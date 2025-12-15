ஒரு நரை முடியைப் பிடுங்கினால் அதிக நரை முடிகள் வருமா?

“ஒரு நரை முடியைப் பிடுங்கினால் பத்து நரை முடிகள் வரும்” என்ற கருத்தை நாம் அனைவரும் சிறுவயதிலிருந்தே கேட்டு வளர்ந்திருக்கிறோம். நரை முடி தோன்றத் தொடங்கியவுடன் அதை பிடுங்கக்கூடாது என்று பெரியவர்கள் எச்சரிப்பதும் இதன் காரணமே. ஆனால் உண்மையில் இது அறிவியல் உண்மையா, அல்லது ஒரு பொதுவான நம்பிக்கையா என்ற கேள்வி பலருக்கும் எழுகிறது.
அறிவியல் ரீதியாகப் பார்க்கும்போது, ஒரு முடியை பிடுங்குவதால் அதே இடத்தில் பல நரை முடிகள் ஒரே நேரத்தில் உருவாக முடியாது. ஒவ்வொரு முடியும் தனித்தனி முடி வேர் அல்லது முடி மூலக்கூட்டத்திலிருந்து வளர்கிறது. ஒரு முடியை பிடுங்கினால், அந்த ஒரு முடி மட்டுமே அகற்றப்படுகிறது. அதனால் அருகிலுள்ள மற்ற முடி மூலக்கூட்டங்கள் பாதிக்கப்படுவதில்லை. எனவே, ஒரு நரை முடியைப் பிடுங்கினால் பல நரை முடிகள் உருவாகும் என்பது அறிவியல் ஆதாரமற்ற நம்பிக்கையாகும்.
அப்படியானால் ஏன் நரை முடிகள் அதிகரிப்பது போலத் தோன்றுகிறது என்றால், அதற்குக் காரணம் இயற்கையான முதிர்வு செயல்முறை மற்றும் உடலுக்குள் நடைபெறும் மாற்றங்களே. வயது அதிகரிக்கும்போது மெலனின் என்ற நிறமளிக்கும் பொருள் குறைவடைகிறது. இதன் விளைவாக புதிய முடிகள் கருப்பு நிறம் இழந்து நரையாக வளர்கின்றன. இதனால், நாம் ஒரு நரை முடியை பிடுங்கிய பிறகு சில நாட்கள் அல்லது மாதங்களில் அருகிலுள்ள மற்ற முடிகளும் நரையாக மாறுவதை கவனித்து, “பிடுங்கியதால் தான் அதிகரித்தது” என்ற தவறான முடிவுக்கு வருகிறோம்.
மேலும், மன அழுத்தம், மரபணு தன்மை, ஹார்மோன் மாற்றங்கள், ஊட்டச்சத்து குறைபாடு போன்ற காரணங்களும் நரை முடி அதிகரிக்க முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. இந்த காரணங்கள் தொடர்ந்தால், நாம் எவ்வளவு முடியை பிடுங்கினாலும் நரை முடி தோன்றுவதை தடுக்க முடியாது. அதே நேரத்தில், அடிக்கடி முடிகளை பிடுங்குவதால் தலைச்சருமம் பாதிக்கப்படலாம். சில நேரங்களில் அந்த இடத்தில் முடி மீண்டும் வளராமல் போகும் அபாயமும் உள்ளது.
உளவியல் ரீதியாகவும் இது ஒரு விளக்கம் பெறுகிறது. ஒரே ஒரு நரை முடி கண்ணில் பட்டவுடன் அதை பிடுங்கினால், அதற்கு பிறகு நரை முடிகளை அதிகமாக கவனிக்கத் தொடங்குகிறோம். முன்பு கவனிக்காமல் விட்ட முடிகளும் கண்களில் படத் தொடங்குவதால், எண்ணிக்கையும் அதிகமாகத் தோன்றுகிறது. இது நரை முடி திடீரென அதிகரித்தது போன்ற ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்துகிறது.
முடிவாக, ஒரு நரை முடியைப் பிடுங்கினால் பல நரை முடிகள் வரும் என்பது உண்மை அல்ல. இது அறிவியல் ஆதாரம் இல்லாத ஒரு பழமையான நம்பிக்கையே. நரை முடி வருவது இயற்கையான ஒரு செயல்முறை. அதனைப் பிடுங்குவதற்குப் பதிலாக, அதன் காரணங்களை புரிந்து கொண்டு, ஆரோக்கியமான உணவு, மனஅழுத்த கட்டுப்பாடு மற்றும் சரியான முடி பராமரிப்பில் கவனம் செலுத்துவதே சிறந்த தீர்வாகும்.