Monday, October 6, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
பாடாய்படுத்தும் முடி உதிர்வை எப்படி சமாளிப்பது?

written by இளவரசி 2 minutes read
பாடாய்படுத்தும் முடி உதிர்வை எப்படி சமாளிப்பது?

அடர்த்தியான, நீளமான, ஆரோக்கியமான தலைமுடி யாருக்கும் பிடிக்காதது இல்லை. ஆனால் இன்றைய யுவதிகளில் பலர் “இருக்கின்ற முடி கொட்டாமல் இருந்தாலே போதும்” என்று நினைக்கும் அளவுக்கு முடி உதிர்வு பிரச்சனை அதிகரித்துள்ளது.

குறிப்பாக டீனேஜ் வயதினருக்கு இது மிகுந்த மன அழுத்தத்தையும் கவலையையும் ஏற்படுத்துகிறது. ஆனால், கவலைப்பட வேண்டாம். சில எளிய வழிமுறைகள் மூலம் இதை கட்டுப்படுத்த முடியும்.

👱‍♀️ டீனேஜ் முடி உதிர்வு – ஏன் ஏற்படுகிறது?

முன்பு வயதானவர்களுக்கு மட்டுமே முடி உதிர்வு ஏற்பட்டது. ஆனால் இப்போது டீனேஜர்களுக்குக் கூட இது பொதுவான பிரச்சனையாகி விட்டது. மன அழுத்தம், சரியான ஊட்டச்சத்து இல்லாமை, தவறான முடி பராமரிப்பு பழக்கங்கள் போன்றவை இதற்குக் காரணமாக இருக்கலாம்.

🌱 மீண்டும் வளரும் வாய்ப்பு

இளமை பருவத்தில் ஏற்படும் முடி உதிர்வு பெரும்பாலும் தற்காலிகமானது. உடல்நலக் குறைபாடு அல்லது ஊட்டச்சத்து குறைபாடு சரியாகியதும் முடி மீண்டும் வளரும். ஆனால் அடிக்கடி டைட், ஸ்டைல் மாற்றங்கள், ஜடை போடுதல் போன்றவை முடியை இழக்கச் செய்யக்கூடும்.

🧘 மன அழுத்தத்தைக் குறையச் செய்யுங்கள்

மன அழுத்தம் (stress) முடி உதிர்வின் முக்கிய காரணங்களில் ஒன்று. இதை கட்டுப்படுத்த தினமும் உடற்பயிற்சி, தியானம், யோகா போன்றவற்றில் ஈடுபடுங்கள். போதுமான தூக்கமும் அவசியம். மன அழுத்தம் குறைந்தால் உடல் நலம் மட்டுமின்றி முடி நலனும் மேம்படும்.

🥗 ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கம்

முடி ஆரோக்கியத்துக்கு உணவு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. புரதம், பழங்கள், காய்கறிகள், ஆரோக்கியமான கொழுப்பு ஆகியவை நிறைந்த உணவைச் சாப்பிடுங்கள்.
பேக்கேஜ் செய்யப்பட்ட உணவுகள், ஜங்க் ஃபுட் போன்றவற்றைத் தவிர்க்கவும். இவை உடலுக்கும் முடிக்கும் தீங்கு விளைவிக்கும்.

💊 சப்ளிமெண்ட் எடுத்துக்கொள்ளலாம்

சில சமயங்களில் உணவில் தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் போதாமை ஏற்படலாம். அப்போது மருத்துவரின் ஆலோசனையுடன் விட்டமின் மற்றும் மினரல் சப்ளிமெண்ட்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஆனால், தானாக மருந்து வாங்குவது தவிர்க்க வேண்டியது அவசியம்.

💧 தலைமுடியை சரியாக கழுவுங்கள்

மென்மையான ஷாம்பூ (பேபி ஷாம்பூ போன்றது) பயன்படுத்தி ஒரு நாளுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே தலைமுடியை கழுவுங்கள். முடியை தேய்க்கும்போது மெதுவாக கையாளவும்.
டவலால் கடினமாக தேய்க்காமல் காற்றில் உலர விடுங்கள். இது முடி உடைதலைத் தவிர்க்கும்.

🚫 இரசாயன சிகிச்சைகள் – எச்சரிக்கை!

ஈரமான முடியை சீவக்கூடாது. அது முடியை உடையச் செய்யும்.
நேராக்கிகள் (straighteners), கலரிங், இரசாயன ட்ரீட்மெண்ட்கள் போன்றவற்றை அடிக்கடி பயன்படுத்தாதீர்கள். அவை முடியை பலவீனப்படுத்தும்.

🩺 மருத்துவரை அணுகுங்கள்

உங்கள் முடி உதிர்வு காரணம் தெளிவாக தெரியாவிட்டால், மருத்துவரிடம் ஆலோசிக்கவும். சில நேரங்களில் ஹார்மோன் மாற்றங்கள், தோல் நோய்கள் அல்லது பிற உடல்நலக் காரணங்களும் முடி உதிர்வை ஏற்படுத்தலாம்.

முடி உதிர்வு டீனேஜ் வயதில் கூட ஒரு சாதாரண பிரச்சனையாக இருக்கலாம். ஆனால் சரியான உணவு, மன அமைதி, மென்மையான பராமரிப்பு, இரசாயனப் பொருட்களைத் தவிர்த்தல் போன்ற சிறிய மாற்றங்கள் பெரிய பலனைத் தரும். ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையே அழகான தலைமுடிக்கான ரகசியம்! 🌿💆‍♀️

⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்)

இளவரசி

