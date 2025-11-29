வெள்ளத்தில் அள்ளுண்டு வரும் விஷ ஜந்துகளிடமிருந்து பாதுகாப்பாக இருப்பது எப்படி?

வெள்ளம் ஏற்பட்டால், தண்ணீருடன் சேர்ந்து பல்வேறு விஷப்பாம்புகள், சிலந்திகள், பாம்பு வகைகள், எலி, பூச்சிகள் போன்ற உயிரினங்கள் குடியிருப்புகள் மற்றும் மனிதர்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் நுழைவது இயல்பானது. இதனால் விஷ ஊசலாட்டம், கடி, நோய் பரவும் ஆபத்து அதிகரிக்கும். அதனால் வெள்ளக்காலத்தில் முன்னெச்சரிக்கை முக்கியம்.
வெள்ளத்தில் அதிகம் காணப்படும் ஆபத்தான ஜீவராசிகள்
விஷப்பாம்புகள் (நாகம், காரைத்தாமரை, உருளைபாம்பு)
சிலந்திகள்
எலிகள்
விஷப்பூச்சிகள்
நண்டு, தவளை போன்றவை தண்ணீர் குளறுபடையில் வீடுகளில் நுழைவு
வீட்டுக்குள் பாதுகாப்பு எடுக்கும் முறைகள்
1. வீடு சுற்றி தண்ணீர் தேங்காமல் பாருங்கள்
வெள்ள நீர் குறைந்தாலும் கீழ்மட்டங்களில் நீர் தேங்கும் போது பாம்புகள் மறைவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
2. கதவு–ஜன்னல்கள் நன்றாக மூடவும்
சிறு இடைவெளிகள் இருந்தால், துணி, டேப் போன்றவற்றால் மூடி பாதுகாப்பு கட்டாயம்.
3. இரவு நேரத்தில் விளக்கை எப்போதும் பயன்படுத்தவும்
இருள் பாம்புகள் நகர்வதற்கு ஏற்ற நேரம்—வெள்ளம் பிறகு வீட்டுக்குள் நடக்கும் போது torchlight பயன்படுத்தவும்.
4. தரையில் சிதறிக் கிடக்கும் பொருட்களை அசைவாக எடுத்திட வேண்டாம்
பையில், பெட்டியில், மரத்துணியில், காலணிகளில் பாம்புகள் மறைந்து இருக்க முடியும்.
வெளியில் பாதுகாப்பாக இருப்பது
5. தண்ணீரில் நடந்தால் குச்சியால் முன் பகுதியை தட்டிச் செல்லுங்கள்
இதனால் அருகில் பாம்பு இருந்தால் அது தப்பிக் கொள்ளும்.
6. காலணி கட்டாயம் அணியவும்
கால்களைப் பாதுகாக்க rubber boots / shoes அணிய வேண்டும்.
7. குடிநீரை வடிகட்டி மட்டும் குடிக்கவும்
எலிகள் மற்றும் பூச்சிகள் தண்ணீரை தொற்றுக்குள்ளாக்கும் ஆபத்து உள்ளது.
அவசரநிலையில் செய்ய வேண்டியது
8. விஷப்பாம்பு கடித்தால்
ஓடாதீர்கள், அமைதியாக இருங்கள் – இதய துடிப்பு அதிகரித்தால் விஷம் விரைவாக பரவும்.
கடி செய்த இடத்தை கட்டி அழுத்தக் கூடாது
உடனே அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும்.
9. பூச்சி/சிலந்தி கடித்தால்
குளிர்ந்த நீரால் கழுவவும்
வீக்கம் அல்லது மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டால் உடனே மருத்துவரை அணுகவும்
வெள்ளத்துக்கு பின் செய்ய வேண்டியது
10. வீடு சுத்தப்படுத்தும் போது கையுறை, காலணி அணியவும்
பாம்புகள் உபகரணங்களின் கீழ் மறைந்திருக்கலாம்.
11. கழிவுகள் மற்றும் அடைத்து கிடக்கும் குப்பைகளை அகற்றவும்
இவை எலி, பாம்பு மறைவிடமாக மாறாமல் பாதுகாக்கிறது.
12. அமைப்புகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்கவும்
உங்கள் பகுதியில் பாம்பு, விஷ ஜந்துகள் அதிகமாகத் தெரிந்தால் உள்ளூர் அதிகாரிகளிடம் தெரிவிக்கவும்.
வெள்ள நிலையில் இயற்கை வாழ்விடங்கள் உலுக்கப்படும் போது, விஷ ஜீவராசிகளும் பாதுகாப்புக்காக புதிய இடங்களுக்குச் செல்கின்றன. இந்நேரத்தில் நம்முடைய விழிப்புணர்வே பாதுகாப்பின் முக்கிய விசை. எளிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மூலம், நம்மையும் நமது குடும்பத்தையும் விஷ ஜந்துக்களின் ஆபத்திலிருந்து காக்க முடியும்.