தைராய்டு பிரச்சினை உள்ளவர்கள் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

இன்றைய காலத்தில் பெண்களில் ஹார்மோன் சீர்கேடுகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், தைராய்டு பிரச்சினை கொண்டவர்களின் எண்ணிக்கையும் நாளுக்கு நாள் உயரும் நிலையில் உள்ளது.
தைராய்டு சுரப்பி சரியான அளவில் ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்ய நம் வாழ்க்கை முறை மற்றும் உணவுப் பழக்கங்கள் மிகுந்த பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. அதனால், சீரான உணவு முறையைப் பின்பற்றுவதோடு, சில உணவுகளை தவிர்ப்பதும் மிகவும் அவசியம்.
இப்போது தைராய்டு பிரச்சினை உள்ளவர்கள் தவிர்க்க வேண்டிய 6 முக்கிய உணவுகளைப் பார்ப்போம் 👇
🥖 1. வெள்ளை பிரட்
வெள்ளை பிரட் தயாரிக்கப்படும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட மாவில் நார்ச்சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் இல்லை. இதனால் இரத்த சர்க்கரை அளவு அதிகரித்து, வளர்சிதை மாற்றத்தில் கோளாறு ஏற்படலாம். எனவே தைராய்டு நோயாளிகள் முழுதானிய பிரட் அல்லது பசையம் இல்லாத பிரட்களைத் தேர்வு செய்வது நல்லது.
🍟 2. உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ்
உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸில் உள்ள டிரான்ஸ்ஃபாட், உடலில் அயோடின் உறிஞ்சப்படுவதைத் தடுக்கும். அயோடின் குறைவதால் தைராய்டு ஹார்மோன் உற்பத்தி பாதிக்கப்படும். மேலும், சிப்ஸ் போன்ற ஸ்நாக்ஸ்களை அடிக்கடி சாப்பிடுவது எடை அதிகரிப்பிற்கும் காரணமாகும். இதனால் தைராய்டு நிலை மேலும் மோசமடையும்.
🥜 3. வேர்க்கடலை
வேர்க்கடலை ப்ரோடீனில் செழுமையானது என்றாலும், அதில் உள்ள கோய்ட்ரோஜன்கள் தைராய்டு ஹார்மோன்களின் உற்பத்தியைத் தடுக்கின்றன. எனவே இதனை மிகக் குறைவாகவே எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். இதற்கு மாற்றாக பாதாம் அல்லது வால்நட் போன்றவற்றை தேர்வு செய்யலாம்.
🥦 4. முட்டைக்கோஸ், ப்ரோக்கோலி, காலிஃபிளவர்
இந்த காய்கறிகள் ஊட்டச்சத்துகளில் வளமானவையாக இருந்தாலும், அவற்றில் உள்ள தியோசயனேட் (Thiocyanate) என்னும் பொருள் தைராய்டு சுரப்பியில் அயோடினுடன் போட்டியிட்டு ஹார்மோன் சீர்கேட்டை ஏற்படுத்தும். அதனால் இவற்றை பச்சையாக அதிக அளவில் சாப்பிட வேண்டாம். வேகவைத்தோ, வறுத்தோ, சமைத்தோ மிதமான அளவில் எடுத்துக் கொள்வது நல்லது.
☕ 5. காபி
தைராய்டு மருந்துகளை எடுத்த உடனே காபி குடிப்பது ஹார்மோன் சமநிலையை பாதிக்கக்கூடும். கஃபைன் கார்டிசோல் என்ற மனஅழுத்த ஹார்மோனை அதிகரித்து, தைராய்டு அறிகுறிகளை மோசமாக்கும். எனவே மருந்து எடுத்த 30–45 நிமிடங்களுக்கு பிறகே காபி குடிக்க வேண்டும். இதற்கு மாற்றாக புதினா டீ அல்லது சாமந்தி டீ போன்ற மூலிகை பானங்களைத் தேர்வு செய்யலாம்.
🍲 6. டோஃபு
டோஃபு ப்ரோடீனில் நிறைந்திருந்தாலும், அதில் உள்ள சோயா ஐசோஃப்ளேவோன்கள் தைராய்டு ஹார்மோன் உற்பத்தியை பாதிக்கக்கூடும். எனவே தைராய்டு பிரச்சனை உள்ளவர்கள் டோஃபுவை மிதமான அளவில் மட்டுமே எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
குறிப்பாக தைராய்டு நோயாளிகள் சீரான உணவுமுறை, போதுமான உறக்கம், மனஅழுத்தக் கட்டுப்பாடு, மற்றும் சிறிய அளவு உடற்பயிற்சி ஆகியவற்றை பின்பற்றினால், ஹார்மோன் சமநிலையை பராமரிக்கலாம்.
⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்)