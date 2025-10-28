🌿 கீரை வகை உணவுகள் சமைக்கும் போது இவற்றைக் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள்

கீரை உணவுகள் நமது உடலுக்கு தேவையான இரும்புச்சத்து, நார்ச்சத்து, வைட்டமின்கள் போன்ற பல ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்கும் சிறந்த உணவுகள். ஆனால் கீரையை சரியாக சமைக்கவில்லை என்றால், அதிலுள்ள சத்துக்கள் பெருமளவில் குறைந்து விடும்.
எனவே கீரையை சமைக்கும் போது சில முக்கியமான விஷயங்களை கவனிக்க வேண்டும்.
🥬 1. கீரையை நன்கு சுத்தம் செய்ய வேண்டும்
கீரையில் மண், தூசி மற்றும் சிறிய புழுக்கள் அடிக்கடி இருக்கும்.
அதனால் கீரையை நன்கு கழுவி, தண்ணீரில் சிறிது உப்பும் மஞ்சள்தூளும் சேர்த்து 10 நிமிடங்கள் ஊறவைத்து பின்னர் சுத்தம் செய்யவும்.
இது கிருமிகளை நீக்கி பாதுகாப்பான உணவாக மாற்றும்.
🍳 2. நீண்ட நேரம் சமைக்க வேண்டாம்
கீரையை அதிக நேரம் சமைத்தால் அதிலுள்ள வைட்டமின் C, இரும்பு போன்ற முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்கள் அழிந்து விடும்.
எனவே 5 முதல் 7 நிமிடங்களுக்குள் மிதமான சூட்டில் வேகவைப்பது சிறந்தது.
அதிலும் மூடியை மூடாமல் சமைப்பது சத்துக்களை காக்கும்.
🧂 3. உப்பு மற்றும் புளியை இறுதியில் சேர்க்கவும்
கீரை சமைக்கும் ஆரம்பத்திலேயே உப்பு அல்லது புளி சேர்த்தால் அது கீரையின் பச்சை நிறத்தையும் சுவையையும் கெடுக்கும்.
எனவே கீரை நன்கு வெந்த பிறகு மட்டுமே உப்பும் புளியும் சேர்க்கவும்.
🧄 4. பூண்டு சேர்ப்பது சிறந்தது
பூண்டு கீரையின் சத்துக்களை உடல் எளிதில் உறிஞ்ச உதவுகிறது.
மேலும் அது வாயுக் கோளாறை குறைத்து ஜீரணத்தை மேம்படுத்தும்.
அதனால் கீரை வகை உணவுகளில் சில பூண்டு தாளித்து சேர்ப்பது நல்லது.
🍋 5. எலுமிச்சை சாறு சேர்ப்பது இரும்பு உறிஞ்சுதலுக்கு உதவும்
கீரையில் உள்ள இரும்புச்சத்து உடலில் சிறப்பாக உறிஞ்சப்பட Vitamin C தேவை.
அதற்காக கீரை உணவுடன் சிறிதளவு எலுமிச்சை சாறு சேர்த்தால் சிறந்த பலன் கிடைக்கும்.
🔥 6. அலுமினியம் பாத்திரம் தவிர்க்கவும்
கீரையில் உள்ள சில அமிலச் சேர்மங்கள் அலுமினியம் பாத்திரத்துடன் வினைபுரிந்து உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கலாம்.
எனவே கீரை உணவுகளை இனமெல், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அல்லது மண் பாத்திரத்தில் சமைப்பது பாதுகாப்பானது.
🍽️ 7. கீரையை உடனே சாப்பிடுங்கள்
சமைத்த கீரையை நீண்ட நேரம் விட்டு வைத்தால் அதிலுள்ள சத்துக்கள் குறைந்து விடும்.
எனவே கீரை உணவுகளை சமைத்தவுடன் உடனே பரிமாறுவது நல்லது.
🌱 கீரை உணவுகள் சரியாக சமைத்தால் மட்டுமே அதன் முழு ஊட்டச்சத்தையும் பெற முடியும்.
சிறிது கவனம், சுத்தம், சரியான சமைக்கும் முறை — இதை பின்பற்றினால் கீரை உணவுகள் சுவையாகவும், ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும்.