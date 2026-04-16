முகத்தில் இறந்த செல்கள் நீக்க இயற்கை ஸ்க்ரப் முறைகள்!

முகம் எப்போதும் பளிச்சென்று, புத்துணர்ச்சியுடன் இருக்க வேண்டுமெனில் சரும பராமரிப்பு மிகவும் அவசியம். இயற்கையாகவே நமது சருமம் இறந்த செல்களை நீக்கிக் கொண்டே இருக்கும். ஆனால் மாசுபாடு, வயது அதிகரிப்பு, மன அழுத்தம் போன்ற காரணங்களால் இந்த இயல்பான செயல்முறை மந்தமாகிறது. இதனால் இறந்த செல்கள் சருமத்தில் தேங்கி, முகம் பொலிவிழந்து கருமையாகவும் உலர்ந்ததாகவும் தோன்றும்.
இந்த பிரச்சினையைத் தீர்க்க சருமத்தை அவ்வப்போது எக்ஸ்போலியேட் செய்வது மிகவும் முக்கியம். ஸ்க்ரப் செய்வதன் மூலம் சருமத் துளைகளில் இருக்கும் அழுக்குகள் நீங்கி, புதிய செல்கள் உருவாக உதவுகிறது. மேலும், இதனால் சருமம் மென்மையாகி, கரும்புள்ளிகள் மற்றும் முகப்பரு போன்ற பிரச்சினைகள் குறையும்.
வீட்டிலேயே கிடைக்கும் எளிய இயற்கை பொருட்களைப் பயன்படுத்தி இந்த எக்ஸ்போலியேஷனைச் செய்யலாம். சர்க்கரை மற்றும் தேன் சேர்த்து மென்மையாக மசாஜ் செய்வது சருமத்தை ஈரப்பதமாக வைத்திருக்க உதவும். ஓட்ஸ் மற்றும் தயிர் கலவை சருமத்தை சுத்தம் செய்து மென்மையாக்கும். காபி தூள் மற்றும் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்து பயன்படுத்துவது ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தி, சருமத்திற்கு புத்துணர்ச்சி தரும். தக்காளி மற்றும் சர்க்கரை சேர்த்து ஸ்க்ரப் செய்வது டேன் நீக்க உதவும். கடலை மாவு மற்றும் பால் கலவை சருமத்தை இயற்கையாக பிரகாசமாக்கும்.
இவ்வாறு இயற்கை ஸ்க்ரப் முறைகளை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வந்தால், சருமம் ஆரோக்கியமாகவும் பொலிவோடும் காணப்படும்.
⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை மருத்துவ ஆலோசனையாக கருதப்படக்கூடாது. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.