WhatsApp
Sunday, December 21, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

கடும் மூடுபனியால் டெல்லியில் 100 விமான சேவைகள் இரத்து
by இளவரசி
புதிய பயங்கரவாத்தடைச்சட்ட வரைவு | யோசனைகள் அனுப்பிவைக்க நீதி அமைச்சர்...
by பூங்குன்றன்
தையிட்டி விகாரைக்கு எதிராக போராட்டம் | மத தலைவர்கள் அரசியல்வாதிகள்...
by பூங்குன்றன்
இலங்கையில் அரசியலமைப்பு குறித்து பிரித்தானிய பிரதமருக்கு பிரித்தானியத் தமிழர் பேரவை...
by பூங்குன்றன்
இளவரசர் வில்லியம் மகன் ஜோர்ஜுடன் வீடற்றோர் சேவையில் ஈடுபட்டார்
by இளவரசி
இலண்டன் நிலத்தடி ரயில் நிலைய விபத்தில் 16 வயது சிறுமி...
by இளவரசி
பரீட்சை நேரத்தில் குழந்தைகளின் ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்க…
by இளவரசி
யாழ்ப்பாண சுவையில் நண்டு கறி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home ஆசிரியர் தெரிவு இளவரசர் வில்லியம் மகன் ஜோர்ஜுடன் வீடற்றோர் சேவையில் ஈடுபட்டார்

இளவரசர் வில்லியம் மகன் ஜோர்ஜுடன் வீடற்றோர் சேவையில் ஈடுபட்டார்

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசர் வில்லியம் மகன் ஜோர்ஜுடன் வீடற்றோர் சேவையில் ஈடுபட்டார்

வேல்ஸ் இளவரசர் வில்லியம், தனது 12 வயது மகன் இளவரசர் ஜோர்ஜை இலண்டனில் உள்ள ‘தி பேசேஜ்’ (The Passage) வீடற்றோர் தங்குமிடத்திற்கு அழைத்துச் சென்று சமூக சேவைப் பணிகளில் ஈடுபடுத்தினார். இதன் மூலம் ஜோர்ஜுக்கு வீடற்ற நிலை பற்றிய சமூக பிரச்சினைகள் மற்றும் அதைத் தடுக்க மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகள் பற்றி கற்றுக் கொள்ள வாய்ப்பு கிடைத்தது.

மத்திய இலண்டனில் உள்ள இந்த தொண்டு நிறுவனத்துடன் வில்லியத்தின் குடும்பத்திற்கு தனிப்பட்ட தொடர்பு உள்ளது. 1993-ஆம் ஆண்டு, வில்லியத்தின் தாயார் இளவரசி டயானா, சிறுவனான வில்லியத்தை முதன்முதலில் இங்கு அழைத்திருந்தார். சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, தனது மகனை அதே இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்லும் வாய்ப்பில் வில்லியம் குடும்பத்தின் சேவை பணியை தொடருகிறார். 1993-ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் டயானா மற்றும் வில்லியம் கையெழுத்திட்ட வருகையாளர் புத்தகப் பக்கத்தில் இப்போது ஜோர்ஜும் கையெழுத்திட்டார்; வில்லியம், “இது எனது அம்மாவின் கையெழுத்து. அவர் என்னை முதன்முதலில் இங்குதான் அழைத்தார்” என்று மகனுக்கு கூறினார்.

தந்தை-மகன் இருவரும் சேர்ந்து 150 பேருக்கு கிறிஸ்துமஸ் மதிய உணவு தயாரிப்பதில் ஈடுபட்டனர். வில்லியம் முட்டைக்கோஸ் நறுக்கும் பணியில், ஜோர்ஜ் யார்க்ஷயர் புடிங் தயாரிக்கும் பணியில் உதவினார். ஜோர்ஜ் தந்தையைப் போலவே ஆர்வமாக சேவையில் ஈடுபட்டார் என்றும், சேவைகளைப் பெறுபவர்களுடன் அதிக அக்கறை காட்டியதாகவும் தொண்டு நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாகி மிக் கிளார்க் தெரிவித்தார்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

கடும் மூடுபனியால் டெல்லியில் 100 விமான சேவைகள் இரத்து

புதிய பயங்கரவாத்தடைச்சட்ட வரைவு | யோசனைகள் அனுப்பிவைக்க நீதி அமைச்சர்...

தையிட்டி விகாரைக்கு எதிராக போராட்டம் | மத தலைவர்கள் அரசியல்வாதிகள்...

இலங்கையில் அரசியலமைப்பு குறித்து பிரித்தானிய பிரதமருக்கு பிரித்தானியத் தமிழர் பேரவை...

இலண்டன் நிலத்தடி ரயில் நிலைய விபத்தில் 16 வயது சிறுமி...

நிறைவேற்று அதிகார ஜனாதிபதி முறையை ஒழிப்பு, பாராளுமன்ற ஆட்சி முறையை...

பிரபலமானவை

ராசி பலன் | டிசம்பர் 22 முதல் 28 வரை – 12 ராசிகளுக்கும் எப்படி இருக்கும்?
டிஜிட்டல் தளத்தில் நேரடியாக வெளியாகும் பார்வதி நாயரின்’ உன் பார்வையில்’
மஞ்சள் – செவ்வாழை! எது ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்தது?
2026-இல் 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்; பாபா வாங்காவின் கணிப்பு

ஆன்மீகம்

கிறிஸ்துமஸ் மரத்தை எந்த திசையில் வைப்பது நல்லது?
by இளவரசி
நத்தார் பண்டிகையின் சிறப்பும் ஆயத்தமும்
by இளவரசி
கோயில் குளங்களில் காசு வீசுவது – மூடநம்பிக்கையா, அறிவியலா?
by இளவரசி
2026-இல் 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்; பாபா வாங்காவின் கணிப்பு
by இளவரசி
12 ராசிகளுக்கான 2026ஆம் ஆண்டு பலன்கள்
by இளவரசி

மகளிர்

குழந்தைகளுக்கான டூத்பேஸ்ட்டை தெரிவுசெய்யும் போது…
by இளவரசி
ஒரு நரை முடியைப் பிடுங்கினால் அதிக நரை முடிகள் வருமா?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் பாலியல் ஆசை அதிகரிப்பதன் அறிவியல் விளக்கம்
by இளவரசி
மழைக்காலத்தில் துணிகளில் துர்நாற்றம் வருகிறதா?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் ஃப்ரிட்ஜைப் பயன்படுத்தும்போது…
by இளவரசி

சமையல்

மீன் வாங்கும் முன் இவற்றை தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!
by இளவரசி
மரவள்ளிக்கிழங்கு புட்டு!
by இளவரசி
வீட்டிலேயே அசத்தலான இறால் தம் பிரியாணி!
by இளவரசி
பச்சை மிளகாய் சாப்பிடுவதன் நன்மைகள்!
by இளவரசி
சூப் vs வடிச்சாறு – ஜீரணத்துக்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி

மருத்துவம்

வைன் அருந்துவது இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதா?
by இளவரசி
ஊசி மூலம் எடை குறைப்பு ஆரோக்கியமானதா?
by இளவரசி
மொபைல் போனை தலையணை அருகில் வைத்தால் ஆபத்து
by இளவரசி
வாய் துர்நாற்றத்தைப் போக்கும் வீட்டு வைத்தியங்கள்
by இளவரசி
நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு தினமும் ஒரு கொய்யா!
by இளவரசி

சினிமா

1960களில் வாழ்ந்த மக்களின் வாழ்வியலை பேசும் ‘பராசக்தி’

by பூங்குன்றன்
திரில்லராக உருவாகும் ‘ரேஜ்’ படத்தின் செகண்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
நடிகர் ஷான் நடிக்கும் ‘ரேஜ்’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
நடிகர் பிரபாஸ் நடிக்கும் ‘தி ராஜா சாப் ‘ படத்தின் அப்டேட்
by பூங்குன்றன்
விக்ரம் பிரபு நடிக்கும் ‘சிறை’ படத்தின் இரண்டாவது பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

ஹார்ட்டிலே பற்றரி | இணையத் தொடர் விமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மாஸ்க் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தீயவர் குலை நடுங்க | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கும்கி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

JVP எனும் Pied Piper | ஜூட் பிரகாஷ்

by பூங்குன்றன்
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் | ஜூட்...
by பூங்குன்றன்
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிப்பது மனிதகுலத்தின் வாழ்வியல் காவல் | நடராசா கோபிராம்
by பூங்குன்றன்
சீறும் காலநிலையிலும் மாவீரர்களுக்காகத் துயிலும் இல்லத்தில் திரண்ட ஈழ மக்கள் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
மலையக மக்களின் குரல் சிட்னி மாநகரில் ஒலிக்கிறது! | – ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More