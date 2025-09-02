குட்டையான பெண்களுக்கு ஸ்டைலிங் டிப்ஸ் ✨

உயரம் குறைவாக இருப்பது ஒரு தடையல்ல. சரியான ஆடைத் தேர்வுகள் உங்கள் தோற்றத்தை அழகாகவும், உயரமாகவும் காட்டும்.
இங்கே சில சிறந்த ஸ்டைலிங் டிப்ஸ்கள்:
1. உயர் இடுப்பு கால்சட்டை & பாவாடைகள்
கால்களை நீளமாக காட்டும். டக்-இன் டாப்ஸுடன் சேர்த்தால் இன்னும் அழகாக தெரியும்.
2. செங்குத்து கோடுகள்
உங்களை உயரமாக காட்டும். கிடைமட்ட கோடுகளை தவிர்க்கவும்.
3. ஒரே வண்ண ஆடைகள்
தலை முதல் கால் வரை ஒரே நிற ஆடைகள் உடலை நீட்டித்து காட்டும். கருப்பு, நேவி போன்ற இருண்ட நிறங்கள் சிறந்தவை.
4. V-நெக் டாப்ஸ்
கழுத்தை நீட்டித்து உயரமாக காட்டும். உயர் கழுத்து டாப்ஸை தவிர்க்கவும்.
5. சரியான காலணி
ஹீல்ஸ் தவிர, பாயிண்ட்-டோ ஷூக்கள், skin tone-க்கு பொருந்தும் காலணிகள் கால்களை நீளமாக காட்டும்.
6. பொருத்தமான ஆடை
பெரிதாக்கப்பட்ட ஆடைகளை தவிர்த்து, fit ஆன ஆடைகளைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.
7. ஆபரணங்கள்
நீண்ட நெக்லஸ்கள் + சிறிய பைகள் = உயரமாகக் காட்டும். பெரிய பைகளை தவிர்க்கவும்.
8. வெளிப்புற ஆடைகள்
குட்டையான ஜாக்கெட்டுகள் & பிளேஸர்கள் – சிறந்த தேர்வு. நீண்ட கோட்டுகள் தவிர்க்கவும்.
9. டக்-இன் டாப்ஸ்
உடலை வரையறுத்து, கால்களை நீளமாக காட்டும் எளிய ட்ரிக்.
10. கேப்ரிஸ் & நீண்ட ஷார்ட்ஸ் – நோ!
முழங்காலுக்கு மேல் ஷார்ட்ஸ் அல்லது full-length பாண்ட் தேர்வு செய்யுங்கள்.
11. ஹேர் ஸ்டைல்
குறுகிய ஹேர்கட் அல்லது அப்டோஸ் = கழுத்து நீளமாக, தோற்றம் உயரமாக.
12. தையல் செய்யப்பட்ட ஆடைகள்
பரிபூரணமாகப் பொருந்தி, உங்களை ஸ்டைலிஷ் & நேர்த்தியாக காட்டும்.