இளவரசர் வில்லியம் மகன் ஜோர்ஜுடன் வீடற்றோர் சேவையில் ஈடுபட்டார்

வேல்ஸ் இளவரசர் வில்லியம், தனது 12 வயது மகன் இளவரசர் ஜோர்ஜை இலண்டனில் உள்ள ‘தி பேசேஜ்’ (The Passage) வீடற்றோர் தங்குமிடத்திற்கு அழைத்துச் சென்று சமூக சேவைப் பணிகளில் ஈடுபடுத்தினார். இதன் மூலம் ஜோர்ஜுக்கு வீடற்ற நிலை பற்றிய சமூக பிரச்சினைகள் மற்றும் அதைத் தடுக்க மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகள் பற்றி கற்றுக் கொள்ள வாய்ப்பு கிடைத்தது.
மத்திய இலண்டனில் உள்ள இந்த தொண்டு நிறுவனத்துடன் வில்லியத்தின் குடும்பத்திற்கு தனிப்பட்ட தொடர்பு உள்ளது. 1993-ஆம் ஆண்டு, வில்லியத்தின் தாயார் இளவரசி டயானா, சிறுவனான வில்லியத்தை முதன்முதலில் இங்கு அழைத்திருந்தார். சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, தனது மகனை அதே இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்லும் வாய்ப்பில் வில்லியம் குடும்பத்தின் சேவை பணியை தொடருகிறார். 1993-ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் டயானா மற்றும் வில்லியம் கையெழுத்திட்ட வருகையாளர் புத்தகப் பக்கத்தில் இப்போது ஜோர்ஜும் கையெழுத்திட்டார்; வில்லியம், “இது எனது அம்மாவின் கையெழுத்து. அவர் என்னை முதன்முதலில் இங்குதான் அழைத்தார்” என்று மகனுக்கு கூறினார்.
தந்தை-மகன் இருவரும் சேர்ந்து 150 பேருக்கு கிறிஸ்துமஸ் மதிய உணவு தயாரிப்பதில் ஈடுபட்டனர். வில்லியம் முட்டைக்கோஸ் நறுக்கும் பணியில், ஜோர்ஜ் யார்க்ஷயர் புடிங் தயாரிக்கும் பணியில் உதவினார். ஜோர்ஜ் தந்தையைப் போலவே ஆர்வமாக சேவையில் ஈடுபட்டார் என்றும், சேவைகளைப் பெறுபவர்களுடன் அதிக அக்கறை காட்டியதாகவும் தொண்டு நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாகி மிக் கிளார்க் தெரிவித்தார்.