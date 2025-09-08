பெண்கள் விரைவாக இளமையை இழக்க காரணம்

பெண்கள் தங்கள் இளமையை விரைவாக இழப்பதற்கு பல உடல், மன, வாழ்க்கை முறைக்கான காரணங்கள் உள்ளன. அவை:
1. ஹார்மோன் மாற்றங்கள்
பெண்களின் உடலில் மாதவிடாய், கர்ப்பம், பிரசவம், பாலூட்டல், மெனோபாஸ் போன்ற கட்டங்களில் பெரிய ஹார்மோன் மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன.
குறிப்பாக ஈஸ்ட்ரஜன் (Estrogen) குறைவு ஏற்பட்டால் சருமத்தில் சுருக்கங்கள், முடி கொட்டுதல், எலும்பு பலவீனம் போன்றவை வேகமாக வெளிப்படும்.
2. மன அழுத்தம்
குடும்பம், வேலை, குழந்தை பராமரிப்பு போன்ற பொறுப்புகள் அதிகமுள்ளதால் பெண்களுக்கு stress அதிகம் ஏற்படும்.
தொடர்ச்சியான மன அழுத்தம் cortisol ஹார்மோனை அதிகரித்து, முதுமையை விரைவில் கொண்டு வரும்.
3. தூக்கக் குறைவு
சிறு குழந்தைகளை கவனித்தல், வீட்டு வேலை, அலுவலக வேலை காரணமாக பெண்களுக்கு போதிய தூக்கம் கிடைப்பதில்லை.
தூக்கக் குறைவு முகத்தில் கருவளையம், சுருக்கம், முக அழகு குறைதல் ஆகியவற்றை உண்டாக்குகிறது.
4. சத்தில்லாத உணவு
பெண்கள் பெரும்பாலும் தங்கள் குடும்பத்திற்கு முன்னுரிமை கொடுத்து, தங்களுக்கான உணவில் சத்துக்கள் குறைவாக எடுத்துக்கொள்வர்.
கால்சியம், இரும்பு, புரதம், வைட்டமின் D, வைட்டமின் E குறைவால் உடல் வேகமாக சோர்ந்து முதுமையை காட்டும்.
5. உடல் பராமரிப்பு குறைவு
தங்களுக்கு நேரம் ஒதுக்காமல் உடற்பயிற்சி, யோகா, தியானம் போன்றவற்றை தவிர்ப்பது.
இதனால் உடல் எடை அதிகரிப்பு, நோய்கள், தோல் பிரச்சினைகள் ஏற்படும்.
6. வெளிப்புற காரணிகள்
அதிக சூரிய வெப்பம், தூசி, மாசு, ரசாயன பொருட்கள் கொண்ட காஸ்மெடிக்ஸ் பயன்படுத்துவது.
புகைப்பிடித்தல், மது அருந்துதல் ஆகிய பழக்கங்களும் முதுமையை விரைவில் காட்டும்.
7. சமூக–குடும்ப அழுத்தங்கள்
பெண்கள் மீது சமுதாயம் மற்றும் குடும்பம் விதிக்கும் எதிர்பார்ப்புகள் காரணமாக மன அழுத்தம் அதிகம் ஏற்படும்.
மன அழுத்தம், தன்னம்பிக்கை குறைவு ஆகியவை வெளிப்புற தோற்றத்திலும் தாக்கம் செலுத்தும்.
👉 தவிர்க்கும் வழிகள்:
சத்தான உணவு, போதிய தூக்கம், தியானம், யோகா, உடற்பயிற்சி.
தினசரி சரும, முடி பராமரிப்பு.
மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் வாழ்க்கை முறை.