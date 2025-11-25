WhatsApp
Tuesday, November 25, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
டைட்டானிக் கப்பலில் பயணித்த பணக்காரரின் கடிகாரம் இதுவரை இல்லாத அளவு...
மலேசியாவில் திடீர் வெள்ளம்: 9 மாநிலங்கள் பாதிப்பு; நிலைமை மோசமடையும்...
கர்ப்பிணிகளுக்கு ஏன் இடுப்பு வலி ஏற்படுகிறது?
மச்சங்களின் நிறங்களும் இடங்களும் கூறும் பலன்கள்
எலுமிச்சை தோலின் நன்மைகள்!
ஹரிஷ் கல்யாண் றாப்பிசை கலைஞராக நடிக்கும் ‘தாஷமக்கான்’
ஹிர்துஹாரூன் நடிக்கும் ‘டெக்ஸாஸ் டைகர்’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு
ரி20 உலகக் கிண்ணத்தில் | ஒரே குழுவில் மீண்டும் இந்தியா...
கர்ப்பிணிகளுக்கு ஏன் இடுப்பு வலி ஏற்படுகிறது?

written by இளவரசி
கர்ப்பிணிகளுக்கு ஏன் இடுப்பு வலி ஏற்படுகிறது?

கர்ப்பகாலம் ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான, அழகான கட்டமாக இருந்தாலும், இதனுடன் சில உடல் சவால்களும் வந்து சேரும். குறிப்பாக இடுப்பு வலி (Lower Back Pain) என்பது பெரும்பாலான கர்ப்பிணி பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் பொதுவான பிரச்சினையாகும்.

இது சாதாரணமானதுதான் — ஆனால் என்ன காரணம்? எப்போது ஆரம்பிக்கும்? எப்படித் தடுக்கலாம்? இதைப் பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம்.

கர்ப்ப காலத்தில் இடுப்பு வலி எப்போது ஆரம்பிக்கும்?

பொதுவாக, கர்ப்பத்தின் 2nd Trimester (நான்காவது – ஆறாவது மாதம்) அல்லது 3rd Trimester (ஏழாவது – ஒன்பதாவது மாதம்) காலத்தில் இந்த வலி அதிகமாகத் தொடங்கும்.
ஆரம்ப மாதங்களில் பல பெண்களுக்கு வலி அதிகம் தெரியாது.

⭐ கர்ப்பிணிகளுக்கு இடுப்பு வலி ஏற்படும் முக்கிய காரணங்கள்

1. குழந்தையின் எடை அதிகரித்தல்

கருவில் இருக்கும் குழந்தை வளர வளர, கருப்பை (Uterus) அளவும் எடையும் அதிகரிக்கும். இதனால்:

முதுகெலும்பிற்கு (Spine) அதிக அழுத்தம்

கீழ் இடுப்பு தசைகளில் அழுத்தம்
உண்டாகி வலி தோன்றும்.

2. ஹார்மோன் மாற்றங்கள்

கர்ப்பகாலத்தில் Relaxin என்ற ஹார்மோன் அதிகரிக்கிறது.
இந்த ஹார்மோன்:

எலும்புகள் மற்றும் மூட்டுக்களை தளரச் செய்கிறது

பிரசவத்திற்குத் தயார் படுத்துகிறது

ஆனால் இதனால் இடுப்பு, வயிற்றுப்பகுதி, இடைமூட்டுகள் தளர்ந்து வலி ஏற்படும்.

3. அதிக எடை சேருதல்

கர்ப்பத்தின் போது தாயின் உடல் எடையும் அதிகரிக்கும். இதன் விளைவாக:

முதுகில் சுமை அதிகமாகிறது

இடுப்பு பகுதி அதிக அழுத்தத்துக்கு உள்ளாகிறது

4. தவறான உட்காரும்/நிற்கும் போஸ்கள்

பின்வரும் பழக்கங்களும் இடுப்பு வலிக்கு முக்கிய காரணம்:

நீண்ட நேரம் ஒரே நிலையைப் பேணி நிற்பது

நாற்காலியில் பின்னால் இறங்கி தவறான போஸில் உட்காருவது

சரியான ஆதரவில்லாமல் பக்கவாட்டில் படுத்துக்கொள்வது

மொபைல்/லேப்டாப் பயன்படுத்தும்போது முன் குனிந்து இருப்பது

இவை எல்லாம் முதுகு தசைகளில் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தி வலி அதிகரிக்கும்.

5. உடற்பயிற்சி குறைபாடு

கர்ப்பிணிகள் சிலர் உடற்பயிற்சிகளை முற்றிலும் நிறுத்திவிடுவார்கள்.
இதனால்:

தசைகள் பலவீனப்படுதல்

உடல் நரம்புகள் இறுக்கம் அடைவது

இரத்த ஓட்டம் குறைதல்
உண்டாகி இடுப்பு வலி மோசமாகலாம்.

6. தூங்கும்போது தவறான நிலை

முதுகில் படுத்தல் அல்லது நேராகத் தலை உயர்த்தி படுத்தல் போன்ற பழக்கங்கள் இடுப்பு தசைகளில் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

⭐ கர்ப்பகால இடுப்பு வலி – மனநலத்தையும் பாதிக்குமா?

ஆம், இடுப்பு வலி உடல் மட்டுமல்ல, மனதையும் பாதிக்கும்.

தூக்கக் குறைவு

எரிச்சல்

மன அழுத்தம்

தினசரி வேலைகளைச் செய்ய முடியாமை

போன்ற பிரச்சினைகள் கர்ப்பிணி பெண்கள் மீது உளச்சுமையையும் ஏற்படுத்தும்.

⭐ கர்ப்பிணிகள் செய்யும் பொதுவான தவறுகள் (Avoid These!)

திடீரென குனிந்து பொருள் எடுப்பது

அதிக நேரம் நின்றுக்கொண்டிருப்பது

ஹீல்ஸ் சண்டல்கள் அணிதல்

பயிற்சி இல்லாமல் திடீர் வேகமான செயல்கள்

அதிக பாதசாரியாக நடப்பது

இவை அனைத்தும் இடுப்பு வலியை மேலும் தீவிரப்படுத்தும்.

⭐ இடுப்பு வலியை குறைக்க என்ன செய்யலாம்?

1. மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கும் லேசான பயிற்சிகள்

Pelvic tilts

Cat & Cow stretch

Prenatal yoga

Simple walking

(இவை மருத்துவரின் அனுமதி பெற்ற பிறகே செய்ய வேண்டும்.)

2. சூடான நீரால் வலி உள்ள பகுதியை நன்கு தண்ணீரில் நனைத்தல்

சூடான தண்ணீர் தசை தளர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வலியை குறைக்கும்.

3. பக்கவாட்டில் (Left Side) படுக்கும் பழக்கம்

இது கருப்பை மீது அழுத்தம் வராமல் தடுக்கிறது, இடுப்பு வலியும் குறைகிறது.

4. கர்ப்பிணிகளுக்கான சிறப்பு Back Support Belts

இவை பிறப்பு மருத்துவர்கள் பரிந்துரை செய்தால் பயன்படுத்தலாம்.

5. குறைந்த உயரம் கொண்ட Comfortable Footwear

6. நல்ல Mattress & Cushion பயன்படுத்துதல்

மென்மையான மத்தரஸ் தவிர்க்கவும்; சரியான ஆதரவு தரும் மத்தரஸ் பயன்படுத்த வேண்டும்.

⭐ எப்போது மருத்துவரை அணுக வேண்டும்?

வலி தாங்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் போது

கால் வரை சுளிர்ப்பு/மயக்கம்

திடீர் நரம்பு இழுப்பு

சிறுநீர் கட்டுப்பாடு குறைதல்

இவை ஆபத்தான அறிகுறிகள்; உடனடி மருத்துவ ஆலோசனை அவசியம்.

கர்ப்பத்தில் இடுப்பு வலி என்பது பொதுவானது. ஆனால், சரியான வாழ்க்கை முறையைப் பின்பற்றி, உடற்பயிற்சிகளைச் செய்து, மருத்துவர் ஆலோசனையைப் பெறுவதன் மூலம் இந்த வலியை கணிசமாகக் குறைக்கலாம்.

கர்ப்ப காலம் வசதியாகவும், மகிழ்ச்சியாகவும் அமைய உடல்-மனம் சமநிலையை பேணுவது மிக முக்கியம்!

⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்)

