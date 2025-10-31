WhatsApp
Friday, October 31, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

பட்டங்கள், பதவிகள் பறிக்கப்பட்ட ஆண்ட்ரூ, அரண்மனையில் இருந்து வெளியேற்றம்!
by இளவரசி
சத்தான, பாரம்பரிய கடலை கறி 🍛
by இளவரசி
கண்களுக்கு மஸ்காரா பயன்படுத்துவதால் ஆபத்தா?
by இளவரசி
மூல நோயை வீட்டு வைத்தியத்தில் குணப்படுத்தலாமா?
by இளவரசி
பிரியம் | சிறுகதை | ஐ. கிருத்திகா
by சுகி 
சிலம்பரசனின் குரலில் வெளியான ‘ஆரோமலே’ பட முன்னோட்டம்
by பூங்குன்றன்
ரி ரி எஃப் வாசன் நடிக்கும் ‘இந்தியன் பீனல் லா’...
by பூங்குன்றன்
2026க்கான பொருளாதார வளர்ச்சி வீத எதிர்வுகூறல் 3.5 சதவீதத்திலிருந்து 3.1...
by பூங்குன்றன்

கண்களுக்கு மஸ்காரா பயன்படுத்துவதால் ஆபத்தா?

written by இளவரசி 1 minutes read
கண்களுக்கு மஸ்காரா பயன்படுத்துவதால் ஆபத்தா?

இன்றைய காலத்தில் கண்களுக்கு அழகு சேர்க்க மஸ்காரா, ஐலைனர், காஜல், ஐஷேடோ போன்ற மேக்-அப் பொருட்களைப் பயன்படுத்துவது சாதாரணமாகி விட்டது. ஆனால் இதனால் கண்களுக்கு ஏதேனும் ஆபத்து உண்டா என்ற கேள்வி பலரிடமும் எழுகிறது.

🔹 கண் மேக்-அப் பயன்படுத்துவது தவறா?

கண்களுக்கு மேக்-அப் பொருட்கள் பயன்படுத்துவது தவறல்ல. ஆனால் ஏற்கனவே கண் சார்ந்த பிரச்சினைகள் — எரிச்சல், சிவப்பு, ஒவ்வாமை, தொற்று போன்றவை — இருந்தால், அவை சரியாகும் வரை எந்தவொரு மேக்-அப் பொருட்களையும் தவிர்ப்பது நல்லது. கண் ஆரோக்கியம் மீண்டும் சீராகிய பிறகே மீண்டும் பயன்படுத்தலாம்.

🔹 காலாவதி தேதியை சரிபார்க்கவும்

எந்தவொரு மேக்-அப் பொருளையும் பயன்படுத்துவதற்கு முன் அதன் காலாவதி தேதியை (Expiry Date) பார்த்து உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். காலாவதியான பொருட்களில் உள்ள வேதிப்பொருட்கள் கண்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடும்.

🔹 உறங்கும் முன் மேக்-அப் நீக்குவது அவசியம்

பலர் சோர்வால் கண் மை, மஸ்காரா, ஐஷேடோ போன்றவற்றை நீக்காமலேயே உறங்கிச் செல்வது வழக்கமாக உள்ளது. இது கண் ஆரோக்கியத்துக்கு மிக ஆபத்தானது.

உறக்கத்தின் போது கண்களை தேய்க்கும்போது, அந்தப் பொருட்களில் உள்ள தூசு அல்லது வேதிப்பொருட்கள் கண்களில் புகுந்து:

எரிச்சல்

ஒவ்வாமை

தலைவலி போன்ற பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தும்.

எனவே உறங்குவதற்கு முன் க்ளென்சிங் ஆயில் அல்லது க்ளென்சர் பயன்படுத்தி, கண் மேக்-அப்பை முழுமையாக நீக்குவது அவசியம்.

🔹 காண்டாக்ட் லென்ஸ் பயன்படுத்துவோர் கவனம்

காண்டாக்ட் லென்ஸ் பயன்படுத்துவோர் இதை மேலும் கவனமாக மேற்கொள்ள வேண்டும். லென்ஸை நீக்காமல் தூங்குவது கண் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். மஸ்காரா போன்ற பொருட்கள் லென்ஸில் ஒட்டினால், கண் எரிச்சல் அதிகரிக்கலாம்.

🔹 எரிச்சல் இருந்தால் உடனடியாக பரிசோதனை

தினமும் மேக்-அப் நீக்கியும், சுத்தமாக வைத்திருந்தும் கண்களில் எரிச்சல், வலி அல்லது ஒவ்வாமை இருந்தால் உடனே கண் பரிசோதனை செய்து ஆலோசனை பெற வேண்டும். சிறிய பிரச்சினையை அக்கறையில்லாமல் விடுவது பெரிய சிக்கலாக மாறக்கூடும்.

🔹 கண்களுக்கு ஓய்வு கொடுங்கள்

கண்களை அடிக்கடி தேய்ப்பதும், நீண்ட நேரம் திரைக்கு முன் இருப்பதும் கண் சோர்வை ஏற்படுத்தும். அதனால் போதுமான தூக்கமும், கண்களுக்கு இடையிடையே ஓய்வும் மிக அவசியம்.

🔸 மஸ்காரா அல்லது பிற கண் மேக்-அப் பொருட்களைப் பயன்படுத்துவது ஆபத்தானது அல்ல. ஆனால், சரியான முறையில் பயன்படுத்தி, சுத்தமாக நீக்குவது தான் முக்கியம். கண்களின் ஆரோக்கியம் மற்றும் இயல்பான அழகை பாதுகாக்க, ஓய்வும் கவனமும் ஒன்றுக்கொன்று துணைபுரியும்.

இளவரசி

கட்டுரை

பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்

by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி...
by பூங்குன்றன்

