நிறைந்துள்ளன.
அரிசி குறிப்பாக பழைய புழுங்கல் அரிசி வகைகள், விட்டமின் B1 மற்றும் மாங்கனீஸ் போன்ற சத்துக்களை வழங்கும்.
அதனால் புழுங்கல் அரிசி சப்பாத்திக்கு இணையான ஆரோக்கியமான தேர்வாகும்.

6. செரிமானம்

அரிசி மிக எளிதாக செரிமானமாகும், அதனால் வயிற்று பிரச்சனை அல்லது காஸ்ட்ரிக் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் அரிசி சாப்பிடுவது நல்லது.
சப்பாத்தி சிலருக்கு மெதுவாக செரிமானமாகி, வாயு பிரச்சனையை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

7. எதை எப்போது சாப்பிடலாம்?

காலை / இரவு உணவு: சப்பாத்தி சாப்பிடலாம் – பசியை கட்டுப்படுத்தி எடை குறைக்க உதவும்.

மதிய உணவு: அரிசி சாப்பிடலாம் – உடலுக்கு ஆற்றல் தரும்.

மாறி மாறி சாப்பிடுவது – உடலுக்கு சமநிலையான ஊட்டச்சத்தைக் கொடுக்கும்.

சோறும் சப்பாத்தியும் இரண்டும் தங்களுக்கே உரிய நன்மைகளை கொண்டவை.

எடை குறைக்க விரும்புபவர்கள்,

சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் — சப்பாத்தி சிறந்தது.

ஆற்றல் தேவையுள்ளவர்கள்,

செரிமான பிரச்சனை உள்ளவர்கள் — அரிசி (புழுங்கல் அரிசி) சிறந்தது.

ங்கள் உடல் நிலை, வயது, உடல் உழைப்பு ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு சோறும் சப்பாத்தியும் மாறி மாறி சாப்பிடுவது தான் ஆரோக்கியமான பழக்கம். 🍛🥙

இளவரசி

கட்டுரை

பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்

by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி...
by பூங்குன்றன்

