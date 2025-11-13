கர்ப்பிணிகள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய எச்சரிக்கைகள்

தாய்மை என்பது ஒவ்வொரு பெண்ணின் வாழ்க்கையிலும் அற்புதமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அனுபவமாகும். கர்ப்பம் என்பது உடல், மனம் மற்றும் உணர்ச்சி ரீதியாக புதிய பயணத்தை தொடங்கும் முக்கியமான கட்டமாகும்.
ஆனால் இந்த அழகான பயணத்துடன் சில சவால்களும் பொறுப்புகளும் வரும். தாய் மற்றும் குழந்தையின் ஆரோக்கியம் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டுமெனில், விழிப்புணர்வும் சரியான பராமரிப்பும் அவசியம்.
நிபுணர்கள் கூறுவதாவது — “சில சிறியதாகத் தோன்றும் அறிகுறிகளும் ஆபத்தான நிலைக்கு மாறக்கூடும். எனவே அவற்றை புறக்கணிக்கக் கூடாது.”
இதோ, ஒவ்வொரு கர்ப்பிணியும் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய எச்சரிக்கை அறிகுறிகள்:
1. அசாதாரண இரத்தப்போக்கு அல்லது புள்ளிகள்
கர்ப்பத்தின் ஆரம்பத்தில் சிறிய அளவு இரத்தப்போக்கு சில நேரங்களில் சாதாரணம். ஆனால், இரத்தப்போக்கு தீவிரமாகவோ நீடித்ததாகவோ இருந்தால், அது கருச்சிதைவு அல்லது நஞ்சுக்கொடி பிரச்சனை போன்ற ஆபத்துகளைக் காட்டலாம்.
👉 உடனே மருத்துவரை அணுகுவது அவசியம்.
2. கடுமையான பிடிப்பு அல்லது வயிற்றுவலி
சிறிய அளவு வலி இயல்பு. ஆனால் திடீர் அல்லது கடுமையான கீழ்வயிற்று வலி “எக்டோபிக் கர்ப்பம்” எனப்படும் ஆபத்தான நிலையின் அறிகுறியாக இருக்கலாம், இதில் கரு கருப்பைக்குப் புறம்பாக வளர ஆரம்பிக்கும்.
👉 உடனடி மருத்துவ சிகிச்சை இன்றி இருந்தால் உள் இரத்தப்போக்கு அபாயம் ஏற்படும்.
3. தொடர்ச்சியான வாந்தி மற்றும் நீரிழப்பு
காலை வாந்தி இயல்பானது. ஆனால் அதிக வாந்தி, எடை இழப்பு, தாகம் போன்றவை “ஹைபரெமிசிஸ் கிராவிடாரம்” எனப்படும் ஆபத்தான நிலையை குறிக்கலாம்.
👉 இந்நிலையில் நரம்பு வழி திரவங்கள் மற்றும் மருந்துகள் தேவைப்படும்.
4. வீக்கம், தலைவலி, பார்வை மங்கல்
திடீரென கைகள், கால்கள், முகம் வீங்குவது, பார்வை மங்குதல் அல்லது கடுமையான தலைவலி “ப்ரீக்ளாம்ப்சியா” எனப்படும் உயர் இரத்த அழுத்த நோயின் அறிகுறிகள்.
👉 சிகிச்சை அளிக்காவிட்டால் இது “எக்லாம்ப்சியா” எனும் உயிர்க்கு ஆபத்தான நிலைக்கு மாறலாம்.
5. காய்ச்சல் அல்லது கடுமையான தொற்று
காய்ச்சல் அல்லது சிறுநீர் பாதை தொற்றை சிறியதாக எண்ணக்கூடாது. இவை கருவின் வளர்ச்சியையும் பிரசவ நேரத்தையும் பாதிக்கக்கூடும்.
👉 உடனடியாக மருத்துவரிடம் பரிசோதனை செய்து சிகிச்சை பெற வேண்டும்.
6. குறைப்பிரசவத்தின் அறிகுறிகள்
37 வாரங்களுக்கு முன்பாக வலி, இடுப்பு அழுத்தம், அல்லது திரவ கசிவு ஏற்படுவது குறைப்பிரசவத்தின் அறிகுறி.
👉 ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்தால், குழந்தையின் நுரையீரல் வளர்ச்சிக்கான மருந்துகள் வழங்கலாம்.
7. கருவின் இயக்கம் குறைதல்
கருவின் இயக்கம் வழக்கத்தை விட குறைந்தால், அது ஆக்ஸிஜன் பற்றாக்குறை அல்லது நஞ்சுக்கொடி பிரச்சனையின் அறிகுறி ஆகும்.
👉 உடனடியாக அல்ட்ராசவுண்ட் அல்லது NST பரிசோதனைகள் செய்து கருவின் நலனை உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
8. மார்பு வலி, படபடப்பு, மூச்சுத்திணறல்
கர்ப்பத்தின் கடைசிக் கட்டத்தில் சிறிய மூச்சுத் திணறல் இயல்பானது. ஆனால் திடீர் மார்பு வலி அல்லது இதய துடிப்பு அதிகரித்தால், அது நுரையீரல் இரத்த உறைதல் அல்லது இதய கோளாறு போன்ற அவசர நிலைகளை குறிக்கலாம்.
👉 உடனடியாக மருத்துவ உதவி பெற வேண்டும்.
நவீன மகப்பேறு மருத்துவத்தில் பல சிகிச்சைகள் கிடைக்கின்றன. ஆனால் முக்கியமானது — விழிப்புணர்வு, நேரத்திலான பரிசோதனை, மற்றும் விரைவான நடவடிக்கை.
சாதாரணமல்ல என்று தோன்றும் எந்த அறிகுறியையும் புறக்கணிக்காதீர்கள். வழக்கமான மகப்பேறு பரிசோதனைகளும், மருத்துவரின் ஆலோசனைகளும் தாய் மற்றும் குழந்தையின் பாதுகாப்பிற்கான முக்கிய அடித்தளம்.