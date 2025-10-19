WhatsApp
Sunday, October 19, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
பட்டங்கள், பதவிகளை கைவிட்டார் இளவரசர் ஆண்ட்ரூ : “மகிழ்ச்சி” என்றார்...
தீபாவளிக்கு வீட்டை சுத்தம் செய்வோருக்கான சில குறிப்புகள்
தீபாவளி தினத்தில் எந்த கடவுளை வணங்க வேண்டும்?
தீபாவளி கொண்டாட்டத்திற்கு உகந்த பலகாரங்கள்!
நாடளாவிய ரீதியில் விசேட சுற்றிவளைப்பு!
இயக்குநர் சேரன் நடிக்கும் ‘லேடிஸ் ஹாஸ்டல் ‘படத்தின் தொடக்க விழா
ஒரு பவுண் நான்கு இலட்சம்? இன்றைய தங்க விலை நிலைவரம்!
சிறைச்சாலை அதிகாரி கைது!
தீபாவளி கொண்டாட்டத்திற்கு உகந்த பலகாரங்கள்!

written by இளவரசி
தீபாவளி கொண்டாட்டத்திற்கு உகந்த பலகாரங்கள்!

தீபாவளி என்பது ஒளியின் திருவிழா மட்டுமல்ல, இனிப்புகளும் காரங்களும் நிறைந்த ஒரு மகிழ்ச்சி தரும் நாளாகும். குடும்பத்தாரும் நண்பர்களும் ஒன்றாக சேர்ந்து கொண்டாடும் இந்நாளில், சுவையான பலகாரங்கள் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.

ஒவ்வொரு வீட்டிலும் தீபாவளி முன்னோட்டமாக பலவிதமான இனிப்புகள் மற்றும் நொறுக்குத் தினுப்புகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இப்போது பார்ப்போம் தீபாவளிக்காக சிறந்த பலகாரங்கள் எவை என்பதை.

🍮 1. மைசூர் பாக் (Mysore Pak)

தீபாவளி என்றால் நினைவுக்கு வரும் முதல் இனிப்பு இதுவே! கடலைமாவு, நெய் மற்றும் சர்க்கரை மூன்றும் சேர்ந்து செய்யப்படும் மைசூர் பாக், வாயில் உருகும் இனிப்பு. இதன் மணமும் சுவையும் கொண்டாட்டத்தின் சிறப்பை உயர்த்துகிறது.

🍬 2. லட்டு (Laddu)

பூந்தி லட்டு, ரவை லட்டு, மோதிர லட்டு போன்ற பல வகைகளில் தயாரிக்கப்படும் இந்த இனிப்பு, எந்த வீட்டிலும் தவறாமல் இருக்கும். குழந்தைகளும் பெரியவர்களும் விரும்பி சாப்பிடும் லட்டு, பகிர்ந்து கொடுக்கவும் சிறந்தது.

🧁 3. ஜிலேபி (Jalebi)

சர்க்கரை பாகில் நனையும் குர்க்குருப்பான ஜிலேபி தீபாவளிக்கு ஒரு முக்கியமான இனிப்பு. வெந்நீரில் ஊறிய ஜிலேபி ஒரு கப் பால் அல்லது ரப்ரியுடன் சேர்த்து சாப்பிட்டால் அதன் சுவை இரட்டிப்பாகும்.

🍘 4. முருக்கு (Murukku)

முருக்கு என்பது எந்த பண்டிகைக்கும் எளிதில் செய்யக்கூடிய காரப்பலகாரம். அரிசிமாவு, உளுந்து மாவு சேர்த்து தயாரிக்கப்படும் முருக்கு, நீண்ட நாட்கள் கெடாமல் இருக்கும். தீபாவளி காலத்தில் சிறந்த நொறுக்குத் தினுப்பாக இது விளங்குகிறது.

🥠 5. ஓமப்பொடி (Omapodi)

சிறிய குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் விரும்பி சாப்பிடும் ஓமப்பொடி, தீபாவளி மாலையில் தேனீருடன் சேர்த்து சாப்பிட சிறந்தது. இது எளிதாகவும் விரைவாகவும் தயாரிக்க முடியும்.

🍪 6. கரும்பு கசரி / ரவை கேசரி (Rava Kesari)

ரவை, நெய், சர்க்கரை, முந்திரி சேர்த்து செய்யப்படும் கேசரி, அழகான ஆரஞ்சு நிறத்துடன் கண்களுக்கும் சுவைக்கும் இன்பம் தரும் இனிப்பு. இது தீபாவளி காலை பூஜைக்கு பின் பரிமாற சிறந்தது.

🍥 7. காரசேவ் (Kara Sev)

சிறிது காரம், சிறிது மசாலா — காரசேவ் தீபாவளி இனிப்புகளுக்கு சமநிலையை வழங்கும் ஒரு சுவைமிகு பலகாரம். இது முருக்குடன் சேர்த்து சேகரமாக பரிமாறப்படும்.

🎇 தீபாவளி மற்றும் பலகாரங்கள் – மகிழ்ச்சியின் குறியீடுகள்

இந்த பலகாரங்கள் வெறும் உணவுகள் அல்ல, மகிழ்ச்சியின் சின்னங்களாகும்.

தாய்மார்கள் மற்றும் பாட்டிகள் அன்புடன் தயாரிக்கும் இவை குடும்ப உறவுகளை மேலும் உறுதிசெய்கின்றன.

தீபாவளி நாள், இந்த இனிப்பு மற்றும் கார பலகாரங்களுடன் ஒளியின் மகிழ்ச்சியும் பரவட்டும்!

✨ வணக்கம் இலண்டன் வாசகர்களுக்கு இனிய தீபாவளி நல் வாழ்த்துகள்! ✨

