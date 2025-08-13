தனியாக இருக்கும்போது மாரடைப்பு வந்தால்?

நாம் ஒவ்வொருவரும் அன்றாட வாழ்க்கையில் வேலை, மன அழுத்தம், உடல் பராமரிப்பில் கவனக்குறைவு போன்ற காரணங்களால் மாரடைப்பு ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. இது பெரும்பாலும் எச்சரிக்கையின்றி வந்துவிடக்கூடும்.
அந்த நேரத்தில், ஒருவன் தனியாக இருப்பது பெரிதும் ஆபத்தான சூழ்நிலையை உருவாக்கும். எனவே, அந்த நிமிடங்களில் நம்மை நாமே காப்பாற்றும் நுட்பங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
ஒரு சிந்தனைக்குரிய நிலைமை:
மாலை 6:30 மணியளவில், நீங்கள் அலுவலக வேலை முடிந்து, தனியாக வீடு திரும்பிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். வேலைப் பளு, மன அழுத்தம் மற்றும் சில தனிப்பட்ட பிரச்சனைகளால் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
திடீரென நெஞ்சில் கடும் வலி ஏற்படுகிறது. அந்த வலி மேல் கை, தோள்பட்டை பகுதிகளுக்கும் பரவுகிறது. அருகிலுள்ள மருத்துவமனை 5 மைல் தூரத்தில் உள்ளது. ஆனால், அந்த தூரத்தை கடக்க முடியாது என்று உங்கள் உடல் மற்றும் மூளை சொல்கின்றன.
இந்த நேரத்தில் என்ன செய்வீர்கள்?
உடனடி செய்யவேண்டியவை – ‘கொச்சல் (கொச்சல்) நுட்பம்’ (Cough CPR):
நீங்கள் சுயநினைவை இழக்க 10 வினாடிகள் மட்டுமே இருக்கலாம்.
அதற்குள் ஒரு விஷயத்தை செய்யவேண்டும் – இருமல்
தொடர்ச்சியாக, ஆழமாக இருமுங்கள்.
ஒவ்வொரு இருமலுக்கும் முன், ஆழமாக மூச்சை இழுத்து விட வேண்டும்.
இருமல் எப்படி இருக்க வேண்டும்?
ஆழமானது
நீடித்தது
2 வினாடிக்கு ஒருமுறை செய்யவேண்டும்
இது எதற்கு உதவுகிறது?
ஆழமாக மூச்சை இழுத்தால் நுரையீரலுக்கு ஆக்ஸிஜன் செல்லும்.
இருமுவதால் இதயத்தில் அதிர்வு உண்டாகி, அதன் துடிப்பு சீராக இயங்க உதவும்.
இதனால் இருதய செயல்பாடு சீரடையும், இரத்த ஓட்டம் நிற்காமல் இருக்கும்.
எவ்வளவு நேரம் செய்ய வேண்டும்?
உங்கள் இதயம் சீராக துடிக்கத் தொடங்கும் வரை
அல்லது, அருகில் உதவி வரும் வரை
பின்னர் என்ன செய்ய வேண்டும்?
இதயம் சீரானதும், உடனடியாக அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு செல்லுங்கள். மருந்துகள், சிகிச்சை உடனே தேவைப்படும்.
முக்கிய அறிவுரை:
இது ஒரு அவசர நிலைக்கான தற்காலிக நிவாரணம் மட்டுமே.
இத்தகைய அறிகுறிகள் ஏற்படும்போதும், அல்லது மீண்டும் ஏற்படுவதற்கான சந்தேகம் இருந்தாலும், உடனே மருத்துவரை அணுகுங்கள்.
இதயத்துடிப்பு சிக்கல், மாரடைப்பின் அறிகுறிகள் ஆகியவை தோன்றும் போதெல்லாம் எப்போதும் மருத்துவ உதவி முதன்மையாக இருக்க வேண்டும்.
இந்த கட்டுரை தகவல் களஞ்சியமாக இருந்தாலும், உங்கள் உடல்நலத்தைப் பாதுகாக்கும் முதன்மையான வழி — முன்கூட்டிய பரிசோதனை, நல்ல உணவு பழக்கம், உடற்பயிற்சி, மனஅழுத்த மேலாண்மை ஆகியவற்றைப் பின்பற்றுவதுதான்.
வாழ்வின் ஒவ்வொரு நொடியும் மதிப்புமிக்கது — கவனமாக இருங்கள், பாதுகாப்பாக இருங்கள். ❤️