கடலை மாவின் அற்புதங்கள்!

சரும பிரச்சினைகள் (முகப்பரு, வறட்சி, கரும்புள்ளி, அதிக எண்ணெய்) அனைவருக்கும் பொதுவானவை. இரசாயனப் பொருட்கள் தேவையில்லை, நம் பாரம்பரிய இயற்கை மருந்தான கடலை மாவு போதுமானது.
1. கறைகளை நீக்குகிறது
கடலை மாவு முகத்தை வெண்மையாக்கி, இறந்த செல்களை அகற்றி, சருமத்தை பளபளப்பாக்கும்.
2. பாக்டீரியா எதிர்ப்பு
முகப்பருக்களை குறைத்து, புதிய பருக்கள் வராமல் தடுக்கும். துளைகள் சுத்தமாகும்.
3. கரும்புள்ளி நீக்கும்
இறந்த செல்களை நீக்கி, துளைகளை திறந்து, கரும்புள்ளிகளை குறைக்கிறது.
4. அழுக்குகளை அகற்றுகிறது
சருமத்தில் இருக்கும் அசுத்தம், அதிக எண்ணெய் ஆகியவற்றை சுத்தமாக நீக்குகிறது.
5. தேவையற்ற முடி குறைக்கும்
பேஸ்டாக பயன்படுத்தினால், முக முடி வளர்ச்சியை மெதுவாகக் குறைக்கிறது.
6. இளமை பாதுகாக்கிறது
ஆக்ஸிஜனேற்ற பண்புகள் முதுமை அறிகுறிகளை தடுத்து, இளமையான பளபளப்பை அளிக்கிறது.
7. எண்ணெய் கட்டுப்பாடு
எண்ணெய் உற்பத்தியை சமநிலைப்படுத்தி, முகத்தை பிரகாசமாக வைத்திருக்கிறது.
8. சுத்திகரிப்பு செய்கிறது
தயிர்/பாலுடன் கலந்து பயன்படுத்தினால், நச்சுகள், அழுக்கு ஆகியவற்றை நீக்கி முகத்தை சுத்தமாக்கும்.
👉 கடலை மாவு – அழகு சாதனங்களுக்கு இயற்கையான மாற்று! 🌿