Sunday, October 19, 2025
தீபாவளிக்கு வீட்டை சுத்தம் செய்வோருக்கான சில குறிப்புகள்

written by இளவரசி 2 minutes read
தீபாவளிக்கு வீட்டை சுத்தம் செய்வோருக்கான சில குறிப்புகள்

தீபாவளி என்றால் ஒளி, மகிழ்ச்சி, இனிப்பு, புதிய ஆடைகள் மட்டுமல்ல — சுத்தமும், ஒழுங்கும் நிறைந்த ஒரு புது தொடக்கத்தின் நாளும் ஆகும்.

இந்த திருவிழாவை வரவேற்க வீட்டை சுத்தம் செய்வது பாரம்பரியத்தின் முக்கிய அங்கமாகும். இது வெறும் தூசி துடைப்பதல்ல, நம் வாழ்விலிருந்து பழைய எதிர்மறை ஆற்றல்களை நீக்கி புதிய நல்ல ஆற்றலை வரவேற்கும் ஓர் ஆன்மீக செயலாகவும் கருதப்படுகிறது.

இப்போது பார்ப்போம் தீபாவளிக்காக வீட்டை சுத்தம் செய்யும் போது பின்பற்ற வேண்டிய சில பயனுள்ள குறிப்புகளை.

🧹 1. திட்டமிட்டு தொடங்குங்கள்

தீபாவளி முன் ஒரு அல்லது இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பே சுத்தம் செய்யும் திட்டத்தை உருவாக்குங்கள்.
முழு வீட்டையும் ஒரே நாளில் சுத்தம் செய்ய முயற்சிக்காமல், ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பகுதியை தேர்ந்தெடுத்து சுத்தம் செய்யுங்கள்.

உதாரணம்:

திங்கட்கிழமை – ஹால்

செவ்வாய்க்கிழமை – சமையலறை

புதன்கிழமை – படுக்கையறை

🧺 2. தேவையில்லாத பொருட்களை அகற்றுங்கள்

பழைய, பயன்படுத்தாத பொருட்களை நீக்குவது சுத்தத்தின் முதல் படி.

பயன்பாடில்லாத ஆடைகள், பழைய புத்தகங்கள், உடைந்த பாத்திரங்கள் போன்றவற்றை தானம் செய்யவோ அல்லது மறுசுழற்சி செய்யவோ முயலுங்கள்.

இது வீட்டில் இடத்தை விடுவித்து, மனதிலும் தெளிவை அளிக்கும்.

🧽 3. சமையலறைக்கு சிறப்பு கவனம்

தீபாவளி தினத்தில் பெரும்பாலான இனிப்புகள், காரங்கள் சமையலறையில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. எனவே, காஸ் ஸ்டவ், பாத்திர அலமாரி, ஃப்ரிட்ஜ் போன்றவை அனைத்தையும் நன்கு சுத்தம் செய்யுங்கள்.

எலுமிச்சை, வெங்காயம் அல்லது வெங்காய நீரைப் பயன்படுத்தி எண்ணெய் கறைகளை நீக்கலாம்.

🪟 4. ஜன்னல் மற்றும் கதவுகள் மறக்காதீர்கள்

வீட்டின் வெளிப்புற அழகை உயர்த்த, ஜன்னல் கண்ணாடிகள் மற்றும் கதவுகளை தூசி இல்லாமல் துடைக்க வேண்டும்.
சிறிய அலங்கார விளக்குகள், தோரணங்கள் அல்லது மலர் வளையங்கள் சேர்த்தால் வீடு இன்னும் அழகாகும்.

🧴 5. வாசனையுடன் சுத்தம்

தீபாவளி நாளில் வீட்டில் ஒரு இனிய வாசனை பரவுவது மகாலட்சுமி வரவேற்கும் குறியீடாகக் கருதப்படுகிறது.
அதற்காக அகர்பத்தி, சம்பிராணி அல்லது எசென்ஷியல் ஆயில் டிஃப்யூசர்கள் பயன்படுத்தலாம்.

🪔 6. நெய் விளக்குகள் மற்றும் அலங்காரம்

சுத்தம் முடிந்த பின் வீட்டின் ஒவ்வொரு மூலையிலும் ஒரு சிறிய நெய் விளக்கை ஏற்றி வையுங்கள்.
விளக்கின் ஒளி இருளை நீக்கி, நன்மை மற்றும் செழிப்பு நிறைந்த ஆற்றலை உருவாக்கும்.
அதோடு, தாமரை மலர்கள், குங்குமம், மஞ்சள் ஆகியவற்றால் பூஜை அறையை அலங்கரிக்கவும்.

🧘 7. மன சுத்தமும் முக்கியம்

வீட்டை சுத்தம் செய்வதோடு மட்டுமல்ல, மனதையும் சுத்தப்படுத்துவது தீபாவளியின் உண்மையான பொருள்.
கோபம், மன அழுத்தம், பழைய துயரங்கள் போன்றவற்றை விட்டு விட்டு புதிய நம்பிக்கையுடன் தீபாவளியை வரவேற்போம்.

🌟 தீபாவளிக்கு வீடு சுத்தம் செய்வது ஒரு கடமை அல்ல — அது ஒரு புதுப்பிறப்பு.
ஒவ்வொரு தூசியையும் துடைக்கும் போதும், புதிய நம்பிக்கையும் ஒளியும் நம் வாழ்வில் நுழைகின்றன.

சுத்தமான வீடு, சுத்தமான மனம், மகிழ்ச்சியான தீபாவளி — இதுவே உண்மையான ஒளியின் விழா!

✨ வணக்கம் இலண்டன் வாசகர்களுக்கு இனிய தீபாவளி நல் வாழ்த்துகள்! ✨ உங்கள் வீடு ஒளியாலும் மகிழ்ச்சியாலும் நிரம்பட்டும்! 🪔🌸

