எப்ஸ்டீன் விவகாரத்தில் புதிய தகவல்கள்: வேல்ஸ் இளவரசர் வில்லியம் மற்றும் இளவரசி கேத்ரின் கடும் கவலை

ஜெப்ரி எப்ஸ்டீன் தொடர்பான சமீபத்திய ஆவணங்கள் அமெரிக்காவில் வெளியானதைத் தொடர்ந்து, வேல்ஸ் இளவரசர் வில்லியம் மற்றும் இளவரசி கேத்ரின் ஆகியோர் “மிகுந்த கவலை” அடைந்துள்ளதாக கென்சிங்டன் அரண்மனை செய்தித் தொடர்பாளர் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த விவகாரம் குறித்து வெளியிடப்பட்ட முதல் பகிரங்க அறிக்கையில், இளவரசர் தம்பதியினர் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் நலன்களிலேயே கவனம் செலுத்துவதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
இந்த விவகாரத்தில் சிக்கியுள்ள ஆண்ட்ரூ மவுண்ட்பேட்டன்-வின்ட்சர் தற்போது மீண்டும் கடுமையான ஆய்வுக்கு உள்ளாகியுள்ளார். இதன் விளைவாக, அவர் தனது வின்ட்சர் இல்லத்திலிருந்து (Royal Lodge) திட்டமிட்ட காலத்திற்கு முன்னதாகவே வெளியேறி, தற்போது மன்னர் சார்லஸின் சாண்ட்ரிங்ஹாம் எஸ்டேட்டில் வசித்து வருகிறார்.
அமெரிக்காவில் வெளியிடப்பட்ட பெருமளவிலான ஆவணங்களில், ஆண்ட்ரூ ஒரு பெண்ணுக்கு முன்னால் மண்டியிட்டிருக்கும் புகைப்படங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும், வர்ஜீனியா கியூஃப்ரே உடன் அவர் இருக்கும் சர்ச்சைக்குரிய புகைப்படம் உண்மையானது என்பதை, எப்ஸ்டீனின் உதவியாளர் கில்லைன் மேக்ஸ்வெல் 2015இல் எழுதிய மின்னஞ்சல் உறுதிப்படுத்துவதாகத் தெரிகிறது.
ஆண்ட்ரூ முன்னதாக இந்த புகைப்படம் போலியானது என்றும், தான் கியூஃப்ரேவை சந்திக்கவே இல்லை என்றும் கூறியிருந்தார்.
எப்ஸ்டீன் மூலமாக ஒரு இரண்டாவது பெண் பாலியல் சந்திப்பிற்காக 2010இல் லண்டனுக்கு அனுப்பப்பட்டதாகக் கூறப்படும் புகாரைத் தேம்ஸ் வேலி காவல்துறை ஆய்வு செய்து வருகிறது.
ஆண்ட்ரூ தனது அதிகாரப்பூர்வ வர்த்தகத் தூதர் பணியின் போது, சிங்கப்பூர், ஹாங்காங் மற்றும் வியட்நாம் ஆகிய நாடுகளுக்கான பயணங்கள் குறித்த ரகசியத் தகவல்களை எப்ஸ்டீனுடன் பகிர்ந்து கொண்டதாக மின்னஞ்சல்கள் காட்டுகின்றன.
தற்போது இளவரசர் வில்லியம், சவுதி அரேபியாவிற்கு மிக முக்கியமான ராஜதந்திரப் பயணத்தைத் தொடங்கவுள்ள நிலையில், இந்த சர்ச்சைகள் அரண்மனை வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.