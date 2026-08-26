இன்றைய ராசிபலன் 26 ஓகஸ்ட் 2026: இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றிக்கான புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும்!

வேத ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில், ஒவ்வொரு நாளும் கிரகங்களின் நிலை, நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரம் மற்றும் அவற்றின் தாக்கம் ஆகியவை 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்று நம்பப்படுகிறது. குறிப்பாக தொழில், வியாபாரம், பணவரவு, குடும்ப உறவுகள், திருமண வாழ்க்கை உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்களில் இந்த மாற்றங்களின் தாக்கம் காணப்படலாம்.
அந்த வகையில், 2026 ஓகஸ்ட் 26ஆம் திகதி புதன்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் நாள் எவ்வாறு அமையப் போகிறது என்பதை விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
மேஷம்
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சற்று சவாலான நாளாக அமையலாம். தேவையற்ற பிரச்சினைகள் மற்றும் கருத்து வேறுபாடுகள் காரணமாக மன அழுத்தம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, எந்த சூழ்நிலையிலும் அவசரப்பட்டு பேசாமல் நிதானத்துடன் செயல்படுவது நல்லது.
குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் சொத்து அல்லது பணம் தொடர்பான விவகாரங்களில் கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாகலாம். சிறிய பிரச்சினைகளை பெரிதாக்காமல் விட்டுக்கொடுத்து செல்வது குடும்ப அமைதிக்கு உதவும். அலுவலகத்திலும் தேவையற்ற மோதல்களில் ஈடுபடாமல் இருப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
ரிஷபம்
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று உற்சாகமும் சுறுசுறுப்பும் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். வியாபாரத்தில் சில முக்கியமான மாற்றங்களை மேற்கொள்ள இது சாதகமான நாளாக அமையலாம். நீண்ட நாட்களாக திட்டமிட்டு வந்த செயல்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பும் கிடைக்கலாம்.
குடும்பத்தினருடன் முக்கியமான இடங்களுக்கு செல்லும் வாய்ப்பு ஏற்படலாம். ஆரம்பத்தில் உங்கள் சில யோசனைகளுக்கு குடும்பத்தினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தாலும், பின்னர் உங்கள் முயற்சியின் நன்மையை புரிந்து கொண்டு ஆதரவளிக்க வாய்ப்புள்ளது. அன்புக்குரியவர்களுடன் நெருக்கம் அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
மிதுனம்
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சில சவால்கள் இருந்தாலும், அவற்றை சமாளிக்கும் திறன் உங்களிடம் இருக்கும். கணவன்-மனைவி இடையே கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால், ஒருவரையொருவர் புரிந்து கொண்டு பேசுவது அவசியம்.
அதே நேரத்தில் நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். கடந்த சில நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் இன்று முடிவுக்கு வரலாம். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் கிடைப்பதால் மனதில் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். புதிய வாய்ப்புகளையும் கவனமாக பரிசீலிக்கலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
கடகம்
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று புத்திசாலித்தனமாகவும் விவேகத்துடனும் செயல்பட வேண்டிய நாளாக இருக்கும். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கக்கூடும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த சில ஆசைகள் நிறைவேறும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
திருமணமாகாதவர்களுக்கு எதிர்பாராத வகையில் நல்ல துணையை சந்திக்கும் வாய்ப்பு ஏற்படலாம். வேலை தேடுபவர்களுக்கு புதிய வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு பழைய நண்பரை சந்திப்பதும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு
சிம்மம்
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கலவையான பலன்கள் கிடைக்கக்கூடும். குறிப்பாக உடல்நலத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது அவசியம். முக்கியமான முடிவுகளை அவசரமாக எடுக்காமல், நன்கு ஆலோசித்த பிறகே முடிவு செய்வது நல்லது.
உங்களை ஏமாற்ற முயற்சிக்கும் நபர்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். குடும்பத்தில் புதிய உறுப்பினரின் வருகை மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தலாம். உணவு மற்றும் வாழ்க்கை முறையில் அலட்சியம் காட்டாமல் இருப்பது நல்லது. தேவையற்ற செலவுகளையும் கட்டுப்படுத்துங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
கன்னி
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இதுவரை வேலையில் இருந்து வந்த சில தடைகள் இன்று விலகும் வாய்ப்பு உள்ளது. உங்களுடைய பணிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். இருப்பினும், மற்றவர்களிடம் கடன் வாங்குவதை முடிந்தவரை தவிர்ப்பது நல்லது.
உங்கள் சொந்த பணிகளில் கவனம் செலுத்துவதற்குப் பதிலாக பிறருடைய வேலைகளில் அதிக கவனம் செலுத்தினால் தாமதம் ஏற்படலாம். எனவே, முன்னுரிமை அடிப்படையில் செயல்படுங்கள். உடல்நலப் பிரச்சினைகளை அலட்சியப்படுத்தாமல் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும்.
வியாபாரத்தில் புதிய நபர்களை முழுமையாக நம்புவதற்கு முன்பு அவர்களைப் பற்றி நன்கு தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
துலாம்
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று இனிமையான நாளாக அமையலாம். நண்பர்களிடமிருந்து எதிர்பார்த்த ஆதரவும் அன்பும் கிடைக்கும். குழந்தைகளுடன் நேரத்தை செலவிடுவது மன அமைதியையும் மகிழ்ச்சியையும் தரும்.
குடும்பத்தில் ஒற்றுமையான சூழல் நிலவும். ஆனால் புதிய வியாபார முயற்சிகளில் அவசரமாக முதலீடு செய்வதை தவிர்ப்பது நல்லது. புதிய சொத்து வாங்குவதற்குத் தேவையான நிதி உதவி உடன்பிறந்தவர்கள் மூலம் கிடைக்கக்கூடும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்
விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று பேச்சிலும் செயலிலும் நிதானம் மிகவும் அவசியம். தேவையற்ற கோபம் மற்றும் வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்க வேண்டும். பொறுமையாக அணுகினால் பல பிரச்சினைகளை எளிதாக சமாளிக்க முடியும்.
வருமானத்திற்கான வழிகள் மேம்படக்கூடும். கடந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட சில நிதி பிரச்சினைகளுக்கும் தீர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. பெற்றோரின் ஆதரவு மற்றும் ஆசீர்வாதத்துடன் நிலுவையில் இருந்த பணிகளை முடிக்கலாம்.
பயணங்களின்போது முக்கியமான தகவல்கள் கிடைக்கலாம். குழந்தைகளிடமிருந்து மகிழ்ச்சியான செய்தி வருவதற்கும் வாய்ப்புள்ளது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்
தனுசு
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நிம்மதியான மற்றும் சாதகமான நாளாக இருக்கலாம். குறிப்பாக வியாபாரம் செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. அலுவலகத்தில் உங்களுக்கு சாதகமான சூழல் நிலவும்.
உங்களுடைய புதிய யோசனைகளை மேலதிகாரிகள் பாராட்டலாம். இதனால் பணியிடத்தில் உங்கள் மதிப்பு அதிகரிக்கலாம். இருப்பினும், தேவையற்ற மோதல்களில் ஈடுபடாமல் இருப்பது நல்லது. தனிப்பட்ட உறவுகளில் எல்லைகளை கடைப்பிடித்து செயல்படுவது நன்மை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
மகரம்
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வேலை காரணமாக பயணம் செய்ய வேண்டிய சூழல் ஏற்படலாம். வாகனம் ஓட்டும்போது அதிக கவனத்துடன் இருப்பது அவசியம். உடல்நிலையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்படக்கூடும் என்பதால் ஓய்வுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும்.
அன்புக்குரிய ஒருவர் தொடர்பான சற்று கவலை தரக்கூடிய செய்தி கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளுடன் செயல்படும்போது ஆவணங்கள் மற்றும் பண விவரங்களை கவனமாக சரிபார்க்கவும்.
தற்போதைய பணியிடத்தை மாற்றுவது தொடர்பான முடிவுகளை அவசரமாக எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
கும்பம்
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வேலைப்பளு அதிகமாக இருக்கும். பல்வேறு பணிகளை முடிப்பதற்காக அதிகமாக பயணம் செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்படலாம். அதே நேரத்தில் புதிய நபர் ஒருவரை சந்திப்பது உங்களுக்கு உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
தந்தையின் சில வார்த்தைகள் மனதை காயப்படுத்தக்கூடும். ஆனால் அதை பெரிதுபடுத்தாமல் அமைதியாக அணுகுவது நல்லது. வெளியூர் பயணங்களின்போது பயனுள்ள தகவல்கள் கிடைக்கலாம்.
குழந்தைகளின் செயல்பாடுகள் மற்றும் அவர்களின் தேவைகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
மீனம்
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சற்று சவாலான நாளாக இருக்கலாம். சிறிய விஷயங்களுக்குக் கூட வாக்குவாதம் மற்றும் தவறான புரிதல்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதனால் தேவையற்ற மன அழுத்தம் உருவாகலாம்.
வேலை செய்பவர்களுக்கு பணிச்சுமை அதிகமாக இருக்கலாம். முக்கியமான விஷயங்களில் அவசர முடிவுகளை எடுக்காமல், ஒவ்வொரு நடவடிக்கையையும் நன்கு பரிசீலித்து செயல்படுவது நல்லது.
புதிய முயற்சிகள் மற்றும் பெரிய முதலீடுகளை இன்று தொடங்காமல், நிலுவையில் உள்ள பணிகளை முடிப்பதில் கவனம் செலுத்துவது சாதகமாக இருக்கலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு
சுருக்கமாக இன்றைய ராசிபலன்
இன்றைய நாளில் குறிப்பாக ரிஷபம், கடகம் மற்றும் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில், வியாபாரம் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கலாம். அதேவேளை, மேஷம், மிதுனம் மற்றும் மீனம் உள்ளிட்ட சில ராசிக்காரர்கள் பேச்சு, உறவுகள் மற்றும் முடிவுகளில் கூடுதல் நிதானத்தை கடைப்பிடிப்பது நல்லது.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.