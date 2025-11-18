இந்த உணவுகளை சேர்த்து சமைத்தால் விஷமாகும்!

சமையல் என்பது ஒரு கலையும் ஒரு அறிவியலும் கூட. சில உணவுப் பொருட்களை சேர்த்து சமைத்தால் உடலுக்கு நச்சுத் தன்மை உருவாக வாய்ப்பு உள்ளது என்பதை பலரும் அறியாமல் இருப்பார்கள்.
தினசரி உணவில் நாம் சேர்க்கும் சில பொருட்கள், தனித்தனியாக ஆரோக்கியம் தரும். ஆனால், தவறான கூட்டணியில் சேரும்போது உடலில் விஷத்தன்மையை உருவாக்கலாம். இவை செரிமானப் பிரச்சனையை ஏற்படுத்துவது முதல் அலர்ஜி, உணவு நஞ்சு போன்ற தீவிர பிரச்சனைகளையும் உண்டாக்கலாம்.
அப்படியானால் எந்த உணவுகளை சேர்த்து சமைக்கக் கூடாது? பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.
1. பால் + மீன் – செரிமான கோளாறுகள் & தோலில் புள்ளிகள்
பால் மற்றும் மீன் இரண்டும் ஆரோக்கியமானது. ஆனால் இதை சேர்த்து சாப்பிடுவது காலனீயக் கோளாறுகள், தோலில் வெள்ளைப் புள்ளிகள், வயிற்று கோளாறுகள் போன்றவற்றை ஏற்படுத்தும் என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இரண்டின் தன்மை முற்றிலும் வேறானதால் உடல் இதனை ஏற்றுக் கொள்ள சிரமப்படும்.
2. தயிர் + கீரை – நச்சுத் தன்மை உருவாகும் அபாயம்
பலர் இந்த இரண்டு பொருட்களையும் சேர்த்து சாப்பிடுவதை தவறாக நினைப்பதில்லை. ஆனால் கீரையில் உள்ள ஆக்ஸலேட் மற்றும் தயிரின் கால்சியம் சேரும் போது கால்சியம் ஆக்ஸலேட் crystallization ஏற்பட்டு சிறுநீரக கற்கள் அல்லது கடுமையான செரிமான பிரச்சனைகளை உருவாக்கும் அபாயம் அதிகம்.
3. முட்டை + சீனி – நச்சு சேர்மம் உருவாகும்
சிலர் இனிப்பு உணவுகளின் மேல் ஏறத்தாழ சமைத்த முட்டையை சேர்ப்பார்கள். ஆனால் முட்டை மஞ்சளில் உள்ள சில சேர்மங்களும், சுத்த சீனியிலும் உள்ள சேர்மங்களும் சேரும்போது நச்சு தன்மை கொண்ட சேர்மம் உருவாகும் என்ற கருத்து உள்ளது. இது குழந்தைகளுக்கு குறிப்பாக தீங்கு.
4. வெள்ளரிக்காய் + பால் – வயிற்றுப் போக்கு ஏற்படும்
வெள்ளரிக்காய் குளிர்ச்சியான தன்மை கொண்டது. பால் கெட்டியாகும் தன்மை கொண்டது. இவை சேரும்போது உடலில் அசிடிட்டி, வயிற்றுப்போக்கு, செரிமானக் கோளாறு அதிகரிக்கும்.
5. தேன் + சூடான நீர் – நச்சுத்தன்மை (Toxicity)
பலர் சூடான நீரில் தேனை கலந்து குடிப்பார்கள். ஆனால் 40°C-க்கு மேல் சூடு கிடைத்தால் தேனில் உள்ள என்சைம்கள் உடைந்து நச்சுத்தன்மை ஏற்படும் என நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். தேன் எப்போதும் இளஞ்சூடு நீருடன் மட்டுமே குடிக்க வேண்டும்.
6. தக்காளி + வெள்ளரிக்காய் – சத்துக்களை உடல் ஏற்றுக் கொள்ளாது
இரண்டும் குளிர்ச்சியான உணவுகள். ஆனால் சேர்த்து சாப்பிடும்போது உடல் சத்துக்களை எடுத்துக்கொள்வதில் தடங்கல் ஏற்பட்டு செரிமான சிரமங்கள் மற்றும் வாயுவும் உருவாகும்.
7. எலுமிச்சை + பால் – உடனே கெட்டுப்போகும்
எலுமிச்சையின் அமிலத்தன்மை பாலைக் கெடுக்கச் செய்துவிடும். இது மூலக்குடல் எரிச்சல், வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு போன்ற பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும்.
8. பருப்பு + தயிர் – செரிமானத்தை முடக்கி விடும்
பருப்பில் இருக்கும் புரதமும், தயிரின் லாக்டிக் ஆசிடும் ஒரே நேரத்தில் சேரும்போது உடல் செரிமானம் செய்ய சிரமப்படும். இதனால் உடைப்புச்சத்து, வீக்கம், மந்தமான செரிமானம் ஏற்படும்.
நாம் சமைக்கும்போது உணவுப் பொருட்கள் சேர்க்கை மிக முக்கியம். தவறான சேர்க்கை நன்மை தரும் உணவுகளையே நச்சு ஆக்கி விடலாம். மேலேயுள்ள உணவு கூட்டணிகளை தவிர்த்து, இயற்கையாக உடலுக்கு ஏற்ற ஆரோக்கியமான சேர்க்கைகளை பின்பற்றுவது மிகவும் அவசியம்.
“ஆரோக்கியம் சிறந்த செல்வம்”
சரியான உணவு தேர்வு அதற்கு அடிப்படை!