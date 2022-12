மகாகவி 28ஆவது ஆண்டு மலரில் முத்திரை பதித்த படைப்பாளர்கள்

மகாகவி 28 -ஆவது ஆண்டு மலர் 2023 இதழில் முத்திரை பதித்த படைப்பாளர்களின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பில் மகாகவி இதழின் ஆசிரியர் வதிலை பிரபாவின் பதிவு

முடிந்தவரை படைப்புகளை கவனமுடன் தேர்வுசெய்து வெளியிட்டுள்ளோம்.

கிட்டத்தட்ட 6 மாதங்களாக காத்திருப்பவர்களில் பலருக்கும் இந்த ஆண்டுமலரில் வாய்ப்புக் கிடைத்துள்ளது. இவர்களுக்கு எப்படி நன்றி சொல்வது என்று தெரியவில்லை. உங்களுக்காகத்தான் இந்த அதிக பக்கங்கள் – ஆண்டு மலர் என்று யோசித்தோம்.. கொண்டும் வந்துள்ளோம்.

இதழ் பெற தைப் புத்தாண்டு வரை காத்திருங்கள்..

தங்களின் பேராதரவுக்கு பெரும் நன்றி.

இதழ் பெற:

₹ 130 – G Pay

அல்லது

Name: MAHAKAVI MONTHLY

A/c. No.: 30723859694

Bank: STATE BANK OF INDIA

BATLAGUNDU – 624 202.

TAMIL NADU, INDIA.

IFSC Code: SBIN0011067

வங்கிக்கணக்கில் செலுத்தலாம்.

சந்தா இல்லை!

நன்கொடை செலுத்தலாம்!

மகாகவி இதழ்க் குழு