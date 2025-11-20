WhatsApp
Thursday, November 20, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
40 வயதிலும் பெண்கள் அழகாக தோற்றமளிக்க – எளிய வழிகள்!
by இளவரசி
பெண்கள் குங்குமம் வைப்பதன் ஆன்மிக காரணங்கள்
by இளவரசி
வீட்டிலேயே பக்காவான பாய் வீட்டு பிரியாணி செய்யலாம்!
by இளவரசி
by பூங்குன்றன்
பாலியல் சேட்டையில் விட்ட இளைஞன் | விரைந்து நடவடிக்கை |...
by பூங்குன்றன்
அரசியல் நிகழ்ச்சி நிரல்கள் மீண்டும் ஒருபோதும் இனவாதத்தின் மீது எழுதப்படாது...
by பூங்குன்றன்
மதுபோதையில் வாகனங்களை செலுத்திய 14 சாரதிகள் கைது!
by பூங்குன்றன்
ஜனாதிபதியை சந்தித்து இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி பேசிய விடயங்கள்...
by பூங்குன்றன்

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

40 வயதிலும் பெண்கள் அழகாக தோற்றமளிக்க – எளிய வழிகள்!

இளவரசி
40 வயதிலும் பெண்கள் அழகாக தோற்றமளிக்க – எளிய வழிகள்!

பெண்கள் 40 வயதிற்குப் பிறகு “இப்போ அழகு குறையுதோ?”, “இளமை போயிடுச்சோ?” என்று கவலைப்படுவது சாதாரணம். ஆனால், உண்மையில் 40 வயது என்பது பெண்கள் செழுமையாகவும், நிம்மதியாகவும், ஸ்டைலாகவும் பிரகாசிக்கும் வயது.

சரியான பராமரிப்பும், சிறிய மாற்றங்களும் இருந்தால் 40-இல் மட்டுமல்ல… 50, 60-இலும் இளமையை தக்க வைக்க முடியும்!

இப்போது 40 வயதிலும் பெண்கள் அழகாக, இளமையாக, கவர்ச்சியாக தோன்ற சில முக்கியமான முறைகளை விரிவாகப் பார்ப்போம்.

🌸 1. சருமத்தை இரட்டிப்பு கவனிப்பது – இடைவிடாத Skin Care

40 வயதில் நம் சருமத்தில்:

கொலாஜன் குறைதல்

சிறு சுருக்கங்கள்

pigmentation

உலர்வு

இவைகள் சாதாரணம். ஆனால் சிறிய care-ல் அனைத்தும் manageable!

என்ன செய்யலாம்?

தினமும் இருமுறை mild face wash

காலை Vitamin C serum – பளபளப்புக்கு

இரவு Retinol / Bakuchiol serum – சுருக்கம் குறைக்க

Moisturizer – உலர்வை தடுக்க

தினசரி sunscreen (SPF 30+) – இளமை பாதுகாப்பின் ரகசியம்

👉 90% பெண்கள் sunscreen-ஐ தள்ளிப்போட்டால்தான் வயது காட்சி அதிகமாகிறது!

🌸 2. தண்ணீர் குடிப்பது – Young Glow-க்கு முக்கியம்

40 வயதில் water retention குறையும்.
தினமும் 2.5–3 லிட்டர் தண்ணீர் குடிப்பது:

முகம் உயிரோட்டமாகும்

சுருக்கம் குறையும்

dark circles குறையும்

hair fall குறையும்

👉 உடம்பும், முகமும் fresh!

🌸 3. சத்தான உணவு – வெளி அழகுக்கான உள்ளூட்டம்

Beauty begins from inside.

என்ன சாப்பிடலாம்?

விதைகள் (கசகசா, சீயா, பிளாக்ஸீட்ஸ்)

வால்நட், பாதாம்

பச்சை காய்கறிகள்

கொய்யா, ஆரஞ்சு, berries

மோர், தயிர்

முட்டை, மீன்

👉 Omega-3, protein உடலையும் முகத்தையும் இளமையாக வைத்திருக்கும்.

🌸 4. முடியின் பராமரிப்பு – 40+ இல் hair volume-ஐ தக்க வைப்பது

40 வயதிற்குப் பிறகு hair thinning அதிகம்.

தீர்வு:

வாரத்தில் 2 முறை தேங்காய் எண்ணெய்

ஆமணக்கு எண்ணெய் கலந்த மசாஜ்

chemical treatments குறைக்கவும்

iron–protein rich foods அதிகப்படுத்தவும்

Short layers, shoulder-length cuts – இளமை look!

👉 neat hair = instant younger look.

🌸 5. அழகாக உடை அணிவது – Elegance is the new youth

40 வயதில் என்ன வேண்டுமானாலும் அணியலாம்… ஆனால் style-ஆக!

Best choices:

pastel colors, floral prints

well-fitted kurtis, sarees

decent western tops

lightweight jewellery

nude lip shades, soft makeup

👉 Too much makeup = வயதைக் காட்டும்
👉 Soft natural makeup = வயதைக் குறைத்து காட்டும்!

🌸 6. உடற்பயிற்சி – 10 ஆண்டுகள் இளமையாக காட்டும் செயல்

ஓரளவு exercise கூட மிக பெரிய மாற்றம்.

brisk walking – 30 mins

yoga – flexibility + glow

surya namaskar – full body toning

strength training – உடல் இறுக்கம், posture perfect

👉 regular movement = tight skin, glowing face!

🌸 7. நல்ல நித்திரை – அழகின் மிகப் பெரிய ரகசியம்

7–8 மணிநேர ஆழ்ந்த தூக்கம்:

puffiness குறையும்

black circles குறையும்

முகம் bright

மனநிலை calm

👉 Sleep is real beauty therapy!

🌸 8. மன அமைதி – Inner beauty shows outside

Stress = வயதை வேகமாக காட்டும்.

meditation

music therapy

gardening

light reading

நீங்கள் விரும்பும் வேலையை 15 நிமிடமாவது செய்யுங்கள்… அது முகத்தில் ஒளியாக தெரியும்.

✨ 40 வயது என்பது வயது அதிகரிப்பின் அடையாளம் இல்லை;
அது பெண் தனது தன்னம்பிக்கையை காட்டும் பொற்காலம்.

சரியான skin care, hair care, diet, sleep, workout மற்றும் positive mindset இருந்தால்—

🌷 40 வயதில் நீங்கள் 30 போலவும், 50-இல் 35 போலவும் அழகாகத் தோன்ற முடியும்! 🌷

அழகு என்பது வயதல்ல…
அழகு என்பது நல்ல பராமரிப்பு + மகிழ்ச்சியான மனநிலை!

இளவரசி

