வித்தியாசமான சுவையில் வீட்டிலேயே முட்டை மசாலா கிரேவி

உங்கள் வீட்டில் முட்டை உணவுகள் அடிக்கடி தயாரிக்கப்படுகிறதா? அதேசமயம், ஒவ்வொரு முறையும் ஒரே மாதிரியான சுவையில் முட்டை செய்து சலிப்பாக இருக்கிறதா? குறிப்பாக சாதம் அல்லது சப்பாத்திக்கு சைடு டிஷ் செய்யும்போது வழக்கமான முட்டை கிரேவி தான் செய்து வருகிறீர்களா? அப்படியானால், இப்போது சற்று வித்தியாசமான மற்றும் ருசியான முட்டை கிரேவியை முயற்சி செய்து பார்க்கலாம்.
மசாலா பொருட்களை நன்றாக அரைத்து தயாரிக்கும் முட்டை மசாலா கிரேவி, வழக்கமான கிரேவிகளிலிருந்து தனித்துவமான சுவையை தரும். இந்த கிரேவி சப்பாத்தி, பூரி, சாதம் போன்ற பல வகை உணவுகளுடன் சேர்த்து சாப்பிட மிகவும் சுவையாக இருக்கும். குடும்பத்தினருக்கும் இது புதிய ருசியான அனுபவமாக இருக்கும்.
முட்டை மசாலா கிரேவியை எளிதாக வீட்டிலேயே செய்வது எப்படி என்பதை அறிய விரும்பினால், கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள செய்முறையை பின்பற்றி செய்து பார்க்கலாம். இந்த ரெசிபியை முயற்சி செய்து அதன் சுவையை அனுபவித்த பிறகு, உங்கள் கருத்துக்களையும் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்.
தேவையான பொருட்கள்:
அரைப்பதற்கு…
* இஞ்சி – 5 துண்டு
* பூண்டு – 8 பல்
* புதினா – 10 இலைகள்
* கொத்தமல்லி – சிறிது
* சின்ன வெங்காயம் – 8
* பச்சை மிளகாய் – 1
* சோம்பு – 1/2 டீஸ்பூன்
* முந்திரி – 5
* தண்ணீர் – சிறிது
கிரேவிக்கு…
* எண்ணெய் – 2 டீஸ்பூன்
* பட்டை – 1 துண்டு
* கிராம்பு – 2
* ஏலக்காய் – 1
* சோம்பு – 1/2 டீஸ்பூன்
* கறிவேப்பிலை – 1 கொத்து
* பெரிய வெங்காயம் – 2 (பொடியாக நறுக்கியது)
* தக்காளி – 2 (பொடியாக நறுக்கியது)
* மிளகாய் தூள் – 1 டீஸ்பூன்
* மல்லித் தூள் – 2 டீஸ்பூன்
* சீரகத் தூள் – 1 டீஸ்பூன்
* கரம் மசாலா – 1/2 டீஸ்பூன்
* மஞ்சள் தூள் – 1/4 டீஸ்பூன்
* தண்ணீர் – 1/2 லிட்டர்
* உப்பு – சுவைக்கேற்ப
* வேக வைத்த முட்டை – 7
* மிளகுத் தூள் – 1/4 டீஸ்பூன்
* கொத்தமல்லி – சிறிது
செய்முறை:
முதலில் மிக்சர் ஜாரில் இஞ்சி, பூண்டு, புதினா, கொத்தமல்லி, சின்ன வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், சோம்பு, முந்திரி ஆகியவற்றை சேர்த்து, சிறிது நீரை ஊற்றி நன்கு மென்மையாக அரைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
பின்னர் ஒரு வாணலியை அடுப்பில் வைத்து, அதில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும், பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், சோம்பு, கறிவேப்பிலை ஆகியவற்றை சேர்த்து தாளிக்க வேண்டும்.
பின்பு அதில் பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயத்தை சேர்த்து பொன்னிறமாகும் வரை வதக்க வேண்டும்.
அடுத்து அதில் பொடியாக நறுக்கிய தக்காளியை சேர்த்து மென்மையாகும் வரை வதக்க வேண்டும்.
தக்காளி மென்மையானதும், அதில் மிளகாய் தூள், மல்லித் தூள், சீரகத் தூள், கரம் மசாலா, மஞ்சள் தூள் சேர்த்து, குறைவான தீயில் வைத்து 1 நிமிடம் நன்கு வதக்க வேண்டும்.
பிறகு அதில் அரைத்து வைத்துள்ள மசாலாவை சேர்த்து, நீரை ஊற்றி, சுவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்து 5 நிமிடம் பச்சை வாசனை போக கொதிக்க வைக்க வேண்டும்.
அதன் பின் அதில் வேக வைத்து இரண்டு துண்டுகளாக்கப்பட்ட முட்டைகளை சேர்த்து, மிளகுத் தூளை தூவி கிளறி, குறைவான தீயில் வைத்து, எண்ணெய் பிரிந்து வரும் வரை கொதிக்க வைத்து இறக்கி, கொத்தமல்லியைத் தூவினால், சுவையான முட்டை மசாலா கிரேவி தயார்.