Friday, December 19, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
புலம்பெயர்தல் கட்டுப்பாட்டில் புதிய முன்னேற்றம்: கிரீஸுடன் இங்கிலாந்து ஒப்பந்தம்
மில்லியன் கணக்கான மக்கள் மக்கள் வீடு திரும்புவர்; கிறிஸ்மஸ் போக்குவரத்து...
வீட்டிலிருந்து அலுவலக வேலை செய்யும் பெண்களே! உஷார்..
மஞ்சள் – செவ்வாழை! எது ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்தது?
கிறிஸ்துமஸுக்கு ஏன் வீட்டில் நட்சத்திரம் வைக்கிறார்கள்?
ஞாயிறு போற்றுதும் | என். சண்முகலிங்கன்
நடிகர் ஷான் நடிக்கும் 'ரேஜ்' படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு
நான் நீரிலும் பலமானவள் | லஹரி
வீட்டிலிருந்து அலுவலக வேலை செய்யும் பெண்களே! உஷார்..

வீட்டிலிருந்து அலுவலக வேலை செய்யும் பெண்களே! உஷார்..

written by இளவரசி
work form home women

கொரோனா காலத்திற்குப் பிறகு வீட்டிலிருந்து வேலை செய்வது (Work From Home) பல பெண்களுக்கு ஒரு வசதியான தேர்வாக மாறியுள்ளது. போக்குவரத்து சிரமம் இல்லாமல், குடும்பத்துடன் அதிக நேரம் செலவிட முடியும். என்றாலும், நடைமுறையில் பல பெண்கள் அதிகமான மன அழுத்தத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். இதற்குப் பின்னால் சமூக, குடும்ப மற்றும் பணிச்சூழல் சார்ந்த பல காரணங்கள் உள்ளன.

மன அழுத்தம் அதிகரிக்கக் காரணங்கள்

வீட்டிலிருந்து வேலை செய்யும் பெண்கள் ஒரே நேரத்தில் பல வேடங்களில் செயல்பட வேண்டிய நிலை உருவாகிறது. அலுவலக ஊழியர், வீட்டு பொறுப்பாளர், தாய், மனைவி என எல்லாவற்றையும் ஒரே இடத்தில் சமாளிக்க வேண்டி வருகிறது. அலுவலக நேரம் முடிந்தாலும், வேலை தொடரும் உணர்வு ஏற்பட்டு, வேலை–தனிப்பட்ட வாழ்க்கை எல்லை (work–life balance) முற்றிலும் மங்கிவிடுகிறது.

வீட்டுப் பணிகள் பெரும்பாலும் பெண்களே செய்ய வேண்டும் என்ற சமூக எதிர்பார்ப்பு, அவர்களுக்கான ஓய்வு நேரத்தை குறைக்கிறது. “நீ வீட்டில்தானே இருக்கிறாய்” என்ற எண்ணத்தால் குடும்பத்தினரிடமிருந்து கூடுதல் வேலைச் சுமை சேர்கிறது. இதனால் உடல் சோர்வும், மன அழுத்தமும் அதிகரிக்கிறது.

மேலும், வீட்டில் அமைதியான தனிப்பட்ட வேலைப்பகுதி இல்லாததும் ஒரு முக்கிய காரணம். குழந்தைகள், முதியவர்கள், வீட்டு சத்தங்கள் ஆகியவை கவனச் சிதறலை ஏற்படுத்துகின்றன. இதனால் வேலை திறன் குறையும் என்ற பயமும், மேலதிக அழுத்தமும் உருவாகிறது.

சில பெண்களுக்கு அலுவலகத்திற்குச் சென்று சக ஊழியர்களுடன் பேசும் சமூக தொடர்பு குறைந்து, தனிமை உணர்வு ஏற்படுகிறது. தொடர்ந்து திரை முன் (screen time) வேலை செய்வதும், உடற்பயிற்சி குறைவதும் மனநலத்தை பாதிக்கிறது.

இதற்கான தீர்வுகள்

முதலில், வேலைக்கும் வீட்டுக்கும் தெளிவான எல்லைகளை உருவாக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட வேலை நேரத்தை நிர்ணயித்து, அந்த நேரத்திற்கு வெளியே அலுவலக வேலைகளைத் தவிர்ப்பது அவசியம். வீட்டிலேயே ஒரு சிறிய தனிப்பட்ட வேலைப்பகுதியை அமைத்துக் கொண்டால், மனதில் “இது அலுவலக நேரம்” என்ற தெளிவு ஏற்படும்.

வீட்டுப் பணிகளை ஒருவரே ஏற்காமல், குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டும். குழந்தைகள் இருந்தால், அவர்களுக்கும் சிறிய பொறுப்புகளை கொடுப்பது உதவியாக இருக்கும். இது பெண்களுக்கு உடல் மற்றும் மன சுமையை குறைக்கும்.

தினமும் சிறிது நேரம் தங்களுக்கு என்று ஒதுக்கிக் கொள்வது மிகவும் முக்கியம். யோகா, தியானம், நடைப்பயிற்சி அல்லது பிடித்த இசை, வாசிப்பு போன்றவை மன அழுத்தத்தை குறைக்க உதவும். நீண்ட நேரம் திரை முன் இருப்பதைத் தவிர்த்து, இடையே இடையே சிறிய இடைவெளிகள் எடுக்க வேண்டும்.

மேலும், மனதில் இருக்கும் அழுத்தங்களை நண்பர்கள், சக ஊழியர்கள் அல்லது குடும்பத்தினருடன் பகிர்ந்து பேசுவது மனநலத்திற்கு நல்லது. தேவைப்பட்டால் மனநல ஆலோசகரின் உதவியைப் பெறுவதும் தவறில்லை.

வீட்டிலிருந்து வேலை செய்வது பெண்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருந்தாலும், சரியான அமைப்பு மற்றும் ஆதரவு இல்லையெனில் அது மன அழுத்தமாக மாறலாம். வேலை, குடும்பம் மற்றும் தனிப்பட்ட நேரம் ஆகியவற்றுக்கு சமநிலை ஏற்படுத்திக் கொண்டால், வீட்டிலிருந்து வேலை செய்வதும் ஆரோக்கியமான அனுபவமாக மாறும். பெண்களின் மனநலம் பாதுகாக்கப்படுவது குடும்பத்திற்கும் சமூகத்திற்கும் சமமான முக்கியத்துவம் கொண்டது.

