கொதிக்க வைத்த டீ தூளை இப்படி Reuse பண்ணுங்க!

நாம் தினமும் டீ போட்டு குடித்த பிறகு, கொதிக்க வைத்த டீ தூளை குப்பையில் போடுவது வழக்கம். ஆனால் அந்த பயன்படுத்தப்பட்ட டீ தூளையே மீண்டும் பல பயனுள்ள வேலைகளுக்கு பயன்படுத்தலாம் என்றால் நம்புவீர்களா? சரி, வீட்டிலும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் பயனளிக்கும் சில எளிய Reuse ஐடியாஸ் இதோ 👇
1. செடிகளுக்கான இயற்கை உரம்
கொதிக்க வைத்த டீ தூளை நன்றாக காயவைத்து, செடிகளின் மண்ணில் கலந்து விடலாம். இதில் உள்ள நைட்ரஜன் செடிகளின் வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது. குறிப்பாக ரோஜா, மல்லிகை, காய்கறி செடிகளுக்கு நல்ல பலன் தரும்.
2. துர்நாற்றம் நீக்க
ஃப்ரிட்ஜ், ஷூ ரேக், அலமாரி போன்ற இடங்களில் வரும் துர்நாற்றத்தை அகற்ற டீ தூள் சிறந்த இயற்கை தீர்வு. உலர்ந்த டீ தூளை ஒரு சிறிய கிண்ணத்தில் வைத்து அந்த இடத்தில் வைத்தால் போதும்.
3. பாத்திரங்களில் உள்ள எண்ணெய் வாசனை போக்க
சில பாத்திரங்களில் எண்ணெய் வாசனை ஒட்டிக்கொண்டே இருக்கும். அப்போது பயன்படுத்தப்பட்ட டீ தூளை பாத்திரத்தில் தடவி, தண்ணீரில் கழுவினால் வாசனை குறையும்.
4. தரை மற்றும் டைல்ஸ் சுத்தம்
உலர்ந்த டீ தூளை தரையில் தூவி, துடைத்தால் தூசி விரைவாக ஒட்டும். குறிப்பாக மார்பிள் மற்றும் டைல்ஸ் தரைகளுக்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
5. தோட்டத்தில் பூச்சி விரட்டி
செடிகளுக்கு அருகில் டீ தூளை தூவினால் சில பூச்சிகள் வராமல் தடுக்கும். இது ரசாயன மருந்துகளுக்கு மாற்றான இயற்கை வழி.
6. கண்ணுக்குக் கீழ் கருவளையம் குறைக்க
குளிர்ந்த பயன்படுத்தப்பட்ட டீ தூளை ஒரு துணியில் கட்டி கண்களில் சில நிமிடங்கள் வைத்தால் களைப்பு மற்றும் கருவளையம் குறைய உதவும் (அதிகமாக பயன்படுத்த வேண்டாம்).
7. கம்போஸ்ட் தயாரிக்க
வீட்டில் கம்போஸ்ட் செய்கிறீர்கள் என்றால், டீ தூளை அதில் சேர்க்கலாம். இது மண்ணின் தரத்தை மேம்படுத்தும்.
ஒரு சிறிய டீ தூள்கூட வீணாகாமல் பல விதமாக பயன்பட முடியும். தினசரி வாழ்க்கையில் இப்படியான Reuse பழக்கங்களை கடைபிடித்தால் பணமும் சேமிக்கும், சுற்றுச்சூழலும் பாதுகாக்கப்படும். இன்று முதல் டீ தூளை குப்பையில் போடாதீங்க 😉