Monday, November 24, 2025
ஹரிஷ் கல்யாண் றாப்பிசை கலைஞராக நடிக்கும் ‘தாஷமக்கான்’
by பூங்குன்றன்
ஹிர்துஹாரூன் நடிக்கும் ‘டெக்ஸாஸ் டைகர்’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
ரி20 உலகக் கிண்ணத்தில் | ஒரே குழுவில் மீண்டும் இந்தியா...
by பூங்குன்றன்
பங்களாதேஷை வீழ்த்தி ஆசிய கிண்ண உதயத் தாரகைகள் சம்பியன் பட்டத்தை...
by பூங்குன்றன்
குழந்தைகளின் ஆரோக்கியமான எதிர்காலத்திற்கான நடவடிக்கையை | கொழும்பு மாநகர மேயர்
by பூங்குன்றன்
தி டெலிகிராஃப்யை அதன் போட்டிப் பத்திரிகை டெய்லி மெயில் வாங்குகிறது!
by இளவரசி
AI கிறிஸ்துமஸ் சந்தை விளம்பரத்தை நம்பி பக்கிங்ஹாம் அரண்மனை சென்றவர்களுக்கு...
by இளவரசி
புடவை வாங்கும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை
by இளவரசி

புடவை வாங்கும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை

written by இளவரசி 2 minutes read
புடவை வாங்கும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை

புடவை என்பது தமிழ் பெண்களின் பாரம்பரிய அணிவகையில் ஒரு அழகிய மற்றும் நெடுங்கால ஸ்டைலான ஆடை. ஆனால் சந்தையில் இருக்கும் பல்வேறு வடிவங்கள், நிறங்கள், துணிகள், அலங்காரங்கள் என பல்வேறு விருப்பங்களில் சரியான புடவையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வது ஒரு சிரமமான செயலாக மாறுகிறது. அழகாகவும், வசதியாகவும், நீண்ட காலம் நீடிக்கும் வகையிலும் புடவையைப் பெற சில முக்கிய அம்சங்களை கவனிக்க வேண்டும். அவற்றை பார்ப்போம்.

1. துணி தரம் (Fabric Quality)

புடவை வாங்கும் போது முதலில் கவனிக்க வேண்டியது அதன் துணி.
பட்டு, பருத்தி, ஜார்ஜெட்டை, சிப்பான், லினன், பனாரசி, கஞ்சீபுரம் போன்ற பல்வேறு வகை துணிகளில் புடவைகள் கிடைக்கின்றன.

அன்றாட உபயோகத்துக்கு – பருத்தி, லினன்

விழா/திருமண நிகழ்ச்சிக்கு – பட்டு, பனாரசி, கஞ்சீபுரம்

இலகுவாக அணிய – சிப்பான், ஜார்ஜெட்

துணி கைகூடும்போதே அதன் softness, thickness, stretch ஆகியவற்றை கவனிக்கவும்.

2. நிறத் தேர்வு (Colour Selection)

புடவையின் நிறம் உங்கள் தேக நிறத்துக்கும், அணியவிருக்கும் நிகழ்ச்சிக்கும் பொருந்த வேண்டும்.

கறுப்பு, மரூன், ராயல் ப்ளூ, எமரால்ட் கிரீன் போன்ற நிறங்கள் எல்லா நிறத்தவர்களுக்கும் பொருந்தும்.

பகல் நேர நிகழ்ச்சிக்கு லைட் மற்றும் பாஸ்டல் நிறங்கள் அழகாக இருக்கும்.

இரவு நேரத்திற்கு dark shades சிறப்பாகத் தெரியும்.

3. வடிவமைப்பு & அலங்காரம் (Design & Work)

ஜரிகை, ஸ்டோன் வேலை, ஏரி வேலை, சீக்வின்ஸ் வேலை, மினி எம்பிராய்டரி என்று பல வகைகள் உள்ளன.

மிக அதிக வேலை கொண்ட புடவைகள் கனமாக இருக்கும்; நீண்ட நேரம் அணிய சிரமம்.

எளிமையான border மற்றும் body work கொண்ட புடவைகள் எப்போதும் நவநாகரீகமாகத் தோற்றமளிக்கும்.

Trend-ஐ விட, உங்களுக்கு பொருந்தும் classic designs-ஐத் தேர்வு செய்தால் நீண்ட காலம் பயன்படுத்த முடியும்.

4. உடல் அமைப்பிற்கு பொருந்துமா? (Suits Your Body Type)

உங்கள் body shape-க்கு ஏற்ப புடவை தேர்வு செய்வது முக்கியம்.

பருமனாக உள்ளவர்கள்: ஜார்ஜெட், சிப்பான் போன்ற ளைட் வேட் பொருட்கள் உடலை நீளமாகவும் slim-ஆகவும் காட்டும்.

மெலிந்து இருப்பவர்கள்: சில்்க் அல்லது லினன் போன்ற bit stiff fabrics volume கொடுக்கும்.

குறுகிய height: பெரிய border avoid செய்யுங்கள், அது height-ஐ மேலும் குறைத்துக் காட்டும்.

5. ப்ளவுஸ் மேட்ரியல் மற்றும் வடிவம் (Blouse Material & Pattern)

புடவைக்கு பொருத்தமான blouse material இருக்கிறதா என்பதைப் பாருங்கள்.

Matching அல்லது Contrast? — உங்கள் விருப்பம்.

Padded blouse வேண்டுமா?

Pattern: Boat neck, V-cut, high neck, elbow sleeve — நிகழ்ச்சி மற்றும் உடல் அமைப்பிற்கு ஏற்ப தேர்வு செய்யவும்.

6. விலை & தர நியாயமானதா? (Price vs Quality)

சில புடவைகள் வேலை மற்றும் துணி தரத்திற்காக உயர்ந்த விலையில் இருக்கும்.

பட்டு புடவை வாங்கும் போது pure silk mark உள்ளதா என்பதை சரிபார்க்கவும்.

Online-ல் வாங்கும் போது review, fabric details, return policy கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டும்.

7. பராமரிப்பு எளிதா? (Maintenance)

சில புடவைகள் dry clean only.
சில புடவைகள் machine wash safe.
நீங்கள் அடிக்கடி அணியப்போகும் புடவை எனில், பராமரிக்க எளிதானதா பாருங்கள்.

8. அணியும் சூழல் மற்றும் நோக்கம் (Occasion-Friendly)

புடவை வாங்கும் முன் அதை எங்கு அணியப் போகிறீர்கள் என யோசிக்கவும்.

திருமணம்: பனாரசி, கஞ்சீபுரம், ரிச் பட்டு

பார்ட்டி: சிப்‌பான், ஜார்ஜெட், நெட்டட்

ஆஃபிஸ்: லினன், பருத்தி, simple border sarees

9. Original அல்லது Duplicate?

பனாரசி, காஞ்சிபுரம் போன்ற புடவைகளில் duplicateுக்களும் அதிகம்.

Weight, texture, border weaving, silk mark — பார்க்க மறக்க வேண்டாம்.

10. Trial & Draping

நேரில் வாங்கும் போது புடவையின் fall மற்றும் drape-ஐ பார்த்துதான் வாங்க வேண்டும்.
அது உடலில் எவ்வாறு அமருகிறது என்பதே முக்கியம்.

சுருக்கமாக சரியான புடவை என்பது —

✔ உங்களுக்கு வசதியாக இருக்க வேண்டும்
✔ உங்கள் உடலமைப்பிற்கு பொருந்த வேண்டும்
✔ நிகழ்ச்சிக்கு சரியாக இருக்க வேண்டும்
✔ தரமான துணி மற்றும் நியாயமான விலை இருக்க வேண்டும்

பெண்களின் அழகையும் நம்பிக்கையையும் உயர்த்தும் ஆடை தான் புடவை. அதை வாங்கும் போது சிறிது கவனித்தால், நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் புடவை நீண்ட காலத்திற்கு உங்கள் அழகின் அடையாளமாக இருக்கும்.

